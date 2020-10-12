"Извините, что я еще жив". Известный алтайский писатель рассказал о визите в поликлинику

Известный алтайский писатель Анатолий Кирилин рассказал, с чем ему пришлось столкнуться в своей поликлинике при попытке сдать анализы на ковид. Пост опубликован на странице Кирилина в Facebook. Приводим текст без сокращений (орфография и пунктуация автора сохранены).

"Несколько месяцев лечусь в дневном стационаре краевого онкодиспансера "Надежда". До сего дня перед каждым новым оформлением (оно происходит ежемесячно) мне давали направление на исследование по поводу ковида в свою (1-я городская) поликлинику. Шел с этим направлением в инфекционный кабинет, там брали мазок, а результат отправляли все в ту же "Надежду". Как-то не очень с логистикой, ну да ладно.

Как мне пояснили в онкоцентре, отныне распоряжением федерального министра здравоохранения (?) отменены направления из спецмедучреждений. А как мне быть? – спрашиваю. В ответ пожатие плечами. Пришел в свою поликлинику. "Направьте на мазок" – "Идите в 112 кабинет" – Пришел. "А вам сюда зачем? Идите в регистратуру" – "Так я только оттуда, к вам направили!" – "Ничего не знаем". На этот раз из регистратуры направили в 101 кабинет. И там: "А мы мазков не делаем, спрашивайте в регистратуре" – В регистратуре: "Надо разговаривать с инфекционистом." – "Так с чем я пойду к инфекционисту? Я Толян с улицы, возьмите мазок. (хотя, по большому счету, и у Толяна с улицы должны бы брать. Во Вьетнаме кабинки с анализаторами на улице стоят)" – Не знают они! "Тогда дайте направление к терапевту" – "А терапевт не дает направлений на анализы по ковиду".

Люди! Я почувствовал недомогание! У меня есть некоторые симптомы инфекции! Я несу ответственность за близких мне людей!!! Вы тут в белых халатах для чего сидите? А мне: "Мы всего лишь регистраторы".

Из дома никуда не дозвониться. Вызывать скорую – вроде нет температуры, неловко беспокоить, тем более знаю, какая там нынче загруженность. Как я понимаю, мне теперь дорога закрыта не только на мазок от ковида, но и к месту постоянного лечения от основной болезни.

Опять взываю: Люди!!! Ну, хоть кто-то может мне описать алгоритм действий в моем случае!? Он ведь не единичен! А вы, милые регистраторы, зарегистрируйте, пожалуйста, что я еще жив! И уж простите за беспокойство!"

Напомним, 73-летний Анатолий Кирилин является лауреатом множества премий. Награжден медалью "Защитнику свободной России". Член Союза писателей России.