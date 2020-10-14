Барнаульские похоронные компании стали делать гробы с окошками

В Барнауле по просьбам родственников умерших от COVID-19 стали делать гробы с окошками. Об этом корреспонденту amic.ru рассказал руководитель "Алтайской похоронной службы" Константин Кобзев. По словам собеседника, люди просят об этом ритуальные компании потому, что им сложно прощаться, не увидев покойного.
Стеклянные "окошки" ритуальные компании врезают в обычные гробы. Такая услуга повышает стоимость изделия в среднем на 4-5 тысяч (зависит от материала и уровня сложности работы).
Но не все фирмы Алтайского края работают по таким заказам. Так, например, директор "Алтайского похоронного дома" Владимир Клевакин рассказал корреспонденту amic.ru, что лично он не рекомендует своим клиентам заказывать такие гробы.
"В любом гробе можно пропилить отверстие. Но закрыть его чем? Я видел, кто-то закрывает его рамкой со стеклом. Но представляете, что будет, когда гроб будут закапывать? Стекло с землей посыплются на лицо человеку. Тогда нужно думать, как закрыть эту рамку, а это испортит внешний вид гроба. Мы родственникам покойного скидываем на WhatsApp фото покойного, а по нему и так все видно. Можно и другим показать", – рассказывает Владимир Клевакин.
В городской похоронной службе "Некрополис" тоже не советуют клиентам брать гробы с окошками. "Есть предписание Роспотребнадзора, в соответствии с которым тело усопшего, инфицированного коронавирусом, должно находиться в герметичном пакете и герметичном гробу. Поэтому, во-первых, смысла от такого "окошка" все равно нет – лица не будет видно, так как усопший будет в пакете. А во-вторых, это нарушает герметичность гроба и, тем самым, предписание Роспотребнадзора", – пояснили в компании.
В Роспотребнадзоре отмечают, что такого предписания у них нет.
"Кремация и захоронение трупов людей, умерших от COVID-19, осуществляется в общих крематориях и на общих кладбищах, в общем порядке", — подчеркнули в ведомстве.
Зачем просят гроб с окошком?
Люди, которым приходится хоронить родных в закрытых гробах, очень переживают о невозможности попрощаться с ними традиционным способом, объясняет психолог Ольга Медведева. И по, ее словам, желание видеть усопшего перед погребением имеет под собой серьезные основания.
"Когда человек видит своего близкого умершим, это помогает ему пережить горе, – объясняет Медведева. – Существует несколько стадий проживания горя. Одна из них – стадия отрицания, когда человек не хочет верить в потерю. И если он не увидел умершим своего родственника, сложно признать его смерть".
С сентября в Алтайском крае отмечается резкий рост заболевания коронавирусом. На данный момент, по сообщению оперштаба, общее число инфицированных в регионе достигло 15 680. За минувшие сутки в Алтайском крае лабораторно подтвердили 172 новых случая заражения. Восемь человек умерли. С начала пандемии в крае скончались 604 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Комментарии
не дай бог
Мы родственникам покойного скидываем на WhatsApp фото покойного, а по нему и так все видно. Можно и другим показать"
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верх идиотизма и кощунства
так вроде только герметичные гробы должны быть при ковиде или кремация..
Вот бред
че происходит... люди умирают от заразы которую не лечат, а у нас полные трамваи, автобусы, кафе и развлекательные центры, сейчас ситуация гораздо страшнее чем весной, но весной дома все сидели и считаю правильные меры были, а сейчас как в русской рулетке не знаешь чем завтра и когда заболеешь
Окошки просят вероятно потому что не знают кого хоронят, не доверяют.
потому что не знают кого хоронят
на кладбище перед захоронением показывают родственнику не посредственно перед захоронением
Страшно.
Я бегу чтобы жить, А вокруг ликует паранойя.
Вот бы похоронные службы свою статистику предоставили
14.10.2020 14:27
Иsтина----Простите сэр, а куда Вы побежали за пивом или инфарктом, который как известно впереди бежит.
Мы родственникам покойного скидываем на WhatsApp фото покойного, а по нему и так все видно. Можно и другим показать"
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Это его черный юмор? Жаль, что не сказал поставить в статус!
видео-трансляцию из гроба
жесть этот диектор точно куку
что значит на вацап???
просят окно- делай
кто платит тот и танцует
ну и что что земля сыпется? какая покойнику разница ? ему не жить с этим лицом уже
14.10.2020 14:28
- гость -
Вот бы похоронные службы свою статистику предоставили
нет у них официальной отчетности, нелегальность полная
В герметичных пакетах хоронить людей, разве можно?
и церковь не возражает?
А нчиего, что гроб и содержимое разлагаются со временем, а стекло останется...в земле. как бы это считаю загрязнением природы.
ну и что что земля сыпется? какая покойнику разница ? ему не жить с этим лицом уже
Ну да, и черви потом едят.
Уж лучше кремация.
У наших знакомых тело их родственницы не отдали после смерти от ковида, а сразу сожгли в крематории и выдали урну с прахом. И где рамку с окошком делать?
Я вот одного не понимаю. Если ковидных нынче не изолируют толком, а отправляют лечиться домой где родственники на работу продолжают ходить а сам ковидный в масочке за продуктами, - то КАКОЙ смысл хоронить в закрытом грозу да еще и в пакете, в котором разложение идти не будет толком?
14.10.2020 16:49
SV
Сие мероприятия стоят дороже чем стандартные. При таком тандеме Попов-Франк, последнему нужно возвращаться в старый бизнес.
14.10.2020 15:56
- гость -
Это достаточно дорого, кто заплатил?
Мне кажется умершие от короновируса люди менее опасны чем гуляющие по городу с короновирусом, а также маски которые по всему городу на улице летают.