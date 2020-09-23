Из-за коронавируса алтайские театры и концертные залы недополучили около 45 млн рублей

С марта по сентябрь 2020 года концертные и театральные организации Алтайского края недополучили около 45 млн рублей дохода. Об этом во время пресс-конференции 23 сентября рассказала министр культуры региона Елена Безрукова. Убыток случился из-за того, что во время пандемии учреждения культуры не могли принимать зрителей. А деньги от покупки билетов составляют примерно четверть их бюджета.

Существенная поддержка

По словам Безруковой, правительство Алтайского края для поддержания театров и концертных залов выделило из регионального бюджета почти 30 млн рублей. Этой суммы оказалось достаточно, для того чтобы выплатить сотрудникам среднюю заработную плату и направить деньги на содержание зданий.

"И в связи с тем, что учреждения не работали, не "жгли" свет, не принимали зрителей, часть расходов мы не произвели. Поэтому в целом наше финансовое состояние оцениваем как стабильное. Также в этом году краевой бюджет существенно помог нам в части материально-технической базы и выделил средства на ремонт, приобретение оборудования", – добавила министр.

В Алтайском крае также приняли документ, который отменяет зависимость выполнения показателя посещаемости и финансового обеспечения деятельности учреждений. Поэтому независимо от того, сколько зрителей будет в 2020 году, объем финансирования не изменится.

Пока без надбавок

Из-за того что артисты не работали на зрителя, то премий и надбавок они не получали. И вряд ли в ближайшие месяцы их доход восстановится в привычном объеме. Ведь, как отметила Безрукова, некоторые зрители еще опасаются ходить в театр и на концерты.

"Полный объем стимулирующих выплат и премиальных получается тогда, когда театр зарабатывает с учетом полной загрузки зала", – пояснила Безрукова.

Несмотря на финансовые трудности, сокращений в краевых театрах во время пандемии не было, отметила министр. Более того, в театр драмы даже взяли шесть выпускников АГИК.

Напомним, с марта учреждения культуры Алтайского края, включая театры, музеи и библиотеки, приостановили работу с посетителями. За время самоизоляции ряд процессов были переориентированы на внутреннюю работу. К примеру, библиотекари не выдавали книги, а работали с фондами. Несколько культурных проектов пришлось перенести на более поздние сроки, отменить или переориентировать в онлайн-формат. Однако с сентября организации активно возвращаются к привычной работе.