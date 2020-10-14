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Новости

Выяснилось, куда исчезла очередь в барнаульскую поликлинику во время визита губернатора

, ИА "Амител"
Оказалось, что недалеко

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Очередь из пациентов в барнаульскую поликлинику № 14 во время визита губернатора Алтайского края Виктора Томенко 14 октября никуда не исчезала: людей просто завели через другой вход. Об этом горожане сообщили в соцсетях, в том числе и в комментариях на странице самого главы региона.

В этом же убедилась и фотокорреспондент amic.ru Екатерина Смолихина. По ее словам, в главный вход поликлиники сегодня впускали не всех пациентов. Большую часть из них медсестра отправляла через другой вход. Фото amic.ru сделаны около 10.30. В это время губернатор еще был в поликлинике, но уже не в регистратуре, а на совещании с руководством учреждения, пояснили в правительстве региона.   

Интересно, что после отъезда губернатора в центральном холле вновь образовалась очередь из желающих попасть на прием к врачу.

Позднее главный врач поликлиники № 14 г. Барнаула Дмитрий Денисов сообщил, что информация о том, что пациентов проводили в поликлинику через второй вход — неверная.

"Развернуть, переместить этих пациентов, на самом деле, невозможно. Регистратура находится только в одном месте, другого входа нет", – утверждает главврач.

Как уже сообщал amic.ru, сегодня Виктор Томенко лично посещает поликлиники Барнаула, на которые поступает большое количество жалоб от горожан. После визита в 14-ю губернатор отправился в поликлинику № 9.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

14.10.2020 11:50
- гость -

Цирк

14.10.2020 11:50
Как то так

Классно развели Томенко, аплодирую. Теперь ждём брифинг мин здрава, что СМИ врут.

14.10.2020 11:50
- гость -

Вот теперь вопрос. Кто устроил эти Маски шоу. Руководство поликлиники чтоб встрепенуться перед губернатором. Или режиссёры постановщики с Катунь 24.

14.10.2020 11:51
Гость’

Если все было так, как написано, то людей, кто организовал эту аферу с целью введения губернатора в заблуждение, нужно как минимум уволить!

14.10.2020 11:52
- гость -

Деревня дураков ))

14.10.2020 11:52
- гость -

Развели, как лоха? Или рад обманываться, прикрывает Попова?

14.10.2020 11:53
- гость -

Неужели прокатит без последствий?

14.10.2020 11:54
Злая гостья

Сам губернатор и организовал: предупредил когда и куда поедет, чтобы приготовились.

14.10.2020 11:55
- гость -

клоуны

14.10.2020 11:55
К сожалению

Но к сожалению, московские кураторы с большей вероятностью поверят репортажу Катуни24 и отчетам Алтайского Минздрава, чем фотографиям и видео граждан. Ах, обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад (А.С.Пушкин 1826г)

14.10.2020 11:57
- гость -

Губернатор сам и устроил такой развод - что же неясного? Или он дальше своего носа ничего не видит? Зачем он тогда нужен?

14.10.2020 11:59
- гость -

Когда же они поймут, что держать людей за идиотов в век высоких технологий, себя не уважать.

14.10.2020 12:00
1

На протяжении многих лет в России один и тот же цирк. Ничего не меняется. ОЧКОВТИРАТЕЛЬСТВО!

14.10.2020 12:01
- гость -

Умерла старшая медсестра 2-го терапевтического отделения поликлиники № 14 Барнаула Татьяна Романова, причиной смерти стал коронавирус. Об этом сообщили коллеги медработника в Instagram.

14.10.2020 12:03
- гость -

Потемкинские деревни

14.10.2020 12:04
- гость -

скажут, мол, людей скучковали к другому входу, потому что вдруг кто-то окажется болен из свиты, чтобы людей не заразить случайно, все же для народа, для его безопасности

14.10.2020 12:05
Гость

Может хватит уже народ за тупое быдло считать

14.10.2020 12:05
- гость -

14.10.2020 12:01
- гость -
Не может быть, чтобы виной был коронавирус! У меня сестра - работник поликлиники, дома всей семьей с орз - температурой, кашлем, потерей обоняния... тесты ессно никто не дает сделать

14.10.2020 12:06
Мимопроходящий

Полгода весь мир на ушах стоит. У манагеров от медицины было целое лето для подготовки ко второй волны. Но что-то пошло не так.

14.10.2020 12:06
Потёмкин

14.10.2020 12:00
1
А что вы хотели,если каждый день с ним согласовывают количество ковидных по краю.
Или вы думаете у него "заднего ума" нет,чтобы увидеть "прибавки" ежедневной в 4-7 человек инфицированных?

14.10.2020 12:07
гость

я старая, в технике не понимаю. неужели из всего города. никто не может сделать видео и послать Малахову. как в Алтайском крае борются с эпидемией, арбидола нет, градусников нет, скупают уже все антибиотики, люди! 21 век, а унас главное Карабах, Америка и Украина, Сирию оставили в покое,

14.10.2020 12:08
- гость -

14.10.2020 11:55
К сожалению
Но к сожалению, московские кураторы с большей вероятностью поверят репортажу Катуни24 и отчетам Алтайского Минздрава, чем фотографиям и видео граждан. Ах, обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад (А.С.Пушкин 1826г)

Катунь 24 финансируется из краевого бюджета, журналистам тоже кушать хочется. Что скажут, то и покажут.

14.10.2020 12:10
гость

я вот пишу комменты, не лестные ,конечно, их сайт блокирует, свобода слова

14.10.2020 12:12
- гость -

Клоуны

14.10.2020 12:15
- гость -

14.10.2020 12:10
гость


А если глаза открыть и очки надеть?

14.10.2020 12:16
Житель города

Очередная показуха от губернатора! Сейчас по всем каналам зомбоящика покажут как хорошо в Алтайском крае работает медицина при Попове и какой у нас заботливый губернатор! Сам оторвал свой зад и поехал со свитой снимать очередной репортаж для зомбоящика! Мне вот интересно, почему не было желающих записаться на приём к врачу во время визита Томенко? Люди-то зачем куда-то попрятались? Или народ в очередной раз как стадо баранов завели в очередное стойло и сказали стоять-бояться?

14.10.2020 12:19
Лена_30л

14.10.2020 12:07
гость
я старая, в технике не понимаю. неужели из всего города. никто не может сделать видео и послать Малахову. как в Алтайском крае борются с эпидемией, арбидола нет, градусников нет, скупают уже все антибиотики, люди! 21 век, а унас главное Карабах, Америка и Украина, Сирию оставили в покое,
——
Ага, снимете вы такой репортаж, отправите в Москву , типа за правду, вывести чиновников края на чистую воду, а потом придут к вам ребята в серых костюмах, точнее сначала позвонят (коронавирус все же) и вежливо с вами поговорят оно вам надо ?

14.10.2020 12:21
АБОРИГЕН

На амике процентов 50 людей очень любят и ратуют за совок. Так ребята вот он воплоти! Чем не довольны то?!

14.10.2020 12:25
Шлямбур

Всё правильно, терпилы должны терпеть.

14.10.2020 12:25
гость

ты совок для своего паноса и советский союз не путай
в союзе такого очковтирания не было
перекосы были, но людей за быдло не держали

14.10.2020 12:26
- гость -

Главный режиссер я так понимаю сам губернатор?! Сказал где хочет сняться, и когда. А ассистенты вроде Попова все подготовили, и с актерами умело провели съемку по сценарию режиссера. У вас правда есть еще вопросы?!

14.10.2020 12:30
Аборигену

Ты на этой ветке со своей тупостью, причем здесь "совок"?

14.10.2020 12:30
- гость -

В совке хоть и нищем порядок был. И очковтирательство, конечно, процветало - от кормушки улететь никто не хотел.

14.10.2020 12:34
- гость -

Да что Вы набросились на губернатора, давай дождемся его реакции на комедию, имейте хотя бы толику малую терпения. Томенко не настолько глуп, чтобы не видеть что ему фуфло втирают.

14.10.2020 12:39
- гость -

Главврач 14-й обвел вокруг пальца губернатора.
Ай да молодец! Заработает почетную грамоту за грамотное руководство без очередей!

14.10.2020 12:40
АБОРИГЕН

14.10.2020 12:25
гость
Нет никакой разницы.
70 лет одного сплошного очковтирательства, под конец правда надорвались, оно и не удивительно, долго такое продолжаться не могло.

14.10.2020 12:41
Совок85

14.10.2020 12:25
гость
ты совок для своего паноса и советский союз не путай
в союзе такого очковтирания не было
перекосы были, но людей за быдло не держали
,,,,,,,,
Тут не соглашусь. В СССР манипуляции были не в пример сегодняшним. Интернета не было и проверить то что писали в Правде и говорили по телеку возможности не было никакой. А сейчас да, все прозрачно, но чиновники по прежнему хотят использовать старые методы. Не солидно конечно такие шоу устраивать, особенно если учесть, что губернатор молодого возраста (не совок) и относится к технократам новой волны. Ещё бы на айфон снимали все это с тремя камерами

14.10.2020 12:44
- гость -

Господи оставьте врачей в покое от ваших проверок становится толоко хуже

14.10.2020 12:45
- гость -

Гражданам нужно одного. НЕ ВРАТЬ. На всех уровнях.

14.10.2020 12:47
Зайду

Так вам и надо. Вы только такого и заслуживаете. Вас расстреливать когда начнут , вы тоже будете молчать и нм кухнях материться

14.10.2020 12:48
- гость -

Главврач 14 с главной медсестрой уволились с неделю-полторы назад (новость была и на амике тоже),
видимо, когда стало ясно, что с ситуацией не совладать, либо нежелание выполнять человеконенавистнические указы верхушки

14.10.2020 12:49
Гость

Может здесь есть добрые люди, кто в теме. Вот бюджет здравоохранения Алтайского края 49 млрд руб. Этого мало, чтобы наладить и организовать процессы в государственных больницах и поликлиниках? делать ремонт, закупать сизы, новое оборудование, обучать персонал и платить достойную зп? Или может масштаб воровства в цепочке глав врач, тфомс, крайздрав, страховые - поражает воображение?

14.10.2020 12:51
- гость -

а губернатор, конечно, не знал, что он приедет и очереди не будет
не будьте наивными

14.10.2020 12:54
гость

Кто ищет АРБИДОЛ, он есть в аптеке по Ленина около НОРД -Веста Цена 600 с чем то

14.10.2020 12:56
Гость

Видно не тяжело болелось,коли не понял человек.

14.10.2020 12:59
пенсионер

Устроили предупредительную показуху!!!!!!! СМИ, АУУУУ!!!!

14.10.2020 13:02
- гость -

Тутошние сируны типа аборигешки и мясного поливают фсе, и совок и нынешнюю власть.
Ребятки хорошего в совке было больше чем сейчас.

а такие как вы это несчастные люди, отрицающие жизнь целых поколений, паразитирующие на тех кто занят настоящими делами.

14.10.2020 13:04
- гость -

Тоже мне новость. У нас сегодня даже роспотребнадзор и любая друга проверка обязаны предупредить о своем визите. Вот такая клоунада.
При совке такого не было.

14.10.2020 13:05
Гость

Позорище! Цирк! Это проверка, как и те в ресторанах и местах общественного питания по графику за год вперёд, где все помыто, прожарено и готовность №1. Люди не Этого хотели, а Помощи)

14.10.2020 13:11
- гость -

https://t.me/lenina59
Ленина, 59
Соцсети и некоторые СМИ пишут о показухе с приездом губернатора в поликлиники. О том, что людей разгоняли из клиник, отправляли на задние дворы, в другие входы &#129327; Давайте спокойно. Ну кому это надо!?! Зачем? Тем более в таких условиях, когда все и так на нервах.Мы связались с очевидцами, которые видели всё своими глазами. Аудио комментарии готовятся к публикации.

Амител, вам тут ответили)))

14.10.2020 13:16
Жора

Напялила администрация губернатора в наглую!

14.10.2020 13:22
- гость -

14.10.2020 13:11
- гость -

Кто ответил? Провластный канал в телеге? Очень честный источник, который ну уж точно не может врать, ога. Ща, потерпите, запишут голосовых "сообщений очевидцев", что нет никаких очередей и небыло никогда.

14.10.2020 13:24
гость

Непонятно,а зачем вообще было губеру ездить? Или убедиться, что все население обманывает его? Что полезного дала эта поездка? Дел походу больше нет, как покрасоваться на публике. Занялся бы лучше делом, министрами своими, а то ими все больше правоохранители занимаются.

14.10.2020 13:26
- гость -

Устроили цирк. Подставили губернатора.
Ему и так нелегко в отсутствие врачей наладить лечение, а тут еще на ровном месте подставы

14.10.2020 13:32
- гость -

нет веры людям, проверил, и вправду врут!

14.10.2020 13:43
- гость -

Это не руководитель. Его нужно отправлять в отставку...
Давайте честно признаемся, что он не на своём месте.
Команды нет.
Специалистов нет.
Здравоохранение завалил, зарплаты нищие, люди бегут, край деградирует..
Каким нужно быть идиотом, чтобы организовать День города?????

Учитывая ситуацию с ковидом, дальше будет хуже, а он и его лизалы, неспособны ни на что....

14.10.2020 13:49
- гость -

Господи, для кого-то новость что-ли что проверки во всех сферах так и устраивают, чтобы показать , что все хорошо. Это только мелких предпринимателей внезапно-и сразу штраф, а потом кричат на всех перекрестках- мы борцы , а крупнячок или госструктуры зачем? госструктуры-показатель их работы, крупнячок отмажется заранее.

14.10.2020 13:55
гость

ага и прием неожиданно стали расписывать по времени
прям как неожиданно и на 5 вечера назначают
вот и итог этой показухи

14.10.2020 14:00
- гость -

ПозорищЕ!

14.10.2020 14:11
гость

интересно, губер как прокомментирует вояж сегодня, опять в телеге чтоб не дай бог народ писать не стал?

14.10.2020 14:14
- гость -

Классика жанра...К сожалению. И все все знают. И их все устраивает.... Так далеко они от народа... Еще одна классика. Жаловаться местным - они же все в одной лодке. Только независимые федеральные СМИ. Беспредел не закончится, ведь рыба гниет..известно с какой части.

14.10.2020 14:16
Павсекакий

А шо вы хотели от этого губера? Он единорос и этим всё сказано, они нам указывают как мы должны жить, а сами свои указы и законы игнорируют, потому что они отделяют себя от плебса, которым управляют.
Сам обязал всех надеть маски, сам маску не носил, сам заболел, занял койкоместо.
Вот по иронии судьбы сейчас места в больницах заняли те, кто маски не надевал. Они позаражали кучу людей (потму что чхали на них), которым теперь места в больничке не хватит.

14.10.2020 14:18
- гость -

ПозорищЕ!

14.10.2020 14:20
Павсекакий

"Только независимые федеральные СМИ"
------
Это оксюморон такой?
Вы их видели? Там же всё прекрасно!

14.10.2020 14:32
Гость

А мне интересно другое, люди которые пришли в поликлинику.. ПОЧЕМУ они как стадо ломанулись в другую дверь? или их туда ОМОНом загоняли? Ну насколько ж надо быть стадом, чтоб позволять к себе ТАК относиться??!!!

14.10.2020 14:38
- гость -

Надо, как Цивилёв в Кузбассе пару дней назад, внезапно в поликлиники ехать, а не предупреждать заранее!

14.10.2020 14:40
гость

люди пришли лечиться а не на губера смотреть
по этому где сказали в очередь стоять там и стояли
тем более он же не писал для людей график поездок (рисково это мало ли придут спросят чего)
посмотрел бы я на тебя

14.10.2020 14:51
Дауншифт

Может проще отпустить ситуацию. Толку тут шуметь. Все равно ничего не меняется

14.10.2020 14:53
- гость -

Да уж.... позорище!!!!!!!!!!!!!! И чего руководство 14-ой поликлиники таким образом добилось? Новый главврач "отличился" )))))))

В следующий раз, когда власти соберутся в поликлиники с проверкой, пусть сообщают точное время визита в каждую - больные тогда вообще исчезнут!

14.10.2020 14:54
гость

Это толпа возле кабинета выписки больничных, там последнее время всегда так

14.10.2020 14:59
- гость -

Постыдно для губера участвовать в такой постановке!

14.10.2020 15:03
Гостья

Действительно,для губера такое поведение не позволительно.Весь город в одном стоне про очереди в поликлиниках..Весь город.Практически каждая семья в городе столкнулась с ситуацией ковидного больного..А он устраивает театр одного актера..Все жители дураки,ничего не видят,сами в очередях не стоят..А тут приехал волшебник с камерами и все очереди рассосались..После этого какое может быть доверие губеру?

14.10.2020 15:03
Идиотам

Как можно поверить в перемещение очереди через другой вход, если все привыкли ходить через основной. Если бы это произошло, там был бы большой скандал и куча воплей.

14.10.2020 15:08
- гость -

Как мерзко!
А что ответит губернатор на эту публикацию?

14.10.2020 15:08
Eugene

14.10.2020 12:21
АБОРИГЕН

Все , что вокруг тебя, все сделано при Советах. Что сделала современная Россия? Отвечая, не забудь сделать поправку на прогресс. В твоих книжках, если ты их читал, ответа на это не будет.
p.s. Либероиды не умеют объективно смотреть на мир, у них всегда кто-то виноват

14.10.2020 15:09
- гость -

А надо было федеральным СМИ внезапно нагрянуть и заснять весь этот цирк с парадного и черного ходов.

14.10.2020 15:13
- гость -

Корреспонденты Амика,сделайте фото сами,сходите в поликлиники без предупреждения.
По-моему,в крае вы сейчас единственный "глоток свободы" и "островок правды".Люди вам доверяют, пишут,рассказывают о наболевшем. Для многих вы единственная инстанция, куда можно обратиться, чтобы услышали.

14.10.2020 15:17
- гость -

14.10.2020 15:13
- гость -

Поддержу вас. Народ со своими бедами побежал не к власти, а к Амику. Хоть кто-то еще слышит народ.

14.10.2020 15:32
гость 22

а мне вот интересно: а где наш храбрый народ? почему никто не догадался снять этот фарс со стороны? или попытаться пригласить губера зайти с другого входа?

14.10.2020 15:34
Глоткусвобод

14.10.2020 15:13
- гость -
Корреспонденты Амика,сделайте фото сами,сходите в поликлиники без предупреждения.
По-моему,в крае вы сейчас единственный "глоток свободы" и "островок правды".Люди вам доверяют, пишут,рассказывают о наболевшем. Для многих вы единственная инстанция, куда можно обратиться, чтобы услышали.
——//——-
«Глоток свободы» вчера свою же публикацию удалил, явно по звонку откуда надо. Но все равно, хоть какой-то клапан для сброса пара.

14.10.2020 15:38
- гость -

12:21 АБОРИГЕН "ратуют за совок. Так ребята вот он воплоти! Чем не довольны то?!"

Угомонись, дурак! Совка уже как нет 30 лет, Распад СССР породил тру поколения:
1. Те, кто в 90-е были уже взрослыми и сейчас на пенсии (перевоспитавшиеся совки) и сейчас в основном не играют никакой роли в политике и экономике...ну, кроме президента нашего...
2. Те, кому тогда 18 стукнуло. Они варились в этой каше воспитания капитализмом и в основном определяют политику и экономику страны (уж точно не совки).
3. Те, кто тогда только родились, воспитались в капитализме (им 30 лет и более) - эти тем более не совки...
И где ты нашел "во плоти совок"?

Сегодня правит капитализм и любимые тобой буржуи и отношения порожденные ими. Вот к ним и предъявляй все претензии!

14.10.2020 15:38
Гость

14.10.2020 15:03
Идиотам
Умному: это делается просто-вешается на дверь табличка с указанием "Вход с торца здания" и всего-то. Видать вы и в безковидные дни в больницу не ходили никогда.

14.10.2020 15:41
- гость -

На фото не регистратура, а окошко где печати на больничные ставят, в журнал их заносят и т.д.. Сам в это окошко стоял вчера утром, народу чуть меньше было но все же достаточно. Это скорее всего вброс что регистратуру туда переместили из-за приезда губернатора. Мало народу из- за других причин наверное было.

14.10.2020 15:45
- гость -

"Вы все вретиии..." У нас хорошая медицина и лучший в Сибири министр охренения.

14.10.2020 16:01
Павсекакий

"Для многих вы единственная инстанция, куда можно обратиться, чтобы услышали. "
-----
Я бы сказал "жилетка", а не инстанция

14.10.2020 16:05
Правдофил

> Если все было так, как написано, то людей, кто организовал эту аферу
> с целью введения губернатора в заблуждение, нужно как минимум уволить!

Щас выясниться, что афера на самом деле была с организацией толпы, на которую губернатор отреагировал.

14.10.2020 16:09
Правдофил

Другой вход в ЭТУ поликлинику находиться слева от главного.

Но там ведь много корпусов. В каком корпусе губернатор был?

Последнее фото - это корпус Сиреневая 7.
А первое вообще похоже на Взлетную 8.

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