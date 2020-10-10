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Жители Бийска жалуются на нехватку лекарств в ковидном госпитале

, ИА "Амител"
Людям якобы не дают таблетки
Фото: vokrugsveta.ru

Фото: vokrugsveta.ru

Пациентка ковидного госпиталя в Бийске написала в одном из городских сообществ о том, как оснащена местная больница. По словам женщины, со вчерашнего дня людям не дают медикаменты.

На условия, в которых лечатся пациенты и работают врачи, жалуются многие. Одна из пациенток рассказала о том, что ей несколько раз заменяли препараты, поскольку они просто заканчивались. 

Недовольны люди и тем, как оснащена больница. Отмечается нехватка градусников и предметов мебели. 

"Нет элементарного больничного оборудования ("уток", небулайзеров). Кровати допотопные. Тумбочек нет. Сидим здесь как на вокзале на этих пакетах. Мне девчата-медики тащили из соседней палаты кровать", – написала женщина в сообществе "Инцидент Бийск".

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

10.10.2020 16:22
- гость -

Сейчас Алтайский Минздрав опубликует свою версию

10.10.2020 16:40
- гость -

10.10.2020 16:34
гость

С такой ненавистью вам срочно надо переезжать... например в Африку, к племенам)))

10.10.2020 16:49
- гость -

Так и переехать не может, не берут, остается только ненавидеть

10.10.2020 18:20
- гость -

В Бийске ковидные покупают лекарства за свой счет. Мэр города целует учителей поздравляя с праздником и через 2 часа узнает что у него ковид. Зам мэра забирает деньги на обустройство дворов и уходит в отставку. Скорые не приезжают вообще. В больнице не делают тесты. Тесты только за деньги. Реально в Бийске 200-300 каждый день положительных тестов но они за деньги и в статистику не входят.

11.10.2020 12:36
Сами виноваты

Полный бардак твориться.Если 2 человека в маске и один болен,то вероятность заразиться всего 25%.Так сами не носите маски,а если одеваете ,то нос торчит,у не состоявшихся анестезиологов)))Не кто ,не проверяет торговые центры,маска только для видимости,а то владельцы орут не закрывайте их пожалуйста,деток кормить не чем,а сами у себя не могу порядок навести.Еще месяц назад в Барнауле все койки были забиты до отказа,не кто не почесался ,а что же дальше будет,вот и получите.Бездарное руководство всей власти края.Я что то не где не прочитал,как наши депутаты в думе обеспокоены ситуацией в крае,где наш добрый Карлин в сенате,где общественная палата Алтайского края?То Емешин везде,а сейчас полная тишина.Где местные депутаты?Покой и тишина в Алтайском крае.Господа,граждане ,товарищи)))Если мы сами о себе не побеспокоимся,то сами понимаете,что мы тут в крае не кому не нужны.А то толпы не пуганных идиотов бросят по торговым центрам с маской на подбородке.То ли еще будет ой ой ой.

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