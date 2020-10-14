Барнаульские похоронные компании стали делать гробы с окошками

В Барнауле по просьбам родственников умерших от COVID-19 стали делать гробы с окошками. Об этом корреспонденту amic.ru рассказал руководитель "Алтайской похоронной службы" Константин Кобзев. По словам собеседника, люди просят об этом ритуальные компании потому, что им сложно прощаться, не увидев покойного.

Стеклянные "окошки" ритуальные компании врезают в обычные гробы. Такая услуга повышает стоимость изделия в среднем на 4-5 тысяч (зависит от материала и уровня сложности работы).

Но не все фирмы Алтайского края работают по таким заказам. Так, например, директор "Алтайского похоронного дома" Владимир Клевакин рассказал корреспонденту amic.ru, что лично он не рекомендует своим клиентам заказывать такие гробы.

"В любом гробе можно пропилить отверстие. Но закрыть его чем? Я видел, кто-то закрывает его рамкой со стеклом. Но представляете, что будет, когда гроб будут закапывать? Стекло с землей посыплются на лицо человеку. Тогда нужно думать, как закрыть эту рамку, а это испортит внешний вид гроба. Мы родственникам покойного скидываем на WhatsApp фото покойного, а по нему и так все видно. Можно и другим показать", – рассказывает Владимир Клевакин.

В городской похоронной службе "Некрополис" тоже не советуют клиентам брать гробы с окошками. "Есть предписание Роспотребнадзора, в соответствии с которым тело усопшего, инфицированного коронавирусом, должно находиться в герметичном пакете и герметичном гробу. Поэтому, во-первых, смысла от такого "окошка" все равно нет – лица не будет видно, так как усопший будет в пакете. А во-вторых, это нарушает герметичность гроба и, тем самым, предписание Роспотребнадзора", – пояснили в компании.

В Роспотребнадзоре отмечают, что такого предписания у них нет.

"Кремация и захоронение трупов людей, умерших от COVID-19, осуществляется в общих крематориях и на общих кладбищах, в общем порядке", — подчеркнули в ведомстве.

Зачем просят гроб с окошком?

Люди, которым приходится хоронить родных в закрытых гробах, очень переживают о невозможности попрощаться с ними традиционным способом, объясняет психолог Ольга Медведева. И по, ее словам, желание видеть усопшего перед погребением имеет под собой серьезные основания.

"Когда человек видит своего близкого умершим, это помогает ему пережить горе, – объясняет Медведева. – Существует несколько стадий проживания горя. Одна из них – стадия отрицания, когда человек не хочет верить в потерю. И если он не увидел умершим своего родственника, сложно признать его смерть".

С сентября в Алтайском крае отмечается резкий рост заболевания коронавирусом. На данный момент, по сообщению оперштаба, общее число инфицированных в регионе достигло 15 680. За минувшие сутки в Алтайском крае лабораторно подтвердили 172 новых случая заражения. Восемь человек умерли. С начала пандемии в крае скончались 604 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19.