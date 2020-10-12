Несколько протоколов за нарушение масочного режима составили в Барнауле

В Барнауле продолжаются рейды по соблюдению масочного режима и необходимых санитарных норм. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В Центральном районе с 5 по 9 октября провели 35 рейдов, которые охватили 347 организаций. По итогам проверок выявили 31 нарушение, составили один протокол, а остальные нарушения устранили на месте.

На территории Ленинского района с 1 по 9 октября провели 17 мероприятий. Особое внимание уделили ТЦ "БУМ", "Малина", "Район", "Созвездие". Здесь выявили семь нарушений и составили три протокола в отношении физических лиц.

"Участники рейда отмечают частое неправильное ношение масок (не защищены органы дыхания), что не только подвергает граждан опасности заражения новой коронавирусной инфекцией, но и может служить основанием для отказа в обслуживании", – говорится в сообщении.