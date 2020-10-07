Нет маски? Пройдемте. В общественном транспорте Барнаула проверили антиковидные меры

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Без маски теперь никуда. Казалось бы, за полгода пандемии коронавируса к этому требованию барнаульцы должны были привыкнуть. Но увы. 7 октября журналист amic.ru вместе с представителями ГИБДД и Роспотребнадзора побывал в очередном рейде по соблюдению санитарных норм. В этот раз проверяли общественный транспорт и его пассажиров.

Моют чисто

На конечной остановке автобусов ревизоры внимательно следят за тем, как и чем обрабатывают салоны, проверяют наличие дезинфицирующих средств. "Мы знаем расписание: кто, когда приезжает, подстраиваемся под это расписание и приезжаем проверять по факту", – поясняет Дмитрий Арапов, начальник отдела транспорта и связи комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула. На этот раз комиссия нарушений не выявила и отправилась дальше – смотреть, как выполняют санитарные нормы пассажиры и водители.

Для этого сотрудники ГИБДД останавливают автобусы на линии и вместе с сотрудниками Роспотребнадзора проверяют наличие средств индивидуальной защиты (то есть масок) и у пассажиров, и у водителей, и у кондукторов. "В случае выявления нарушения на перевозчиков составляется представление, направленное в Роспотребнадзор, далее в суд", – рассказывает Арапов.

Играем в квест

И вот этап рейда похож на квест: (не)найди маску.

По требованию сотрудника ГИБДД пассажирский транспорт должен остановиться на осмотр. И это требование выполняют не все. Например, водитель (без маски) одной из маршруток, увидев людей в форме, проигнорировал жест инспектора и просто проехал мимо. Зря. От наказания не уйти: номер автобуса запомнили, зафиксировали и, скорее всего, перевозчика ждет предписание.

Большинство пассажиров в транспорте маски носят. А те, что без масок, при виде проверяющих судорожно начинают рыться в карманах и сумках, вытаскивая припрятанные СИЗы или, наоборот, ведут себя вызывающе и даже обвиняюще. "Весь в долгах, денег нет", – ответил один из пассажиров на вопрос инспектора, почему он без маски. Во время рейда нескольких пассажиров попросили покинуть салоны автобусов. Но сначала составили протоколы.

"Сегодня мы проверили порядка 20 транспортных средств. В автобусах четырех перевозчиков водители были без масок, в трех автобусах пассажиры также были без масок. У них вообще при себе не было масок. Это является нарушением масочного режима", – рассказывает главный специалист, эксперт управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Алексей Тюрин.

Не только от коронавируса

Тюрин подчеркивает, что ношение маски сейчас, в период нарастающей заболеваемости коронавирусом и ОРВИ, актуально как никогда. И большинство пассажиров это понимают: "Человек, не зная, что он болен, может заразить окружающих. Да и сам, если не носит маску, может заразиться любой инфекцией. Количество заболевших в итоге может стать огромным. Если сравнивать начало сезона заболеваемости с нынешней ситуацией, то в начале сентября половина автобуса могла быть без масок, сейчас же почти все носят. И водители тоже стали носить маски. Нашей службой выдаются предписания, видимо, автоперевозчики прислушиваются", – отмечает специалист. Он также сообщил, что в будущем ведомство планирует проводить рейды еще чаще: до трех раз в неделю.

Напомним, из-за ухудшения эпидемиологической обстановки 1 октября врио губернатора Алтайского края Виталий Снесарь внес изменения в указ главы региона о мерах по противодействию коронавирусной инфекции. В частности, продлен режим самоизоляции для лиц старше 65 лиц и страдающих хроническими заболеваниями. Работодателям рекомендовано перевести сотрудников на дистанционку или ввести, где возможно, посменный режим. Также в регионе усилен контроль за соблюдением масочного режима.