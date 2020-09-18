66 новых случаев COVID-19 выявили в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 66 зараженных коронавирусом, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
Новые случаи распределились следующим образом: Барнаул – 41, Заринск – 5, Рубцовск – 4, Славгород – 3, Поспелихинский район – 2, Бийск, Камень-на-Оби, Новоалтайск, Бурлинский, Заринский, Зональный, Каменский, Косихинский, Крутихинский, Советский, Шипуновский районы – по одному заболевшему.
Общее число инфицированных в Алтайском крае выросло до 12 846. При этом выздоровели уже 11 447 человек, 29 из которых – за минувшие сутки.
Также в регионе зафиксировали шесть смертей, из них три – от COVID-19. Всего в регионе от осложнений, вызванных коронавирусом, скончалось 412 человек.
Комментарии
Сколько тяжелых и на ИВЛ?
тяжелых 127, ивл 59
Месяц назад вызывали скорую, ехала 3,5 часа. А вчера вызывали, ехала 14 часов. Это Зад
На всю Москву 8 умерших, у нас -6 . На ИВЛ постоянно число увеличивается. Как бы в разгар эпидемии было 20-30, сейчас 60. Что вообще происходит? У нас в больницах хоть лечат как-то?
Эти вопросы не сюда надо задавать а в прокуратуру и в мин. Здравох. России
Скорые не успевают. Мало их похоже
Походу ситуация ухудшается
18.09.2020 13:00
- гость -
В Москве используют и плазму и гелий, вместо ИВЛ при лечении. У нас о таком что-то пока не слышно.
Протоколы лечения постоянно обновляются, сейчас применяют антитромботические, моноклональные, противовирусные, глюкокортикостероидные препараты, чтобы не развилось тяжелое состояние. Есть ли эти препараты у нас в больницах, применяются последние схемы лечения? Почему так много тяжелых? Может быть, уважаемые журналисты зададут эти вопросы на еженедельной пресс-конференции г-на Попова?
Журналисты ничего не понимают в словах "антитромботические, моноклональные, противовирусные, глюкокортикостероидные препараты". Поэтому г-н Попов может быть спокоен, никто у него про это не спросит
Сдаётся что мы на пороге грандиозного шухера. И нам многое!недоговаривают
18.09.2020 13:54
- гость - "И нам многое!недоговаривают"
ну судя по тому что в Бийске всего от 5 до 1 подтвержденных, а госпиталь в городе под завязку, нам очень многое не договаривают. Собирать подорожник пора , пока зеленый еще)
18.09.2020 13:00
- гость -
У нас в больницах лечить почти некому.
18.09.2020 13:54
- гость -
Ну так еще юбилей не отпраздновали. А там, как говорится, будем посмотреть)