Жительница Алтайского края показала условия содержания в ковидном госпитале

Пациентка, зараженная коронавирусом, показала условия содержания в Благовещенской центральной районной больнице Алтайского края.
На видео, размещенном в паблике "Инцидент Барнаул", запечатлены старые коридоры и палаты здания. На стенах видно облупившуюся краску и осыпавшуюся штукатурку.
"Условий никаких, здание рушится. Грязь, холод, отопления нет, все сыпется", – рассказывает автор видео.
По словам женщины, в больнице не хватает медикаментов, а в ванной комнате нет горячей воды.
Как ранее сообщил amic.ru, 7 и 8 октября в Алтайском крае открыли два дополнительных ковидных госпиталя: на базе горбольницы № 3 Барнаула в корпусе на улице Бехтерева – на 60 коек и в здании Михайловской ЦРБ – на 25 коек.
Комментарии
Путин ты смотришь?
Врет она всё. Специально расшатывает. Хорошо у нас всё. И Крым наш.
Пусть радуется, что в больницу хоть попала. Большинство дома брошены умирать
конечно сами всё там отколупали! по документам в прошлом году был кап.ремонт
ууу какие
это она сама там все раскурочила, а Навальный новичек сам хлебнул, они хотят наше ясно солнышко опорочить
А мне кажется она обманывает, Вы ж видели палату у Губернатора, ну не может же он по блату лежать, значит она просто в старое крыло забрела, а так у ней палата с вайфаеми и кабельным и новыми матрацами.
роттенбергам бы помочь
Кто бабку научил кнопки давить ?
Главное, чтобы клишасы и усмановы жили в швейцариях как цари иудейские.
А мы потерпим скрепно
Пусть на Первый канал видео отправит.
"Родные" поддоны из досок для кроватей. Хотели посмотреть - любуйтесь.
9.10.2020 14:47
- гость -
Кто бабку научил кнопки давить ?
Может на курсах иноагентов?
отличные кровати для спины полезно
жесть
как в коровнике, даже хуже
людей за скотину держать
пусть напрямую пескому шлет, только не почтой россии и DHL
Какие саркастические комменты) А вообще, всё было бы смешно, если бы не было так грустно...
А зачем нашему району вообще больница? У нас спортзал новый - зашибись! И центр поселка в клумбах и плитке. Озеро в гранитных берегах и кованых решетках! Краевое начальство по больницам не ходит, а в центре по приезду гуляет. Вы еще наши дороги в районе не видели - вот где разруха так разруха... Гладко только на бумаге. Зато глава района на хорошем счету в крае и главврач больницы тоже.
Тот кто на самом деле пашет на страну и приносит реальную пользу в том числе и деньги в казну для того условия скотские, а дармоедам всяким, которые даже во сне видят как бюджет попилить им и простынки белые и матрасики чистые не зассанные. А кто виноват? мы сами и виноваты, с нашего молчаливого согласия все это делается
без сарказма никуда
увы
давай Вова, главное медали боярам не забывай вовремя раздавать, а челядь все стерпит. Как сказал Гундяев скромнее надо жить, скромнее..
Как бы её не посадили за разглашение секретной инфы
Показываете всякие похабные видео... Зато у нас вон какой мост в крым есть!
У этой эпидемии есть два плюса, вскрываются умственно отсталые кто верит в заговор и в то что вируса нет, пользователям телевизора открываются немного глаза на происходящее вокруг.
Постанова! Бабка раскачивает лодку, пятая колонна. Нужно проверить ее счета на предмет поступления крупной суммы из за рубежа
Замечательная палата, надо губера нашего туда разместить. А то правда считает наверное наивный что у нас все хорошо в здравоохранении.
только Попова не трожьте, с вами лодочниками "вирусные" не освоишь. Шлете на первый канал как кляузники из подворотни грязное свое видео и плачетесь по углам. Вы должны переносить стойко невзгоды и трудности, как там по уставу?
Жоржик 15:47 может лучше сразу бункерного?
9.10.2020 16:10
- гость -
Тоже в доле?
ПРЯМ ГОТОВЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ 1 КАНАЛА!
Реально страшно.... Мы не люди просто челядь....
Ну уж уборку то сделать, пол помыть, окурки убрать много денег не надо. Реально всем на все пофиг сверху донизу. Лень и разгильдяйство - нехорошие качества нашего народа, к сожалению, в дополнению к пьянству. Все пеняем на власть, а сами то не лучше.
зато, сколько места, скоро отчитаются о новых койках в этом сарае..
страшно то, что не видно ни одного врача, ну и холод+пневмания прямой путь..
Хоть бы окошко в ванной закрыла, если холодно.
Проценко бы сюда главврачом
из ванной персонал, похоже, курилку сделал. потому и окно открыто. все равно по назначению ее никто не использует
В коридоре стоит не поддон,а щит,для тех у кого со спиной не порядок,не знаю как сецчас,но много лет назад была на Яровом из-зпюа проблем со спиной,все спали на таких(матрас кончно сверху положкн),полы в больнице вымыты,не надо зря говорить.А на ремонт больница сама не скребет,это вина нашего бюджета.Спастьо,что еще врачи из этой больницы не разбедались,но после таких нападок больничку прикроют и будут вообще без медпомощи.
Прошу прощения за опечатки
подскажите родственнику поставили диагноз коронавирус , в больницу не ложат говорят дома лечиться , у ней температура 39 уже вторая неделя. Куда ей обратиться подскажите пожалуйста?
9.10.2020 20:29
gorca
Прошу прощения за опечатки
Так ты эта, маску то с рожи сними, когда печатаешь, тогда и опечаток не будет
Практически все районные больницы в таком состоянии!
за кого голосовали,болезные? "без НЕГО не будет россии..." ТАКОЙ россии.
Иваныч держись
Возможно до большинства наконец дойдёт простая мысль, что возмущаться бездействием зажравшийся власти необходимо задолго до того, когда тебя уже понесли на кладбище.
До выборов в гос.думу осталось меньше года. Все на выборы 2021 года и дружно голосуйте за Едроссов и будет вам счастье на том свете. А с приходом к власти Едроссов будем медленно и верно вымирать от всяких болячек.
До выборов в гос.думу осталось меньше года. Все на выборы 2021 года и дружно голосуйте
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Наивный человек! И ты веришь, что есть выборы?
Говорила по телефону с подругой, которая переболела и сейчас выписалась домой.Изначально ее госпитализировали в Благовещенскую больницу. О ней отзывалась так- кругом бетон, холод ужасный, спала полностью одетой. Повезло , что была с собой теплая стеганная безрукавка. А у человека двухсторонняя пневмония! Хорошо, что через два дня перевезли в госпиталь города Славгорода.