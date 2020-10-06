В Барнауле могут вернуть некоторые "ковидные" ограничения

Глава Барнаула Вячеслав Франк провел заседание штаба по профилактике распространения коронавируса, в ходе которого было предложено вернуть часть ограничений, которые действовали весной и летом. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Представитель Роспотребнадзора отметила, что заболеваемость в городе растет, как и по всей стране. В связи с этим необходимо строго соблюдать все правила, прописанные в указе губернатора региона, усилить обработку общественных мест и по возможности перевести 30-40% сотрудников на удаленный режим работы.

Внештатный эпидемиолог Минздрава Алтайского края Ирина Переладова порекомендовала вернуться к профилактическим мероприятиям, которые проводились весной и летом.

Вячеслав Франк поручил усилить контроль за соблюдением мер по профилактике распространения коронавируса.

"Это касается соблюдения масочного режима в общественном транспорте, на предприятиях торговли и общественного питания, нарушителей нужно привлекать к ответственности в соответствии с действующим законодательством. В этой работе должны участвовать и средства массовой информации. Также считаю, что надо рассмотреть вопрос о временном ограничении проведения массовых спортивных и культурных мероприятий", – сказал он.