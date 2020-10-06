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Рентген VS томография. Почему КТ легких на Алтае теперь только для избранных

, ИА "Амител"
Главный рентгенолог Алтайского края объяснил, кто больше нуждается в томографии легких

В Алтайском крае значительно усложнили правила проведения компьютерной томографии легких. Если до этого в Барнауле, чтобы пройти КТ, больным приходилось ждать несколько часов, то сейчас получить направление на это обследование стало почти невозможно. Согласно указу Минздрава, проводят его только лицам старше 65 лиц и тем, у кого болезнь протекает с осложнениями. Остальных пациентов с подозрениями на пневмонию или коронавирусную инфекцию везут на рентген в поликлинику по месту жительства. Почему вдруг Минздрав на Алтае "вспомнил" про рентген, который еще несколько недель назад считался неэффективным в плане диагностики COVID-19, и чем это может грозить пациентам, разбирался amic.ru.

Чтобы не было коллапса

Главный рентгенолог Алтайского края Владимир Колмогоров уверен, что решение регионального Минздрава перераспределить потоки пациентов между КТ-центрами и рентгеновскими кабинетами обычных поликлиник совершенно верное. Нагрузку КТ-центры испытывают сейчас колоссальную (это видно и по жалобам пациентов), и учитывая, что количество больных ОРВИ продолжает расти, ситуация может только ухудшиться.

"Совершенно правильно, что часть пациентов с маловыраженной клиникой сейчас первоначально переориентируют на рентгеновские исследования. Потому что сейчас нужно более равномерно распределить нагрузку на систему здравоохранения. Если мы этого не сделаем, мы получим коллапс", – сказал Колмогоров amic.ru.

Он также подчеркнул, что в Минздраве Алтайского края постарались сделать так, чтобы на компьютерную томографию попадали пациенты, которые "нуждаются в этом в наибольшей степени": "Это пациенты, у которых заболевание протекает наиболее тяжело, которые имеют сопутствующие различные заболевания и факторы риска", – пояснил главный рентгенолог.

Частный врач (г. Барнаул) Игорь Червяков согласен с тем, что такое "перераспределение потоков" поможет снизить нагрузку на центры компьютерной томографии. И в какой-то мере является оправданным решением со стороны Минздрава. Классические пневмонии, а иногда и интерстициальные вирусные, с помощью рентгена высокого разрешения действительно можно выявить и таким образом разгрузить КТ-центры. Но вот с коронавирусной инфекцией все гораздо сложнее – ее рентген "не увидит", опасается врач. А это значит, что пациентов с подозрением на ковид все равно нужно везти на КТ, который на сегодня признан самым эффективным методом диагностики коронавирусной инфекции. (Да и посещение поликлиник "для обследования" ковидными пациентами не будет способствовать сдерживанию пандемии.)

Рентген или томография?

Владимир Колмогоров признает, что компьютерная томография сейчас является самым лучшим методом для выявления патологических изменений в органах дыхания. Но чувствительность рентгенологических исследований, по его словам, лишь немного уступает КТ. 

Колмогоров уверен, что далеко не каждому пациенту с пневмонией или новой коронавирусной инфекцией необходимо делать томографию: "Применение КТ целесообразно для первичной оценки состояния органов грудной клетки у пациентов с тяжелыми прогрессирующими формами заболевания, а также для дифференциальной диагностики выявленных изменений. КТ выявляет изменения легких у значительного числа пациентов с бессимптомной и легкой формами заболевания, которым не требуется госпитализация. Результаты КТ в этих случаях не влияют на тактику лечения и прогноз заболевания при наличии лабораторного подтверждения COVID-19. Поэтому массовое применение КТ для скрининга легких форм болезни не рекомендуется".

Между тем главный пульмонолог России Сергей Авдеев в интервью "Российской газете" говорил, что компьютерная томография требуется как раз таки большинству пациентов с COVID-19.

"Компьютерная томография – более точная и специфичная методика выявления изменений в ткани легких по сравнению с обычной рентгенографией. Большинству пациентов с COVID-19 как раз и требуется такая методика. <…> Например, появились пациенты, у которых подтвержден новый коронавирус лабораторными тестами, но у которых нет абсолютно никаких жалоб, симптомов и признаков болезни. Нет ни лихорадки, ни кашля, ни одышки. При этом при проведении компьютерной томографии у пациентов обнаруживаются признаки пневмонии. <…> Одна из особенностей вирусной пневмонии – быстрое прогрессирование, вплоть до развития острого респираторного дистресс-синдрома. Это тяжелое состояние, характеризующееся острой дыхательной недостаточностью, требующее перевода пациентов на респираторную поддержку. В том числе и на искусственную вентиляцию легких".

Однако главный рентгенолог Алтайского края уверен, что пациентам не о чем беспокоиться: даже в тех случаях, когда рентген или КТ "не увидит" патологии в легких, врачи ориентируются на клиническое состояние больного и с учетом этого назначают лечение.

"Даже если на рентгенограмме нет признаков поражения легких, но у пациента присутствуют симптомы заболевания – врач будет назначать лечение исходя из клинической картины, а не лучевой. Говоря простым языком, врач лечит не "снимок", а пациента с учетом степени выраженности симптомов заболевания – кашель, насморк, температура, низкое насыщение кислородом и т.д.", – отметил Колмогоров.

В любом случае проводить КТ никто не запрещает. Но только лечащий врач может назначить нужное обследование пациенту в зависимости от его состояния:

"Течение коронавирусной инфекции может протекать индивидуально, поэтому нельзя всех пациентов загонять в какие-то рамки: в одном случае рентгенологического исследования легких достаточно, в другом – необходимо проводить КТ. Решать это должен лечащий врач", – отметил Колмогоров.

А как в других странах?

Специалисты разных стран проводили исследования по сравнению эффективности диагностики компьютерной томографии и рентгенографии при инфицировании человека вирусом SARS-CoV-2. В итоге пришли к выводу, что рентген хотя и уступает КТ в точности диагностики может применяться врачами "при условии, что врачи будут знать о присущих ограничениях".

Плюсом рентгенографии в этих исследованиях назвали и то, что она более мобильна и доступна нежели КТ. Так, мобильная рентгенография была одобрена рабочей группой Американского колледжа радиологии (ACR), созданной для борьбы с COVID-19. Она же рекомендовала использование этого метода в амбулаторных учреждениях, пишет Журнал о технологиях в медицине.

Как защитят пациентов поликлиник от COVID-19?

Все продумано, уверяет главный рентгенолог Алтайского края. Там, где возможно, в поликлиниках сделаны отдельные входы и выходы к рентгеновскому кабинету. Выделены временные коридоры, то есть пациентов с ОРВИ и с подозрением на ковид принимают в определенное время, когда не принимают прочих пациентов.

Рядом с рентгеновским оборудовали кабинет, где принимает терапевт или фельдшер. Тут же берут мазок для теста на коронавирус.

"То есть примерно то же самое, что делали в Диагностическом центре, сейчас выполняют в большинстве наших поликлиник", – сообщил Колмогоров.

Корреспондент amic.ru Евгения Даровская после обследования в 14-й поликлинике тоже отметила, что в рентген-кабинет она прошла через отдельный вход и у нее там же взяли мазок. "Все было очень быстро, врачи в "скафандрах", не пришлось ничего ждать. В этом плане было организовано действительно хорошо", – отмечает она.

Все кабинеты оборудованы средствами обработки воздуха, санитайзерами, соблюдается график помывки и дезинфекции, подчеркнул Колмогоров.

Напомним, с середины сентября жители Барнаула жалуются на огромные очереди на компьютерную томографию в Диагностическом центре. Ждать результатов обследования некоторым приходилось по 10 часов. И все это с температурой и на ногах: мест для сидения просто не хватало. Люди теряли сознание прямо в коридорах. При этом врачи центра отмечали, что работают с большой перегрузкой и не всем пациентам, приехавшим на обследование, была показана КТ.

Минздрав Алтайского края вывел в работу второй аппарат КТ, а также привлек дополнительные центры для обследования людей, но это не помогло улучшить ситуацию. В итоге было принято решение подключить рентген-кабинеты поликлиник города, куда и направлять больных с ОРВИ и подозрением на коронавирусную инфекцию и вирусные пневмонии. На КТ же отправляют только лиц после 65 лет и тех, кто в тяжелом состоянии. Это решение Минздрава вызвало панику в городе. Люди боятся, что рентген "не увидит" изменения в легких из-за ковида и это будет способствовать увеличению тяжелых случаев и летальных исходов.

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

6.10.2020 15:24
- гость -

Где АКЗС,где бизнесмены, меценаты,где .....?Почему нельзя купить еще один КТ на город,чтобы разрядить обстановку?

6.10.2020 15:24
- гость -

Скажите этим спасибо, что позволяют в очередях стоять, а не задерживают за несанкционированный митинг! Проголосовали за ЕР и обнуленного - теперь выживайте!!!

6.10.2020 15:25
- гость -

о, орущий про голосование, везде наляпал

6.10.2020 15:26
- гость -


6.10.2020 15:24
- гость -

Эта братва так не мыслит - такая обстановка на их благополучии никак не сказывается!

6.10.2020 15:27
- гость -

Платно КТ не делают или там тоже очереди?

6.10.2020 15:27
- гость -

Ограничив работу больниц для планового приема, власти сделали все возможное для того что имеем! Это равносильно когда при пожаре, когда горит один-два дома, запретить пожарным тушить пожар. Когда загорелся квартал, начать говорить, что пожарных мало и они не успевают тушить, поэтому и пожар такой сильный!

6.10.2020 15:27
- гость -

Но вот с коронавирусной инфекцией все гораздо сложнее – ее рентген "не увидит", опасается врач. А это значит, что пациентов с подозрением на ковид все равно нужно везти на КТ, который на сегодня признан САМЫМ ЭФФЕКТИВНЫМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ. коронавирусной инфекции.
И как быть людям?

6.10.2020 15:28
гость

как ужи на сковородке

6.10.2020 15:28
- гость -

з...ли уже с этим КТ.

6.10.2020 15:30
- гость -

Ну что вы все так рветесь на КТ? Абсолютно правильно вам врач разъясняет! И не забывайте - КТ дает и приличную лучевую нагрузку на организм. Оно вам лишний раз надо?

6.10.2020 15:31
гостьС

Все все поняли - КТ не хватает. Простые граждане проявят сознательность и обязуются на него не претендовать

6.10.2020 15:33
- гость -

Чтобы убрать очередь в магазин, нужно закрыть магазин. Это гениально Карл.

6.10.2020 15:38
- гость -

угу. только без изменений на рентгене (которых при ковид не будет) мазок не берут.
и хотя вся симптоматика ковидная, в назначениях - арбидол и антибиотик (который при вирусных заболеваниях бесполезен).

6.10.2020 15:39
Гость

А что за указ Миздрава? Это приказ за каким-то номером или просто устное распоряжение?

6.10.2020 15:47
- гость -

Коллапс был уже давно, только тихий. Сейчас же ярче стало видно, что госмедицина скорее мертва, чем жива. Столько лет "оптимизаций" и чиновничьих, а не медицинских подходов к решению проблем сделали свое дело.

6.10.2020 15:56
- гость -

капитаны очевидность прям. главное, что раньше рентген считали неэффективным. а теперь обстоятельства поменялись)))

6.10.2020 15:57
Гость

Очередной глупый приказ глупого МЗ АК.
Некомпетентные специалисты в МЗ АК от начала до конца.
В 8 версии методических рекомендаций по COVID, принятых Минздравом РФ 03.09.2020 в разделе диагностика COVID сказано, что:
- Стандартная РГ (рентгенография) имеет низкую чувствительность в выявлении начальных изменений в первые дни заболевания и не может применяться для ранней диагностики.
- КТ имеет высокую чувствительность в выявлении изменений в легких, характерных для COVID-19. Применение КТ целесообразно для первичной оценки состояния ОГК у пациентов с тяжелыми прогрессирующими формами заболевания, а также для дифференциальной диагностики выявленных изменений и оценки динамики процесса.
Так, что принятый приказ противоречит рекомендациям МЗ РФ по Ковиду и направлен на видимость снижения очереди на КТ.
В итоге будет больше тяжелых случаев и летальности!!!

6.10.2020 16:11
Гость

Чиновничий гений Попова и минздрава запределен.

6.10.2020 16:11
Гость

Чиновничий гений Попова и минздрава запределен.

6.10.2020 16:17
Гость

Губернатору рентген делали?

6.10.2020 16:19
- гость -

6.10.2020 15:27
- гость -
Платно КТ не делают или там тоже очереди?

ближайший в новосибирске....

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