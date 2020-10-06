В Барнауле могут вернуть некоторые "ковидные" ограничения

Глава Барнаула Вячеслав Франк провел заседание штаба по профилактике распространения коронавируса, в ходе которого было предложено вернуть часть ограничений, которые действовали весной и летом. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Представитель Роспотребнадзора отметила, что заболеваемость в городе растет, как и по всей стране. В связи с этим необходимо строго соблюдать все правила, прописанные в указе губернатора региона, усилить обработку общественных мест и по возможности перевести 30-40% сотрудников на удаленный режим работы.
Внештатный эпидемиолог Минздрава Алтайского края Ирина Переладова порекомендовала вернуться к профилактическим мероприятиям, которые проводились весной и летом.
Вячеслав Франк поручил усилить контроль за соблюдением мер по профилактике распространения коронавируса.
"Это касается соблюдения масочного режима в общественном транспорте, на предприятиях торговли и общественного питания, нарушителей нужно привлекать к ответственности в соответствии с действующим законодательством. В этой работе должны участвовать и средства массовой информации. Также считаю, что надо рассмотреть вопрос о временном ограничении проведения массовых спортивных и культурных мероприятий", – сказал он.
Комментарии
Давно пора.
В то время когда космические ракеты бороздят просторы вселенной, в нашей гавани издаются чудные указы-носите маски господа. В соседнем государстве в короткое время построили госпиталь даже. Разработали стратегию по приемке больных. Ну куда нам, у нас врачи сами по себе бегут толпами. И что им не хватает?! Хотели студентов медиков за жабры подтянуть, но это как то нелепо получилось. Губернатор сам слег. В доме хозяина не осталось совсем. Только галчонок со своим "Кто там?" "Носите маски". Надо признать, ожидать хорошего тут нечего. Только надежа на себя, свое здоровье. Мужайся народ.
Да пора уже вводить ограничения. К больницам ее подойти.
Когда никто не болел в апреле - все сидели дома - был карантин. Сейчас, когда болеют тысячами, у нас всё работает, даже школы. странно....
Каждый сам пока не поймёт, что надо соблюдать правила остальное пустой трёп.
А как там новый ковидный госпиталь в чистом поле под Москвой, построили уже?
Подождите, как это заболеваемость в городе растет?
06.10 +16 чел.
05.10 +4 чел.
ранее в городе регистрировалось стабильно +20-40 чел.
Судя по цифрам, пора бы уже и масочный режим отменить в городе!