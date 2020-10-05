Попасть на КТ в Алтайском крае из-за нового указа Минздрава стало еще сложнее

Попасть на компьютерную томографию легких в Алтайском крае теперь стало еще сложнее. Согласно новому указу регионального Минздрава, обследование проводят только людям старше 65 лет, а также больным с низким уровнем кислорода и осложненным течением заболевания. Всех остальных отправляют на рентген в поликлиники по месту жительства. Это amic.ru подтвердили в Министерстве здравоохранения Алтайского края. "Поскольку система не справляется с таким наплывом заболевших, было принято решение отправлять пациентов с подозрением на пневмонию на рентген. На КТ отправляют только по показаниям врача", – сообщили в пресс-службе Минздрава.

С такой ситуацией пришлось столкнуться журналистке amic.ru Евгении Даровской. Девушка проходила лечение дома согласно указаниям врача. За ночь ей стало хуже, и она решила вызвать неотложку, чтобы попасть на КТ.

Заявку на вызов скорой сразу же передали в поликлинику, откуда в течение часа пришел фельдшер. Она сообщила, что Даровской нужно пройти компьютерную томографию, однако тут же отметила, что получить направление на томографию практически невозможно. Рентген не показал развития патологии в легких, однако Евгения опасается, что результаты не точные.

Как уже сообщал amic.ru, ранее в Диагностическом центре Алтайского края опровергли информацию о массовых очередях на компьютерную томографию в медучреждении.