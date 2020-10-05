Решение о переводе алтайских школьников на дистант могут принять в ближайшие дни

В Алтайском крае школьников могут вновь отправить на дистанционное обучение. Решение по этому вопросу примут в ближайшие дни на заседании регионального оперштаба, заявила во время онлайн-брифинга 5 октября замглавы регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина.
Как отметила представитель ведомства, на утро 5 октября очаги COVID-19 зарегистрированы в 26 школах края, трех колледжах и четырех дошкольных учреждениях края.
"В настоящее время управлением Роспотребнадзора проводится анализ эпидситуации по заболеваемости среди школьников. В ближайшие дни будет обсуждаться вопрос и приниматься решение по введению дополнительных ограничительных мер", – сказала Калинина.
Всего с начала нового учебного года случаи заболевания выявили в 65 школах края, в 13 детсадах и пяти учреждениях допобразования. Всего на дистанционный режим обучения из-за очагов коронавируса успело уйти 77 классов.
Комментарии
Не тяните.
А студентов?
А очаги, как я понимаю, в статистику не вносятся?
Закройте еще все увеселительные заведения, что бы негде было заражаться
Вместо того чтобы работать на упреждение, работаем по факту да ещё с отставанием потом на всякие там совещания и разглагольствования. Не профессионально. Тренды отчётливы, они уже не показывают, они кричат.....хватит там совещаться
Слесарь так-же боязлив как и бухгалтер?