66 новых случаев COVID-19 выявили в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 66 зараженных коронавирусом, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Новые случаи распределились следующим образом: Барнаул – 41, Заринск – 5, Рубцовск – 4, Славгород – 3, Поспелихинский район – 2, Бийск, Камень-на-Оби, Новоалтайск, Бурлинский, Заринский, Зональный, Каменский, Косихинский, Крутихинский, Советский, Шипуновский районы – по одному заболевшему.

Общее число инфицированных в Алтайском крае выросло до 12 846. При этом выздоровели уже 11 447 человек, 29 из которых – за минувшие сутки.

Также в регионе зафиксировали шесть смертей, из них три – от COVID-19. Всего в регионе от осложнений, вызванных коронавирусом, скончалось 412 человек.