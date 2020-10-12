Несколько протоколов за нарушение масочного режима составили в Барнауле

В Барнауле продолжаются рейды по соблюдению масочного режима и необходимых санитарных норм. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
В Центральном районе с 5 по 9 октября провели 35 рейдов, которые охватили 347 организаций. По итогам проверок выявили 31 нарушение, составили один протокол, а остальные нарушения устранили на месте.
На территории Ленинского района с 1 по 9 октября провели 17 мероприятий. Особое внимание уделили ТЦ "БУМ", "Малина", "Район", "Созвездие". Здесь выявили семь нарушений и составили три протокола в отношении физических лиц.
"Участники рейда отмечают частое неправильное ношение масок (не защищены органы дыхания), что не только подвергает граждан опасности заражения новой коронавирусной инфекцией, но и может служить основанием для отказа в обслуживании", – говорится в сообщении.
Комментарии
Угу, маски помогают значит, а больницы нет. Поэтому больницы и закрыли!
Как то у нашего правительства все через одно место...
опубликуйте указ губернатора с его подписью и синей гербовой печатью о введении масочного режима...
Представители органов и исполнительной и всех других, власти демонстрируют нам модель поведения и в соблюдении этого самого масочного режима тоже. А раз они все поголовно ходят без масок, то мы понимаем это как образец поведения, поэтому тоже не носим эти маски
На картинке магазин Мария ра. А начальство в Машке само всё без масок ходит.
Из 347 магазинов всего 31 нарушение? Не верю!!!!
Или они в своей малиновой форме полчаса у ворот стояли и ждали,когда их пустят?
Указа не будет, губернатор на больничном, а печать у него дома в сейфе...
- без бахил нельзя!? Бахилы в гардеробе!? Гардероб закрыт! Это квест!!! ©
указ с подписью и синей печатью должны были опубликовать... в котором чётко и ясно прописано на основании каких пунктов закона вводиться данные ограничения...и заверяется полномочным лицом .... я что то не видел ни где...
12.10.2020 13:47
- гость -
очередная фома неверующая
А в поликлинниках все хорошо, или побоялись малиновые пиджаки
12.10.2020 13:51
Злой европеец да верю что было слово ,а где документ?
12.10.2020 13:51
Злой европеец
Урок геометрии в грузинской школе. Учитель спрашивает:
- Гоги, докажи мне, что треугольник равнобедренный?
- Учитель, мамой клянусь!
12.10.2020 13:17
точный
С указание статьи закона федерального но не выдуманного местными чинушами!
Указы не выгодно такие писать, за такое можно подтянуть в будущем, и при том серьезно. Вон Попов, сказал не тестировать- не тестируют, сказал "флюшку" не делать -не делают. А дай он приказ это уже геноцид подтвержденный. Поэтому давайте граждане не возмущаться, сейчас сложное время. Да и заработать на этой теме можно не плохо. Обобрать голого гражданина святое дело между прочим.
Какая разница вам на статью..Выбор стоит между жизнью и смертью,а вы тут статьями меряетесь
12.10.2020 13:17
точный
Ты поди из секты свидетелей СССР. Они постоянно докапываются до всех и требуют оригиналы документов.
Средства защиты личного состава предназначены - не для защиты личного состава, для выполнения поставленной боевой задачи. Всех неверующих прошу в Чернобыль. Маска медицинская защитная (нестерильная , одноразовая) по ГОСТ Р58396-2019. Желающие могут ознакомиться с правилами УТИЛИЗАЦИИ, написано в заключении текста, читайте. Вы нашли эти места, куда складывать маски в городе, ответственных обученных. При каждом посещении магазина и т.д. вам надо снимать маску определенным образом и в это место вед вы были в зараженном месте.