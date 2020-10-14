Выяснилось, куда исчезла очередь в барнаульскую поликлинику во время визита губернатора

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Очередь из пациентов в барнаульскую поликлинику № 14 во время визита губернатора Алтайского края Виктора Томенко 14 октября никуда не исчезала: людей просто завели через другой вход. Об этом горожане сообщили в соцсетях, в том числе и в комментариях на странице самого главы региона.

В этом же убедилась и фотокорреспондент amic.ru Екатерина Смолихина. По ее словам, в главный вход поликлиники сегодня впускали не всех пациентов. Большую часть из них медсестра отправляла через другой вход. Фото amic.ru сделаны около 10.30. В это время губернатор еще был в поликлинике, но уже не в регистратуре, а на совещании с руководством учреждения, пояснили в правительстве региона.

Интересно, что после отъезда губернатора в центральном холле вновь образовалась очередь из желающих попасть на прием к врачу.

Позднее главный врач поликлиники № 14 г. Барнаула Дмитрий Денисов сообщил, что информация о том, что пациентов проводили в поликлинику через второй вход — неверная.

"Развернуть, переместить этих пациентов, на самом деле, невозможно. Регистратура находится только в одном месте, другого входа нет", – утверждает главврач.

Как уже сообщал amic.ru, сегодня Виктор Томенко лично посещает поликлиники Барнаула, на которые поступает большое количество жалоб от горожан. После визита в 14-ю губернатор отправился в поликлинику № 9.