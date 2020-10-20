"Рейд во имя здоровья". Алтайский Роспотребнадзор проверил, как работает ТРЦ "Пионер"

Сотрудники Роспотребнадзора совместно с полицией прошлись по ТРЦ "Пионер" в понедельник, 19 октября. Цель нежданного визита "малиновых плащей" – контроль за соблюдением требований по профилактике коронавируса в торговых точках и местах общественного питания.

Первое, на что обращали внимание, – это термометрия сотрудников. Проверяли ведение журналов, наличие антисептиков на входе в бутики и на кассах в зоне фуд-корта, а также в туалетах торгового центра. Кроме того, оценили соблюдение социальной дистанции и наличие разметки на полу. Надо отметить, что все посетители торгового центра были в масках. Еще недавно эту меру многие считали необязательной для себя, но участившиеся рейды и дополнительные меры оказались действенными.

Не обошлось и без нарушений. Ряду магазинов в ТРЦ "Пионер" выписаны предписания, после которых будет проведена проверка их исполнения. В самом торговом центре не оказалось рециркуляторов и бактерицидных облучателей. Несоблюдение предписаний может стоить дорого: штраф до 150 тысяч рублей и приостановка работы торговой точки на 90 дней.

Проверили сотрудники Роспотребнадзора и кинотеатр. Например, удостоверились в наличии бесконтактного контроля билетов и оценили, как соблюдаются интервалы между сеансами (по правилам – не менее 30 минут): за это время сотрудники кинозала должны проветрить и продезинфицировать помещение.

В целом рейд прошел спокойно, без возмущений со стороны персонала. Замечания выслушивали молча, соглашались с недочетами. "Рекомендации были разработаны исходя из главной цели – сохранение здоровья людей, – отметила начальник отдела надзора за гигиеной детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Елена Боброва. – Соблюдение этих мер значительно снизит риск распространения коронавируса. Важно, чтобы люди понимали ответственность перед другими, а если нет, то мы напомним, как это надо делать".