Решение о переводе алтайских школьников на дистант могут принять в ближайшие дни

В Алтайском крае школьников могут вновь отправить на дистанционное обучение. Решение по этому вопросу примут в ближайшие дни на заседании регионального оперштаба, заявила во время онлайн-брифинга 5 октября замглавы регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

Как отметила представитель ведомства, на утро 5 октября очаги COVID-19 зарегистрированы в 26 школах края, трех колледжах и четырех дошкольных учреждениях края.

"В настоящее время управлением Роспотребнадзора проводится анализ эпидситуации по заболеваемости среди школьников. В ближайшие дни будет обсуждаться вопрос и приниматься решение по введению дополнительных ограничительных мер", – сказала Калинина.

Всего с начала нового учебного года случаи заболевания выявили в 65 школах края, в 13 детсадах и пяти учреждениях допобразования. Всего на дистанционный режим обучения из-за очагов коронавируса успело уйти 77 классов.