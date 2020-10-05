Попасть на КТ в Алтайском крае из-за нового указа Минздрава стало еще сложнее

Попасть на компьютерную томографию легких в Алтайском крае теперь стало еще сложнее. Согласно новому указу регионального Минздрава, обследование проводят только людям старше 65 лет, а также больным с низким уровнем кислорода и осложненным течением заболевания. Всех остальных отправляют на рентген в поликлиники по месту жительства. Это amic.ru подтвердили в Министерстве здравоохранения Алтайского края. "Поскольку система не справляется с таким наплывом заболевших, было принято решение отправлять пациентов с подозрением на пневмонию на рентген. На КТ отправляют только по показаниям врача", – сообщили в пресс-службе Минздрава.
С такой ситуацией пришлось столкнуться журналистке amic.ru Евгении Даровской. Девушка проходила лечение дома согласно указаниям врача. За ночь ей стало хуже, и она решила вызвать неотложку, чтобы попасть на КТ.
Заявку на вызов скорой сразу же передали в поликлинику, откуда в течение часа пришел фельдшер. Она сообщила, что Даровской нужно пройти компьютерную томографию, однако тут же отметила, что получить направление на томографию практически невозможно. Рентген не показал развития патологии в легких, однако Евгения опасается, что результаты не точные.
Как уже сообщал amic.ru, ранее в Диагностическом центре Алтайского края опровергли информацию о массовых очередях на компьютерную томографию в медучреждении.
Комментарии
А местная власть тоже попадает под этот указ?
Вы не хотели очередей в ДЦ на КТ- получите, распишитесь. Очередей не будет.
Рентген не показал развития патологии в легких, однако Евгения опасается,
Вот из за таких опасающихся евнений реально нуждающиеся люди на кт и не могут попасть. Решение правильное. Паникеров нужно отсеивать.
Рентген не показывает ковидную пневмонию, т.н. "эффект матового стекла". Это видно только на КТ, поэтому его и делают. Почитайте что-то кроме амика, и сами поймете, что рентген в данном случае - мертвому припарка.
Молниеносная реакция Минздрава на проблему с очередью на КТ. Теперь очередей не будет. Всё хорошо, все довольны! Минздрав гении и получат премию! Хотя за такое должны получать реальные сроки по статьям о геноциде собственного народа
Похоже приказы Минздрава носят преступный характер. Рентген при КТ неинформативен!!!!!
"На КТ отправляют только по показаниям врача", хотелось бы услышать, а врачам что сказали делать? Не отправлять на КТ? Ну как было негласно не проводить тесты, так может и тут что то подобное
Неужели нельзя задействовать частные клиники по госзаказу? Минздрав и Роспотребнадзор тесты урезали, теперь еще КТ!
Гостю 14:20
По вашей логике лечить больных - решение в корне неправильное. Ведь если больных не лечить, их всё равно станет меньше. Естественным путем. Через кладбище.
а алтайский крайздрав случайно не получил госзадание по уменьшению количества людей (сарказм)?
5.10.2020 14:27
гость
В вашем сарказме есть что то не здоровое....Мэр бывший гробовщик... Назначение прямо таки не понятное.