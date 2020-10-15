В Республике Алтай зафиксировали новый рекорд по приросту заболевших COVID-19

Суточный прирост заболевших коронавирусом в Горном Алтае составил 148 случаев, пишет республиканский оперштаб. Это новый рекорд с начала пандемии.

Диагноз подтвердился у 59 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у пяти детей; у 39 жителей Майминского района; у 16 жителей Кош-Агачского района, в том числе у пяти детей; у 12 жителей Улаганского района, в том числе у двух детей; у восьми жителей Чойского района, в том числе у трех детей; у шести жителей Онгудайского района; у пяти жителей Шебалинского района; у трех жителей Турочакского района.

Таким образом, всего в Республике Алтай зафиксировали 5037 заболевших коронавирусом. Выздоровели 3549 человек, 66 из них – за сутки.

Скончались за весь период в регионе 28 человек с коронавирусом, в том числе 24 – от COVID-19.