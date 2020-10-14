Выяснилось, куда исчезла очередь в барнаульскую поликлинику во время визита губернатора

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Очередь из пациентов в барнаульскую поликлинику № 14 во время визита губернатора Алтайского края Виктора Томенко 14 октября никуда не исчезала: людей просто завели через другой вход. Об этом горожане сообщили в соцсетях, в том числе и в комментариях на странице самого главы региона.
В этом же убедилась и фотокорреспондент amic.ru Екатерина Смолихина. По ее словам, в главный вход поликлиники сегодня впускали не всех пациентов. Большую часть из них медсестра отправляла через другой вход. Фото amic.ru сделаны около 10.30. В это время губернатор еще был в поликлинике, но уже не в регистратуре, а на совещании с руководством учреждения, пояснили в правительстве региона.
Интересно, что после отъезда губернатора в центральном холле вновь образовалась очередь из желающих попасть на прием к врачу.
Позднее главный врач поликлиники № 14 г. Барнаула Дмитрий Денисов сообщил, что информация о том, что пациентов проводили в поликлинику через второй вход — неверная.
"Развернуть, переместить этих пациентов, на самом деле, невозможно. Регистратура находится только в одном месте, другого входа нет", – утверждает главврач.
Как уже сообщал amic.ru, сегодня Виктор Томенко лично посещает поликлиники Барнаула, на которые поступает большое количество жалоб от горожан. После визита в 14-ю губернатор отправился в поликлинику № 9.
Комментарии
Цирк
Классно развели Томенко, аплодирую. Теперь ждём брифинг мин здрава, что СМИ врут.
Вот теперь вопрос. Кто устроил эти Маски шоу. Руководство поликлиники чтоб встрепенуться перед губернатором. Или режиссёры постановщики с Катунь 24.
Если все было так, как написано, то людей, кто организовал эту аферу с целью введения губернатора в заблуждение, нужно как минимум уволить!
Деревня дураков ))
Развели, как лоха? Или рад обманываться, прикрывает Попова?
Неужели прокатит без последствий?
Сам губернатор и организовал: предупредил когда и куда поедет, чтобы приготовились.
клоуны
Но к сожалению, московские кураторы с большей вероятностью поверят репортажу Катуни24 и отчетам Алтайского Минздрава, чем фотографиям и видео граждан. Ах, обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад (А.С.Пушкин 1826г)
Губернатор сам и устроил такой развод - что же неясного? Или он дальше своего носа ничего не видит? Зачем он тогда нужен?
Когда же они поймут, что держать людей за идиотов в век высоких технологий, себя не уважать.
На протяжении многих лет в России один и тот же цирк. Ничего не меняется. ОЧКОВТИРАТЕЛЬСТВО!
Умерла старшая медсестра 2-го терапевтического отделения поликлиники № 14 Барнаула Татьяна Романова, причиной смерти стал коронавирус. Об этом сообщили коллеги медработника в Instagram.
Потемкинские деревни
скажут, мол, людей скучковали к другому входу, потому что вдруг кто-то окажется болен из свиты, чтобы людей не заразить случайно, все же для народа, для его безопасности
Может хватит уже народ за тупое быдло считать
14.10.2020 12:01
- гость -
Не может быть, чтобы виной был коронавирус! У меня сестра - работник поликлиники, дома всей семьей с орз - температурой, кашлем, потерей обоняния... тесты ессно никто не дает сделать
Полгода весь мир на ушах стоит. У манагеров от медицины было целое лето для подготовки ко второй волны. Но что-то пошло не так.
14.10.2020 12:00
1
А что вы хотели,если каждый день с ним согласовывают количество ковидных по краю.
Или вы думаете у него "заднего ума" нет,чтобы увидеть "прибавки" ежедневной в 4-7 человек инфицированных?
я старая, в технике не понимаю. неужели из всего города. никто не может сделать видео и послать Малахову. как в Алтайском крае борются с эпидемией, арбидола нет, градусников нет, скупают уже все антибиотики, люди! 21 век, а унас главное Карабах, Америка и Украина, Сирию оставили в покое,
14.10.2020 11:55
К сожалению
Но к сожалению, московские кураторы с большей вероятностью поверят репортажу Катуни24 и отчетам Алтайского Минздрава, чем фотографиям и видео граждан. Ах, обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад (А.С.Пушкин 1826г)
Катунь 24 финансируется из краевого бюджета, журналистам тоже кушать хочется. Что скажут, то и покажут.
я вот пишу комменты, не лестные ,конечно, их сайт блокирует, свобода слова
Клоуны
14.10.2020 12:10
гость
А если глаза открыть и очки надеть?
Очередная показуха от губернатора! Сейчас по всем каналам зомбоящика покажут как хорошо в Алтайском крае работает медицина при Попове и какой у нас заботливый губернатор! Сам оторвал свой зад и поехал со свитой снимать очередной репортаж для зомбоящика! Мне вот интересно, почему не было желающих записаться на приём к врачу во время визита Томенко? Люди-то зачем куда-то попрятались? Или народ в очередной раз как стадо баранов завели в очередное стойло и сказали стоять-бояться?
14.10.2020 12:07
гость
я старая, в технике не понимаю. неужели из всего города. никто не может сделать видео и послать Малахову. как в Алтайском крае борются с эпидемией, арбидола нет, градусников нет, скупают уже все антибиотики, люди! 21 век, а унас главное Карабах, Америка и Украина, Сирию оставили в покое,
——
Ага, снимете вы такой репортаж, отправите в Москву , типа за правду, вывести чиновников края на чистую воду, а потом придут к вам ребята в серых костюмах, точнее сначала позвонят (коронавирус все же) и вежливо с вами поговорят оно вам надо ?
На амике процентов 50 людей очень любят и ратуют за совок. Так ребята вот он воплоти! Чем не довольны то?!
Всё правильно, терпилы должны терпеть.
ты совок для своего паноса и советский союз не путай
в союзе такого очковтирания не было
перекосы были, но людей за быдло не держали
Главный режиссер я так понимаю сам губернатор?! Сказал где хочет сняться, и когда. А ассистенты вроде Попова все подготовили, и с актерами умело провели съемку по сценарию режиссера. У вас правда есть еще вопросы?!
Ты на этой ветке со своей тупостью, причем здесь "совок"?
В совке хоть и нищем порядок был. И очковтирательство, конечно, процветало - от кормушки улететь никто не хотел.
Да что Вы набросились на губернатора, давай дождемся его реакции на комедию, имейте хотя бы толику малую терпения. Томенко не настолько глуп, чтобы не видеть что ему фуфло втирают.
Главврач 14-й обвел вокруг пальца губернатора.
Ай да молодец! Заработает почетную грамоту за грамотное руководство без очередей!
14.10.2020 12:25
гость
Нет никакой разницы.
70 лет одного сплошного очковтирательства, под конец правда надорвались, оно и не удивительно, долго такое продолжаться не могло.
14.10.2020 12:25
гость
ты совок для своего паноса и советский союз не путай
в союзе такого очковтирания не было
перекосы были, но людей за быдло не держали
,,,,,,,,
Тут не соглашусь. В СССР манипуляции были не в пример сегодняшним. Интернета не было и проверить то что писали в Правде и говорили по телеку возможности не было никакой. А сейчас да, все прозрачно, но чиновники по прежнему хотят использовать старые методы. Не солидно конечно такие шоу устраивать, особенно если учесть, что губернатор молодого возраста (не совок) и относится к технократам новой волны. Ещё бы на айфон снимали все это с тремя камерами
Господи оставьте врачей в покое от ваших проверок становится толоко хуже
Гражданам нужно одного. НЕ ВРАТЬ. На всех уровнях.
Так вам и надо. Вы только такого и заслуживаете. Вас расстреливать когда начнут , вы тоже будете молчать и нм кухнях материться
Главврач 14 с главной медсестрой уволились с неделю-полторы назад (новость была и на амике тоже),
видимо, когда стало ясно, что с ситуацией не совладать, либо нежелание выполнять человеконенавистнические указы верхушки
Может здесь есть добрые люди, кто в теме. Вот бюджет здравоохранения Алтайского края 49 млрд руб. Этого мало, чтобы наладить и организовать процессы в государственных больницах и поликлиниках? делать ремонт, закупать сизы, новое оборудование, обучать персонал и платить достойную зп? Или может масштаб воровства в цепочке глав врач, тфомс, крайздрав, страховые - поражает воображение?
а губернатор, конечно, не знал, что он приедет и очереди не будет
не будьте наивными
Кто ищет АРБИДОЛ, он есть в аптеке по Ленина около НОРД -Веста Цена 600 с чем то
Видно не тяжело болелось,коли не понял человек.
Устроили предупредительную показуху!!!!!!! СМИ, АУУУУ!!!!
Тутошние сируны типа аборигешки и мясного поливают фсе, и совок и нынешнюю власть.
Ребятки хорошего в совке было больше чем сейчас.
а такие как вы это несчастные люди, отрицающие жизнь целых поколений, паразитирующие на тех кто занят настоящими делами.
Тоже мне новость. У нас сегодня даже роспотребнадзор и любая друга проверка обязаны предупредить о своем визите. Вот такая клоунада.
При совке такого не было.
Позорище! Цирк! Это проверка, как и те в ресторанах и местах общественного питания по графику за год вперёд, где все помыто, прожарено и готовность №1. Люди не Этого хотели, а Помощи)
https://t.me/lenina59
Ленина, 59
Соцсети и некоторые СМИ пишут о показухе с приездом губернатора в поликлиники. О том, что людей разгоняли из клиник, отправляли на задние дворы, в другие входы 🤯 Давайте спокойно. Ну кому это надо!?! Зачем? Тем более в таких условиях, когда все и так на нервах.Мы связались с очевидцами, которые видели всё своими глазами. Аудио комментарии готовятся к публикации.
Амител, вам тут ответили)))
Напялила администрация губернатора в наглую!
14.10.2020 13:11
- гость -
Кто ответил? Провластный канал в телеге? Очень честный источник, который ну уж точно не может врать, ога. Ща, потерпите, запишут голосовых "сообщений очевидцев", что нет никаких очередей и небыло никогда.
Непонятно,а зачем вообще было губеру ездить? Или убедиться, что все население обманывает его? Что полезного дала эта поездка? Дел походу больше нет, как покрасоваться на публике. Занялся бы лучше делом, министрами своими, а то ими все больше правоохранители занимаются.
Устроили цирк. Подставили губернатора.
Ему и так нелегко в отсутствие врачей наладить лечение, а тут еще на ровном месте подставы
нет веры людям, проверил, и вправду врут!
Это не руководитель. Его нужно отправлять в отставку...
Давайте честно признаемся, что он не на своём месте.
Команды нет.
Специалистов нет.
Здравоохранение завалил, зарплаты нищие, люди бегут, край деградирует..
Каким нужно быть идиотом, чтобы организовать День города?????
Учитывая ситуацию с ковидом, дальше будет хуже, а он и его лизалы, неспособны ни на что....
Господи, для кого-то новость что-ли что проверки во всех сферах так и устраивают, чтобы показать , что все хорошо. Это только мелких предпринимателей внезапно-и сразу штраф, а потом кричат на всех перекрестках- мы борцы , а крупнячок или госструктуры зачем? госструктуры-показатель их работы, крупнячок отмажется заранее.
ага и прием неожиданно стали расписывать по времени
прям как неожиданно и на 5 вечера назначают
вот и итог этой показухи
ПозорищЕ!
интересно, губер как прокомментирует вояж сегодня, опять в телеге чтоб не дай бог народ писать не стал?
Классика жанра...К сожалению. И все все знают. И их все устраивает.... Так далеко они от народа... Еще одна классика. Жаловаться местным - они же все в одной лодке. Только независимые федеральные СМИ. Беспредел не закончится, ведь рыба гниет..известно с какой части.
А шо вы хотели от этого губера? Он единорос и этим всё сказано, они нам указывают как мы должны жить, а сами свои указы и законы игнорируют, потому что они отделяют себя от плебса, которым управляют.
Сам обязал всех надеть маски, сам маску не носил, сам заболел, занял койкоместо.
Вот по иронии судьбы сейчас места в больницах заняли те, кто маски не надевал. Они позаражали кучу людей (потму что чхали на них), которым теперь места в больничке не хватит.
ПозорищЕ!
"Только независимые федеральные СМИ"
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Это оксюморон такой?
Вы их видели? Там же всё прекрасно!
А мне интересно другое, люди которые пришли в поликлинику.. ПОЧЕМУ они как стадо ломанулись в другую дверь? или их туда ОМОНом загоняли? Ну насколько ж надо быть стадом, чтоб позволять к себе ТАК относиться??!!!
Надо, как Цивилёв в Кузбассе пару дней назад, внезапно в поликлиники ехать, а не предупреждать заранее!
люди пришли лечиться а не на губера смотреть
по этому где сказали в очередь стоять там и стояли
тем более он же не писал для людей график поездок (рисково это мало ли придут спросят чего)
посмотрел бы я на тебя
Может проще отпустить ситуацию. Толку тут шуметь. Все равно ничего не меняется
Да уж.... позорище!!!!!!!!!!!!!! И чего руководство 14-ой поликлиники таким образом добилось? Новый главврач "отличился" )))))))
В следующий раз, когда власти соберутся в поликлиники с проверкой, пусть сообщают точное время визита в каждую - больные тогда вообще исчезнут!
Это толпа возле кабинета выписки больничных, там последнее время всегда так
Постыдно для губера участвовать в такой постановке!
Действительно,для губера такое поведение не позволительно.Весь город в одном стоне про очереди в поликлиниках..Весь город.Практически каждая семья в городе столкнулась с ситуацией ковидного больного..А он устраивает театр одного актера..Все жители дураки,ничего не видят,сами в очередях не стоят..А тут приехал волшебник с камерами и все очереди рассосались..После этого какое может быть доверие губеру?
Как можно поверить в перемещение очереди через другой вход, если все привыкли ходить через основной. Если бы это произошло, там был бы большой скандал и куча воплей.
Как мерзко!
А что ответит губернатор на эту публикацию?
14.10.2020 12:21
АБОРИГЕН
Все , что вокруг тебя, все сделано при Советах. Что сделала современная Россия? Отвечая, не забудь сделать поправку на прогресс. В твоих книжках, если ты их читал, ответа на это не будет.
p.s. Либероиды не умеют объективно смотреть на мир, у них всегда кто-то виноват
А надо было федеральным СМИ внезапно нагрянуть и заснять весь этот цирк с парадного и черного ходов.
Корреспонденты Амика,сделайте фото сами,сходите в поликлиники без предупреждения.
По-моему,в крае вы сейчас единственный "глоток свободы" и "островок правды".Люди вам доверяют, пишут,рассказывают о наболевшем. Для многих вы единственная инстанция, куда можно обратиться, чтобы услышали.
14.10.2020 15:13
- гость -
Поддержу вас. Народ со своими бедами побежал не к власти, а к Амику. Хоть кто-то еще слышит народ.
а мне вот интересно: а где наш храбрый народ? почему никто не догадался снять этот фарс со стороны? или попытаться пригласить губера зайти с другого входа?
14.10.2020 15:13
- гость -
Корреспонденты Амика,сделайте фото сами,сходите в поликлиники без предупреждения.
По-моему,в крае вы сейчас единственный "глоток свободы" и "островок правды".Люди вам доверяют, пишут,рассказывают о наболевшем. Для многих вы единственная инстанция, куда можно обратиться, чтобы услышали.
——//——-
«Глоток свободы» вчера свою же публикацию удалил, явно по звонку откуда надо. Но все равно, хоть какой-то клапан для сброса пара.
12:21 АБОРИГЕН "ратуют за совок. Так ребята вот он воплоти! Чем не довольны то?!"
Угомонись, дурак! Совка уже как нет 30 лет, Распад СССР породил тру поколения:
1. Те, кто в 90-е были уже взрослыми и сейчас на пенсии (перевоспитавшиеся совки) и сейчас в основном не играют никакой роли в политике и экономике...ну, кроме президента нашего...
2. Те, кому тогда 18 стукнуло. Они варились в этой каше воспитания капитализмом и в основном определяют политику и экономику страны (уж точно не совки).
3. Те, кто тогда только родились, воспитались в капитализме (им 30 лет и более) - эти тем более не совки...
И где ты нашел "во плоти совок"?
Сегодня правит капитализм и любимые тобой буржуи и отношения порожденные ими. Вот к ним и предъявляй все претензии!
14.10.2020 15:03
Идиотам
Умному: это делается просто-вешается на дверь табличка с указанием "Вход с торца здания" и всего-то. Видать вы и в безковидные дни в больницу не ходили никогда.
На фото не регистратура, а окошко где печати на больничные ставят, в журнал их заносят и т.д.. Сам в это окошко стоял вчера утром, народу чуть меньше было но все же достаточно. Это скорее всего вброс что регистратуру туда переместили из-за приезда губернатора. Мало народу из- за других причин наверное было.
"Вы все вретиии..." У нас хорошая медицина и лучший в Сибири министр охренения.
"Для многих вы единственная инстанция, куда можно обратиться, чтобы услышали. "
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Я бы сказал "жилетка", а не инстанция
> Если все было так, как написано, то людей, кто организовал эту аферу
> с целью введения губернатора в заблуждение, нужно как минимум уволить!
Щас выясниться, что афера на самом деле была с организацией толпы, на которую губернатор отреагировал.
Другой вход в ЭТУ поликлинику находиться слева от главного.
Но там ведь много корпусов. В каком корпусе губернатор был?
Последнее фото - это корпус Сиреневая 7.
А первое вообще похоже на Взлетную 8.