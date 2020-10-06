Рентген VS томография. Почему КТ легких на Алтае теперь только для избранных

В Алтайском крае значительно усложнили правила проведения компьютерной томографии легких. Если до этого в Барнауле, чтобы пройти КТ, больным приходилось ждать несколько часов, то сейчас получить направление на это обследование стало почти невозможно. Согласно указу Минздрава, проводят его только лицам старше 65 лиц и тем, у кого болезнь протекает с осложнениями. Остальных пациентов с подозрениями на пневмонию или коронавирусную инфекцию везут на рентген в поликлинику по месту жительства. Почему вдруг Минздрав на Алтае "вспомнил" про рентген, который еще несколько недель назад считался неэффективным в плане диагностики COVID-19, и чем это может грозить пациентам, разбирался amic.ru.
Чтобы не было коллапса
Главный рентгенолог Алтайского края Владимир Колмогоров уверен, что решение регионального Минздрава перераспределить потоки пациентов между КТ-центрами и рентгеновскими кабинетами обычных поликлиник совершенно верное. Нагрузку КТ-центры испытывают сейчас колоссальную (это видно и по жалобам пациентов), и учитывая, что количество больных ОРВИ продолжает расти, ситуация может только ухудшиться.
"Совершенно правильно, что часть пациентов с маловыраженной клиникой сейчас первоначально переориентируют на рентгеновские исследования. Потому что сейчас нужно более равномерно распределить нагрузку на систему здравоохранения. Если мы этого не сделаем, мы получим коллапс", – сказал Колмогоров amic.ru.
Он также подчеркнул, что в Минздраве Алтайского края постарались сделать так, чтобы на компьютерную томографию попадали пациенты, которые "нуждаются в этом в наибольшей степени": "Это пациенты, у которых заболевание протекает наиболее тяжело, которые имеют сопутствующие различные заболевания и факторы риска", – пояснил главный рентгенолог.
Частный врач (г. Барнаул) Игорь Червяков согласен с тем, что такое "перераспределение потоков" поможет снизить нагрузку на центры компьютерной томографии. И в какой-то мере является оправданным решением со стороны Минздрава. Классические пневмонии, а иногда и интерстициальные вирусные, с помощью рентгена высокого разрешения действительно можно выявить и таким образом разгрузить КТ-центры. Но вот с коронавирусной инфекцией все гораздо сложнее – ее рентген "не увидит", опасается врач. А это значит, что пациентов с подозрением на ковид все равно нужно везти на КТ, который на сегодня признан самым эффективным методом диагностики коронавирусной инфекции. (Да и посещение поликлиник "для обследования" ковидными пациентами не будет способствовать сдерживанию пандемии.)
Рентген или томография?
Владимир Колмогоров признает, что компьютерная томография сейчас является самым лучшим методом для выявления патологических изменений в органах дыхания. Но чувствительность рентгенологических исследований, по его словам, лишь немного уступает КТ.
Колмогоров уверен, что далеко не каждому пациенту с пневмонией или новой коронавирусной инфекцией необходимо делать томографию: "Применение КТ целесообразно для первичной оценки состояния органов грудной клетки у пациентов с тяжелыми прогрессирующими формами заболевания, а также для дифференциальной диагностики выявленных изменений. КТ выявляет изменения легких у значительного числа пациентов с бессимптомной и легкой формами заболевания, которым не требуется госпитализация. Результаты КТ в этих случаях не влияют на тактику лечения и прогноз заболевания при наличии лабораторного подтверждения COVID-19. Поэтому массовое применение КТ для скрининга легких форм болезни не рекомендуется".
Между тем главный пульмонолог России Сергей Авдеев в интервью "Российской газете" говорил, что компьютерная томография требуется как раз таки большинству пациентов с COVID-19.
"Компьютерная томография – более точная и специфичная методика выявления изменений в ткани легких по сравнению с обычной рентгенографией. Большинству пациентов с COVID-19 как раз и требуется такая методика. <…> Например, появились пациенты, у которых подтвержден новый коронавирус лабораторными тестами, но у которых нет абсолютно никаких жалоб, симптомов и признаков болезни. Нет ни лихорадки, ни кашля, ни одышки. При этом при проведении компьютерной томографии у пациентов обнаруживаются признаки пневмонии. <…> Одна из особенностей вирусной пневмонии – быстрое прогрессирование, вплоть до развития острого респираторного дистресс-синдрома. Это тяжелое состояние, характеризующееся острой дыхательной недостаточностью, требующее перевода пациентов на респираторную поддержку. В том числе и на искусственную вентиляцию легких".
Однако главный рентгенолог Алтайского края уверен, что пациентам не о чем беспокоиться: даже в тех случаях, когда рентген или КТ "не увидит" патологии в легких, врачи ориентируются на клиническое состояние больного и с учетом этого назначают лечение.
"Даже если на рентгенограмме нет признаков поражения легких, но у пациента присутствуют симптомы заболевания – врач будет назначать лечение исходя из клинической картины, а не лучевой. Говоря простым языком, врач лечит не "снимок", а пациента с учетом степени выраженности симптомов заболевания – кашель, насморк, температура, низкое насыщение кислородом и т.д.", – отметил Колмогоров.
В любом случае проводить КТ никто не запрещает. Но только лечащий врач может назначить нужное обследование пациенту в зависимости от его состояния:
"Течение коронавирусной инфекции может протекать индивидуально, поэтому нельзя всех пациентов загонять в какие-то рамки: в одном случае рентгенологического исследования легких достаточно, в другом – необходимо проводить КТ. Решать это должен лечащий врач", – отметил Колмогоров.
А как в других странах?
Специалисты разных стран проводили исследования по сравнению эффективности диагностики компьютерной томографии и рентгенографии при инфицировании человека вирусом SARS-CoV-2. В итоге пришли к выводу, что рентген хотя и уступает КТ в точности диагностики может применяться врачами "при условии, что врачи будут знать о присущих ограничениях".
Плюсом рентгенографии в этих исследованиях назвали и то, что она более мобильна и доступна нежели КТ. Так, мобильная рентгенография была одобрена рабочей группой Американского колледжа радиологии (ACR), созданной для борьбы с COVID-19. Она же рекомендовала использование этого метода в амбулаторных учреждениях, пишет Журнал о технологиях в медицине.
Как защитят пациентов поликлиник от COVID-19?
Все продумано, уверяет главный рентгенолог Алтайского края. Там, где возможно, в поликлиниках сделаны отдельные входы и выходы к рентгеновскому кабинету. Выделены временные коридоры, то есть пациентов с ОРВИ и с подозрением на ковид принимают в определенное время, когда не принимают прочих пациентов.
Рядом с рентгеновским оборудовали кабинет, где принимает терапевт или фельдшер. Тут же берут мазок для теста на коронавирус.
"То есть примерно то же самое, что делали в Диагностическом центре, сейчас выполняют в большинстве наших поликлиник", – сообщил Колмогоров.
Корреспондент amic.ru Евгения Даровская после обследования в 14-й поликлинике тоже отметила, что в рентген-кабинет она прошла через отдельный вход и у нее там же взяли мазок. "Все было очень быстро, врачи в "скафандрах", не пришлось ничего ждать. В этом плане было организовано действительно хорошо", – отмечает она.
Все кабинеты оборудованы средствами обработки воздуха, санитайзерами, соблюдается график помывки и дезинфекции, подчеркнул Колмогоров.
Напомним, с середины сентября жители Барнаула жалуются на огромные очереди на компьютерную томографию в Диагностическом центре. Ждать результатов обследования некоторым приходилось по 10 часов. И все это с температурой и на ногах: мест для сидения просто не хватало. Люди теряли сознание прямо в коридорах. При этом врачи центра отмечали, что работают с большой перегрузкой и не всем пациентам, приехавшим на обследование, была показана КТ.
Минздрав Алтайского края вывел в работу второй аппарат КТ, а также привлек дополнительные центры для обследования людей, но это не помогло улучшить ситуацию. В итоге было принято решение подключить рентген-кабинеты поликлиник города, куда и направлять больных с ОРВИ и подозрением на коронавирусную инфекцию и вирусные пневмонии. На КТ же отправляют только лиц после 65 лет и тех, кто в тяжелом состоянии. Это решение Минздрава вызвало панику в городе. Люди боятся, что рентген "не увидит" изменения в легких из-за ковида и это будет способствовать увеличению тяжелых случаев и летальных исходов.
Комментарии
Где АКЗС,где бизнесмены, меценаты,где .....?Почему нельзя купить еще один КТ на город,чтобы разрядить обстановку?
Скажите этим спасибо, что позволяют в очередях стоять, а не задерживают за несанкционированный митинг! Проголосовали за ЕР и обнуленного - теперь выживайте!!!
о, орущий про голосование, везде наляпал
6.10.2020 15:24
- гость -
Эта братва так не мыслит - такая обстановка на их благополучии никак не сказывается!
Платно КТ не делают или там тоже очереди?
Ограничив работу больниц для планового приема, власти сделали все возможное для того что имеем! Это равносильно когда при пожаре, когда горит один-два дома, запретить пожарным тушить пожар. Когда загорелся квартал, начать говорить, что пожарных мало и они не успевают тушить, поэтому и пожар такой сильный!
Но вот с коронавирусной инфекцией все гораздо сложнее – ее рентген "не увидит", опасается врач. А это значит, что пациентов с подозрением на ковид все равно нужно везти на КТ, который на сегодня признан САМЫМ ЭФФЕКТИВНЫМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ. коронавирусной инфекции.
И как быть людям?
как ужи на сковородке
з...ли уже с этим КТ.
Ну что вы все так рветесь на КТ? Абсолютно правильно вам врач разъясняет! И не забывайте - КТ дает и приличную лучевую нагрузку на организм. Оно вам лишний раз надо?
Все все поняли - КТ не хватает. Простые граждане проявят сознательность и обязуются на него не претендовать
Чтобы убрать очередь в магазин, нужно закрыть магазин. Это гениально Карл.
угу. только без изменений на рентгене (которых при ковид не будет) мазок не берут.
и хотя вся симптоматика ковидная, в назначениях - арбидол и антибиотик (который при вирусных заболеваниях бесполезен).
А что за указ Миздрава? Это приказ за каким-то номером или просто устное распоряжение?
Коллапс был уже давно, только тихий. Сейчас же ярче стало видно, что госмедицина скорее мертва, чем жива. Столько лет "оптимизаций" и чиновничьих, а не медицинских подходов к решению проблем сделали свое дело.
капитаны очевидность прям. главное, что раньше рентген считали неэффективным. а теперь обстоятельства поменялись)))
Очередной глупый приказ глупого МЗ АК.
Некомпетентные специалисты в МЗ АК от начала до конца.
В 8 версии методических рекомендаций по COVID, принятых Минздравом РФ 03.09.2020 в разделе диагностика COVID сказано, что:
- Стандартная РГ (рентгенография) имеет низкую чувствительность в выявлении начальных изменений в первые дни заболевания и не может применяться для ранней диагностики.
- КТ имеет высокую чувствительность в выявлении изменений в легких, характерных для COVID-19. Применение КТ целесообразно для первичной оценки состояния ОГК у пациентов с тяжелыми прогрессирующими формами заболевания, а также для дифференциальной диагностики выявленных изменений и оценки динамики процесса.
Так, что принятый приказ противоречит рекомендациям МЗ РФ по Ковиду и направлен на видимость снижения очереди на КТ.
В итоге будет больше тяжелых случаев и летальности!!!
Чиновничий гений Попова и минздрава запределен.
Чиновничий гений Попова и минздрава запределен.
Губернатору рентген делали?
6.10.2020 15:27
- гость -
Платно КТ не делают или там тоже очереди?
ближайший в новосибирске....