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"Извините, что я еще жив". Известный алтайский писатель рассказал о визите в поликлинику

, ИА "Амител"
Анатолий Кирилин пытается сдать анализы на ковид, чтобы попасть в онкоцентр "Надежда"
Анатолий Кирилин / Фото: 22df.ru

Анатолий Кирилин / Фото: 22df.ru

Известный алтайский писатель Анатолий Кирилин рассказал, с чем ему пришлось столкнуться в своей поликлинике при попытке сдать анализы на ковид. Пост опубликован на странице Кирилина в Facebook. Приводим текст без сокращений (орфография и пунктуация автора сохранены).

"Несколько месяцев лечусь в дневном стационаре краевого онкодиспансера "Надежда". До сего дня перед каждым новым оформлением (оно происходит ежемесячно) мне давали направление на исследование по поводу ковида в свою (1-я городская) поликлинику. Шел с этим направлением в инфекционный кабинет, там брали мазок, а результат отправляли все в ту же "Надежду". Как-то не очень с логистикой, ну да ладно.

Как мне пояснили в онкоцентре, отныне распоряжением федерального министра здравоохранения (?) отменены направления из спецмедучреждений. А как мне быть? – спрашиваю. В ответ пожатие плечами. Пришел в свою поликлинику. "Направьте на мазок" – "Идите в 112 кабинет" – Пришел. "А вам сюда зачем? Идите в регистратуру" – "Так я только оттуда, к вам направили!" – "Ничего не знаем". На этот раз из регистратуры направили в 101 кабинет. И там: "А мы мазков не делаем, спрашивайте в регистратуре" – В регистратуре: "Надо разговаривать с инфекционистом." – "Так с чем я пойду к инфекционисту? Я Толян с улицы, возьмите мазок. (хотя, по большому счету, и у Толяна с улицы должны бы брать. Во Вьетнаме кабинки с анализаторами на улице стоят)" – Не знают они! "Тогда дайте направление к терапевту" – "А терапевт не дает направлений на анализы по ковиду".

Люди! Я почувствовал недомогание! У меня есть некоторые симптомы инфекции! Я несу ответственность за близких мне людей!!! Вы тут в белых халатах для чего сидите? А мне: "Мы всего лишь регистраторы".

Из дома никуда не дозвониться. Вызывать скорую – вроде нет температуры, неловко беспокоить, тем более знаю, какая там нынче загруженность. Как я понимаю, мне теперь дорога закрыта не только на мазок от ковида, но и к месту постоянного лечения от основной болезни.

Опять взываю: Люди!!! Ну, хоть кто-то может мне описать алгоритм действий в моем случае!? Он ведь не единичен! А вы, милые регистраторы, зарегистрируйте, пожалуйста, что я еще жив! И уж простите за беспокойство!"

Напомним, 73-летний Анатолий Кирилин является лауреатом множества премий. Награжден медалью "Защитнику свободной России". Член Союза писателей России.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

12.10.2020 12:50
Электорат

Не дай Бог сейчас болеть...

12.10.2020 12:54
Эхо

телефон Попова и звонить ему.
приказы от него идут к глав.врачам,и ниже до регистратуры.
игра,,глухой телефон" на новый лад.

12.10.2020 12:56
- гость -


Не дай Бог сейчас болеть...

Это точно, но к людям в солидном возрасте многие врачи относятся так, что фраза из заголовка и в обычное время к месту

12.10.2020 12:56
Наташа

Ну и что ? А Вы какую реакцию от медицины ожидаете? Почти четверть века 21 прошло , а всё как в лесу ! Итак везде!

12.10.2020 12:59
Уаба баба баб

Доступная медицина в действии

12.10.2020 13:01
гость

Оптимизация мед учреждений завершающая фаза. Борьба с бедностью в действии!

12.10.2020 13:01
Гостья

Опять сейчас ответят из МЗ ,что это все ложь???

12.10.2020 13:04
- гость -

Награжден медалью "Защитнику свободной России"...

Ну, как говорится, за что боролись, на то и напоролись...

12.10.2020 13:05
- гость -


Получил сегодня от тех, кого защищал.

12.10.2020 13:06
Как то так

А что вы хотите от медицины, когда каждый день указания "здесь играй, здесь не играй, здесь рыбу заворачивали", многие указания устные, за письменные можно головы лишиться. Вот врачи и крутятся кто как может.((

12.10.2020 13:08
- гость -

ну хотели же джинсы которые через 10 стирок можно выбросить и 20 сортов колбасы, которую даже кошки есть не хотят.
так хотели что обменяли на нормальную медицину и образование.
теперь не надо жаловаться.
болезному в ту годину сколь лет было? вот пусть вспомнит.

12.10.2020 13:09
гость

Здесь рядовых врачей никто не винит. Упрек тут к высшему руководству и его неготовности , несоответствие полнейшее. Сначала развалить, а потом на руинах что то пытаться сделать, а все в Москвабаде зато блестит и хорошо. Там даже эскалаторы в больницах! Вот так Москва обьедает регионы!

12.10.2020 13:12
- гость -

У меня знакомый приболел, пошел в больницу что бы хоть курс лечения назначили...
Послали его, как в том мультфильме, где жена за елкой мужа посылает...!

12.10.2020 13:19
Гость

Анатолий Кирилин, отправьте Ваше обращение к Президенту и Мурашко, может тогда чтото произойдёт в лучшую сторону. Но это же кошмар что творится на местах.

12.10.2020 13:36
- гость -


12.10.2020 13:19
Гость

Грешно глумиться над пожилым заслуженным гражданином! Вы не знаете, что это именно президент и Минздрав оптимизировали (уничтожали) медицину не только на "местах"?! И не знаете, что будет отписка из администрации и министерства?!

12.10.2020 13:37
коренной барнаулец

вот так...только на пенсию вышел хочется еще с внуками поводиться... пошел рачок полечить а тебе говорят не положено...заказывай место на михайловском и нефиг тут ходить насморк (ковид) разносить

12.10.2020 13:43
Друк

Люди получают копейки, поэтому нет абсолютно никакого стимула работать.

12.10.2020 13:45
Мимопроходящий

Некомпетентность всех управленцев от медицины - основная беда. В ковидных условиях это очень ярко проявилось.

12.10.2020 13:52
Любовь Наумова_odnoklassniki

Такая картина по всей России: нет алгоритма, логистики обследования, люди с ковидом мыкаются по кабинетам из больницы в больницу. Нет, друзья, штрафы должны быть не за отсутствие масок, а вот за подобное "броуновское движение" носителей вируса! Неужели за год нельзя четко упорядочить обследование?! Если не можете, так и скажите: накрывайтесь простыней дома и ждите смерти!

12.10.2020 13:53
- гость -

Не трогать Красноярский десант!!!!!

12.10.2020 13:56
- гость -

Основная беда - монополизация и захват власти! Поэтому медицина финансируется по остаточному принципу, а деградация экономики приводит к минимизации доходной части бюджета!!!

12.10.2020 13:57
Переболевший

Прошло 1,5 месяца как моя семья перенесла covid, пневмонии, ну ситуация совсем не поменялась! Я думал, что с течением времени будет отработан механизм действия в поликлинике всех специалистов разного уровня, начиная от администраторов и регистратуры и заканчивая терапевтом, инфекционистом. Кроме того так же отсутствует взаимосвязь между Роспотребнадзором, поликлиниками и МЗ Алт.края!!! НИЧЕГО НЕ ПОМЕНЯЛОСЬ!!!!! Все горячие линии не решают возникающих проблем и вопросов!!! Все только в худшую сторону , а именно отсутствие возможности сдать мазки и при ПОКАЗАНИЯХ сделать КТ легких, невозможность лечения с первых дней заболевания, врач на 5-6 день звонит, лекарств в аптеках нет, госпитализация невозможна, несмотря на сообщающие в СМИ цифры коек для госпитализации!!!! Телефоны заняты или никто не отвечает! Ну как же так???? Если главные вирусологи РФ прогнозируют не меньше года существование пандемии, а иммунитет у переболевших будет сохраняться 3-4 месяца, ну в лучшем случае 6 месяцев, то ситуация при такой организации только будет ухудшаться!!!!!!

12.10.2020 14:03
Прочитал

13.45. Согласен с Вами , но некомпетентность управленцев не только в медицине , но и в других отраслях , почитайте или поинтересуйтесь , что происходит в Минпрмторге ,или как ставят на крыло Суперджет , Мс-21 и т.д., как может социолог управлять серьезным министерством , но он управляет,вот только каковы последствия , а они весьма плачевные.

12.10.2020 14:10
- гость -

Жалкое и никчемное поколение из нас получилось.
Нас нагибают с улыбками под потриотичные лозунги.
А мы сглатываем даже причмокивая.
Где-то внутри переживая, что не правильно это. Но так и умираем в надежде, что кто-то , что-то сделает.
Пока на вилы не оденут кого ни будь из руководства. Так и будет всё
Зря дед на войне погибал, не нужно нам это все.
Мы по сути своей "крепостные" .
Нас едут , а мы крепчаем

12.10.2020 14:14
- гость -

Виноваты "управленцы", "нет алгоритма, логистики обследования", "отправьте Ваше обращение к Президенту", а может виноват капитализм? Или его нельзя критиковать и трогать?

12.10.2020 14:19
Наблюдавший

Обратите внимание как этот же тест на Ковид сдают непосредственно в "Надежде". Толпа людей в очереди со всего края сначала в одну дверь - на мазок. А потом та же самая толпа спустя 2-3 дня - через 3 метра за получением бумаги с результатом. Результат этот приходит из КГБУЗ "Консультативно-диагностический центр, г.Бийск" на электронную почту в "Надежду". Мало того, что гоняют взятые пробы для исследования всех онкологических пациентов каждый день в Бийск (!!!! Оптимизация и экономия !!!), так потом нельзя даже передать так же, как и поступило - по электронной почте тому же врачу в "Надежде", который и дал направление на тестирование Ковид. А потом эта же толпа уже в фойе вестибюля в поликлинике "Надежды", поскольку пускают за пять минут до приема. Находится в ожидании приема (а люди приехали со всего края, не могут они попасть к 11, если автобус прибыл в 7) человек 20-30, плюс бедные медсестры в роли охранников, не пускающих в здание. Внимание вопрос Вихлянову: Сколько из них заразилось именно из-за пребывания в этих трех "толпах"???

12.10.2020 14:20
Мимопроходящий

12.10.2020 14:03
Прочитал

Совершенно верно. Все управленцы так всё "заоптимизировали", что ничег не работает! И не только в медицине беда. Везде, во всех отраслях введено очень много ограничений и правил, которые лишь парализуют работу. Всё по принципу Так нельзя, а сяк не можно.

12.10.2020 14:23
- гость -

Ну не дорос лауреат до "положения" когда выделяют палату, что сказать. Но и вроде как бы выше обычного жителя кинутого на естественный отбор. Что с такими делать? Таких надо тащить на телевиденье, пусть пошевелят болото Красноярского десанта.

12.10.2020 14:34
месный

12.10.2020 13:45
Мимопроходящий

Зато они очень хорошо умеют получать свою высокую зарплату, которую им больше нигде не предложат и готовы выполнить любое указание с верху какое бы оно не было.

12.10.2020 14:34
гость

абсолютно то же самое, у меня 90 летние старики, я заболела, звоню в 1ю пол-ку, спрашиваю. чтобы врачей не беспокоить, можно мне самой прийти и сдать мазок, все остальное в ответ уже сказал Кириллин. В аптеках нет градусников, арбидола, пол города без масок, такое чувство, что мы в сумасшедшем доме в лице страны, а амик блокирует записи. Люди, 21-й век, даже во Вьетнаме и Китае, где, казалось бы, грязь, все намного лучше. А олигархи спрятались на своих виллах, и чиновники лечатся в спецбольницах

12.10.2020 14:44
Гость

Что зря воздух сотрясать политикой, капитализмом...
Хочешь жить-иди в платную.

12.10.2020 14:45
Гость

12.10.2020 14:23
- гость -
Он сам "из телевиденья" (хотя и давненько это было),не надо его тащить. Или никого из бывших знакомых там уже не осталось,чтобы прийти,рассказать.

12.10.2020 14:48
- гость -

Да что это за безобразие! Кто это должен контролировать ? Кто несёт ответственность за подобные случаи,которые происходят ежедневно?
В ПОДОБНЫХ ИСТОРИЯХ СТОЛЬКО ОТЧАЯНИЯ И БЕЗЫСХОДНОСТИ,ЧТО СТРАШНО СТАНОВИТСЯ ВСЕМ!

12.10.2020 14:50
Океана

В платных клиниках условие - анализы на ковид могут сдать люди БЕЗ симптомов заболевания. Запись практически за неделю вперед.

Неужели нельзя в городе организовать места, где платно могли бы ОПЕРАТИВНО сдать анализ на ковид люди с симптомами заболевания? Неужели нельзя хотя бы это организовать???

12.10.2020 14:56
- гость -

Пишите в Instagram губернатору, на ЦТ, Депутатам госдумы, АКЗС, председателю правительства РФ.
Ведь подобные случаи освещаются постоянно. Вода и камень точит.

12.10.2020 15:00
Юрий

Да вы правы, они пинают из кабинета в кабинет и все. Столкнулся я с этим. Снимайте таких врачей на видео и в прокуратуру с такими ответами идите, Одного двух таких врача накажут, гляди и клятву Гипократа вспомнят невежи!!!

12.10.2020 15:00
пенсионер

У меня вопрос к руководству " НАДЕЖДА" МУЖУ В ДЕКАБРЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ПРИЁМ,ПОСЛЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ЛЕЧЕНИЯ, ТАК И В НАШЕМ СЛУЧАЕ БЕЗ АНАЛИЗА НА КОВИД ЕГО НЕ ПРИМУТ???? где и от кого узнать????

12.10.2020 15:00
пенсионер

У меня вопрос к руководству " НАДЕЖДА" МУЖУ В ДЕКАБРЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ПРИЁМ,ПОСЛЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ЛЕЧЕНИЯ, ТАК И В НАШЕМ СЛУЧАЕ БЕЗ АНАЛИЗА НА КОВИД ЕГО НЕ ПРИМУТ???? где и от кого узнать????

12.10.2020 15:00
Юрий

Да вы правы, они пинают из кабинета в кабинет и все. Столкнулся я с этим. Снимайте таких врачей на видео и в прокуратуру с такими ответами идите, Одного двух таких врача накажут, гляди и клятву Гипократа вспомнят невежи!!!

12.10.2020 15:43
- гость -

12.10.2020 15:00
Юрий
Должен был такой появиться с клятвой Гипопотаму, это вы Юрий!
Пирожок на полочке, ответственный вы наш.

12.10.2020 15:49
- гость -

Всё идет к тому , что спасение утопающих дело рук самих утопающих.

12.10.2020 15:53
- гость -

Извините, что я еще жив".
---------
Извиняю, но что бы в последний раз.

12.10.2020 15:58
- гость -

12.10.2020 15:53
- гость -
к следующему приему что бы исправились!

12.10.2020 16:03
Doctor

Медицину разваливают окончательно, дальше будет только хуже! Из выделенных государством денег до медицины доходят копейки, основные суммы расхищаются верхушками! Зарплата докторов тоже мизерная, хотя есть очень внушительный показатель «средняя» зарплата, туда плюсуют гонорары главврачей и начмедов! Так что надеяться не на что!

12.10.2020 16:05
- гость -

Толку от ваших выводов и негодований!
Но способность, что-либо сделать - это увы черта присущая крайне малому количеству людей.
И пока мы безмолвное и все принимающее стадо. Ни кого наше мычание и блеянее не интересует.

Делать-то что!???
Товарищи!

12.10.2020 16:18
Гостья

С "Надеждой" хотя бы решили..Стремно как то гнобить умирающих..

12.10.2020 16:42
- гость -

12.10.2020 16:18
Гостья
А кому то не стремно. Что есть что нет. Кому война и мать родная.

12.10.2020 16:49
Олег

Оптимизаторы, ё. Умрете, тогда и приходите

12.10.2020 17:13
- гость -

ну хотели же джинсы которые через 10 стирок можно выбросить и 20 сортов колбасы, которую даже кошки есть не хотят.
так хотели что обменяли на нормальную медицину

Боже мой, какую нормальную?.. вы хотя бы стоматологию вспомните, аппаратуру для всеаозможных обследований... да даже то, ЧЕМ уколы ставили и кровь брали.

12.10.2020 17:19
- гость -

12.10.2020 17:13
- гость -

Да уж точно. До сих пор в ушах визг бормашины. А лечение больного зуба, как правило, сводилось к его удалению.

12.10.2020 17:45
Kto

ЧЕМ уколы ставили и кровь брали. - а ща не ставят и на кровь не попасть))) оптимизация однако

13.10.2020 16:58
гость

12.10.2020 15:00
Юрий
А вы хоть эту клятву читали? Там по ней вообще речи нет о вас. Да и учесть еще что нет ее уже давным давно.

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