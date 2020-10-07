В Барнауле умерла преподаватель гимназии № 42

Преподаватель барнаульской гимназии № 42 Тамара Дронова скончалась в возрасте 58 лет. Эту информацию amic.ru подтвердили в приемной образовательного учреждения.

Точная причина смерти пока не установлена, однако известно, что последние дни педагог провела на лечении в одном из ковидных госпиталей.

Тамара Дронова окончила Барнаульской государственный педагогический институт. В 1986 году она начала работать в гимназии № 45, а в 1999 перешла на работу в гимназию № 42, где преподавала историю и обществознание. Занимала должность социального педагога. Общий рабочий стаж – 37 лет.

В 2012 году приказом Минобрнауки России Дроновой присвоено звание "Почетный работник общего образования Российской Федерации".