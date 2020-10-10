Жители Бийска жалуются на нехватку лекарств в ковидном госпитале

Пациентка ковидного госпиталя в Бийске написала в одном из городских сообществ о том, как оснащена местная больница. По словам женщины, со вчерашнего дня людям не дают медикаменты.

На условия, в которых лечатся пациенты и работают врачи, жалуются многие. Одна из пациенток рассказала о том, что ей несколько раз заменяли препараты, поскольку они просто заканчивались.

Недовольны люди и тем, как оснащена больница. Отмечается нехватка градусников и предметов мебели.

"Нет элементарного больничного оборудования ("уток", небулайзеров). Кровати допотопные. Тумбочек нет. Сидим здесь как на вокзале на этих пакетах. Мне девчата-медики тащили из соседней палаты кровать", – написала женщина в сообществе "Инцидент Бийск".