Вечный огонь и "Бессмертный полк". Как прошла выставка цветов в Барнауле

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Участники выставки цветов в парке "Центральный" в День города решили компенсировать отсутствие массовых мероприятий 9 мая и приурочили композиции к юбилею Победы.

Цветочные композиции сопроводили фотографиями участников Великой Отечественной войны и даже поставили таблички из "Бессмертного полка".

Какие интересные работы представили на этой выставке цветов, смотрите в фоторепортаже Екатерины Смолихиной.