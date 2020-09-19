Вечный огонь и "Бессмертный полк". Как прошла выставка цветов в Барнауле

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Участники выставки цветов в парке "Центральный" в День города решили компенсировать отсутствие массовых мероприятий 9 мая и приурочили композиции к юбилею Победы.
Цветочные композиции сопроводили фотографиями участников Великой Отечественной войны и даже поставили таблички из "Бессмертного полка".
Какие интересные работы представили на этой выставке цветов, смотрите в фоторепортаже Екатерины Смолихиной.
Комментарии
Как-то бедненько выставка смотрится.... Еще бы в середине октября придумали ее проводить, когда совсем цветов не останется.