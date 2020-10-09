Жительница Алтайского края показала условия содержания в ковидном госпитале

Пациентка, зараженная коронавирусом, показала условия содержания в Благовещенской центральной районной больнице Алтайского края.

На видео, размещенном в паблике "Инцидент Барнаул", запечатлены старые коридоры и палаты здания. На стенах видно облупившуюся краску и осыпавшуюся штукатурку.

"Условий никаких, здание рушится. Грязь, холод, отопления нет, все сыпется", – рассказывает автор видео.

По словам женщины, в больнице не хватает медикаментов, а в ванной комнате нет горячей воды.

Как ранее сообщил amic.ru, 7 и 8 октября в Алтайском крае открыли два дополнительных ковидных госпиталя: на базе горбольницы № 3 Барнаула в корпусе на улице Бехтерева – на 60 коек и в здании Михайловской ЦРБ – на 25 коек.