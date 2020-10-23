На войне как на войне. Что делают власти для борьбы с эпидемией COVID на Алтае

Губернатору Алтайского края Виктору Томенко ежедневно в аккаунт в Instagram приходят сотни сообщений от жителей края. В них они желают главе региона здоровья, жалуются на бытовые проблемы и просят помощи. Впрочем, сейчас большинство вопросов (что не удивительно) связано с эпидемиологической ситуацией на Алтае. Люди жалуются первому лицу края на то, что они днями не могут вызвать врача на дом или бригаду скорой помощи. Чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону, нужны решительные меры. Ежедневно количество заразившихся в регионе составляет около 200 человек. И это без учета бессимптомных. По состоянию на 21 октября коечный фонд заполнен на 90%. Как правительство Алтайского края намерено бороться с эпидемией COVID и какие меры уже приняты – читайте в материале amic.ru.

"Работа у вас героическая"

Виктор Томенко, который сам перенес коронавирус и пневмонию, вернувшись на работу, первым делом посетил несколько барнаульских поликлиник, встретился с врачами главного ковидного госпиталя, а также побывал в Службе скорой помощи. Во время встречи с медиками он сравнил ковидную обстановку в Алтайском крае с военными действиями. По мнению главы региона, необходимо пройти этот сложный этап без серьезных потерь. А для этого все медицинские службы края быть максимально мобилизованы. Для этого необходимо расширить коечный фонд, наладить работу скорых, а также обеспечить жителей края лекарствами. По мнению Томенко, эти меры должны улучшить ситуацию с пандемией COVID-19 в Алтайском крае.

Особую тревогу у медиков вызывают тяжелобольные пациенты. По сравнению с весной их стало в два раза больше. Губернатор решил лично узнать у главных врачей Бийской и Славгородской центральных районных больниц, как лечат больных коронавирусом. Главврачи – пусть и в режиме видеоконференции – показали Виктору Томенко процедурные кабинеты, палаты, реанимацию. Губернатору было важно, как персонал справляется с психологической нагрузкой. Главный врач КГБУЗ "Славгородская центральная районная больница" Дмитрий Григорович рассказал, что смена у персонала в госпитале длится месяц. Потом на дежурство заходит вторая бригада медиков. Это устраивает коллектив, но врачи все равно "выгорают" на работе. По мнению Дмитрия Григоровича, "случайных людей в госпитале нет" и все понимают важность своей работы.

Однако проблем все равно хватает. За последние недели по сравнению с летом сильно увеличился расход кислорода для больных. При этом ситуация под контролем и медики работают на опережение.

"Когда мы входили в эпидпроцесс, расход кислорода у нас был минимальным. В настоящее время все пациенты тяжелые или средней степени тяжести с выраженной дыхательной недостаточностью. Поэтому расход кислорода у нас достаточно значительный: за сутки расходуется порядка 80 баллонов кислорода. Мы меняем баллоны каждые полтора-два часа. У нас организован круглосуточный пост специалистов, чтобы не было проблем с подачей кислорода и подключением к нему", – отметил главврач.

Также в госпиталях, в отличие от аптек, большой запас медикаментов и расходных материалов. В центральной районной больнице в Бийске, как рассказал главврач Сергей Ковязин, начали использовать новый препарат "Коронавир" для лечения тяжелобольных пациентов. Что касается федеральных выплат медикам, то они приходят регулярно: до 15 числа каждого месяца вместе с основной зарплатой.

Виктор Томенко в лице главных врачей поблагодарил медиков за работу, назвав ее героической.

"Огромное количество пациентов и больных, конечно, как на последнюю надежду рассчитывают на наших врачей и медицинских работников. Мы будем во всем вам помогать и решать все вопросы, чтобы работа у вас получалась", – отметил губернатор, пообещав оказать медикам любую помощь.

Расширят коечный фонд

Ахиллесовой пятой в борьбе с вирусом в Алтайском крае является работа скорых. За последние недели нагрузка на медработников выросла в несколько раз. Вместо привычных до эпидемии 900 звонков в Барнауле сейчас в сутки в скорую поступает их около 2500. Многим пациентам достаточно медицинской консультации, часть из них скорая перенаправляет в поликлинику. И все равно обращений столько, что иногда бригада приезжает к пациенту только на следующий день. Жители с температурой 40 градусов, не дождавшись врачей, заваливают губернатора в Instagram сообщениями, умоляя о помощи.

20 октября Виктор Томенко посетил станцию скорой медицинской помощи, чтобы разобраться, как наладить ее работу. Более 200 сотрудников учреждения в данный момент находятся на больничном. В среднем в Барнауле в сутки работает 66 бригад вместо 74. Ситуация улучшится, когда сотрудники поправятся и снова выйдут на работу. Чтобы снизить нагрузку на операторов, принимающих звонки, уже на следующей неделе их количество будет увеличено до 150 человек. Это позволит обрабатывать все поступающие обращения.

Виктор Томенко признал, что система здравоохранения Алтайского края впервые столкнулась со столь сложной ситуацией. Поэтому в регионе количество коек в госпиталях для больных коронавирусом увеличат с 4,5 до 5 тысяч. Так, в Барнауле под ковидный госпиталь уже полностью отдали федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования. Центр укомплектован современным реанимационным оборудованием, в палаты завели кислород. Медицинский персонал прошел подготовку. Всего лечебное учреждение рассчитано на 165 мест. Под ковидный госпиталь могут отдать один из торговых центров Барнаула. В качестве варианта власти рассматривают еще пока не введенное в эксплуатацию здание торгового центра на улице Балтийской, 34. В Бийске, например, будет расширен госпиталь в горбольнице № 2 за счет развертывания коек в другом корпусе учреждения. Всего, согласно плану Минздрава, около тысячи мест дополнительно оборудуют в крупных районах Алтайского края.

По словам губернатора, решение об увеличении коечного фонда – очень тяжелое. Если госпитали открываются, для этого приходится закрывать стационары по направлениям отдельных заболеваний. В приоритете спасение жизни людей, заболевших коронавирусной инфекцией. Виктор Томенко уверен, что идет настоящая война с вирусом. А на войне, как известно, все средства хороши.

"Я бы сравнил обстановку сегодняшнего дня с обстановкой, по сути дела, военной. Что происходит? Постоянные атаки вируса, постоянное увеличение количества пострадавших, количества заболевших, тех, кому требуется помощь. И у нас на фронте этой борьбы, конечно, система здравоохранения, конечно, медицинские работники. Но чтобы там обстановка складывалась хорошо, надо чтобы весь тыл, весь остальной край был также по максимуму мобилизован", – отметил Виктор Томенко.

"Помощь будет оказана совершенно точно"

Еще одним шагом, на который пошли власти ради стабилизации ситуации, стал отказ от оказания плановой помощи жителям Алтайского края. С инициативой выступил краевой Минздрав. Для того чтобы мобилизовать всю систему, помочь первичному звену осуществлять неотложные вызовы, власти также хотят привлечь и специалистов других направлений, работающих сегодня в поликлиниках. Для этого придется на время отказаться от проведения диспансеризации и профосмотров, а также плановых приемов в государственных поликлиниках. При этом в полном объеме будет оказана помощь онкологическим больным и пациентам с острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями.

По словам Виктора Томенко, о закрытии частных клиник речи не идет. В них прием пациентов при соблюдении всех санитарных норм будет продолжен.

"Очень важно донести главную мысль о том, что без медицинской помощи, помимо тех, кто болеет COVID-19, ОРВИ, гриппом и прочими похожими заболеваниями, у нас люди не остаются. Если ситуация требует какого-то медицинского вмешательства по болевому синдрому, по опасности развития текущего заболевания, эта помощь будет оказана", – заявил губернатор.

"Люди не могут эту стену преодолеть"

Также Виктор Томенко посетил несколько проблемных поликлиник в Барнауле, пациенты которой делились в соцсетях фотографиями огромных очередей. Люди не могут дозвониться на телефоны регистратуры, кол-центров, прямых линий в поликлиниках. Существующих ресурсов просто не хватает. Медики не справляются с потоком звонков. Обращений так много, что операторы физически не успевают ответить всем.

Уже в ближайшее время в крае заработают единые многоканальные телефоны call-центров в поликлиниках края, число специалистов, работающих на линиях, будет увеличено. Например, в Барнауле – до 150. Власти региона надеются, что благодаря этому будет проще дозвониться до поликлиник, чтобы узнать результаты теста на коронавирус, вызвать врача или получить консультацию.

"Незафиксированные обращения людей надо выявлять, минимизировать за счет организации работы поликлиник. Недопустимо, что люди не могут эту стену преодолеть", – подчеркнул Виктор Томенко.

Также глава региона дал большое интервью краевым телекомпаниям. Он уверил, что ситуация с эпидемией коронавируса под контролем. Краевой Минздрав "искусственно не занижает статистику и предоставляет только достоверную информацию. По мнению губернатора, важно, чтобы жители края понимали это и сами ответственно подходили к своему здоровью: носили маски и избегали больших компаний.

Глава края также сообщил, что в курсе того, что в аптеках отсутствуют антибиотики, которые прописывают для лечения COVID. Правительство региона уже направило в федеральные Минздрав и Минпромторг обращения с просьбой дополнительно завезти необходимые лекарства. Уже в ближайшие несколько дней первая партия антибиотиков придет в Алтайский край.

"Мы же живем в реальном мире. Мы имели то, что имели на начало года. Пришла эпидемия коронавируса, и мы стали шаг за шагом аккуратно выстраивать систему оказания помощи людям, которые оказались заражены. Главная задача – минимизировать количество смертей, невосполнимый ущерб здоровью. Естественно, во взаимодействии с федеральным центром, под руководством федерального Минздрава. Если бы мы ничего не делали, если бы не провели реорганизацию, то система здравоохранения в Алтайском крае развалилась бы", – заключил Виктор Томенко, пояснив, что меры, принятые правительством, позволят пройти вторую волну эпидемии с минимальными потерями, а система здравоохранения должна выдержать нагрузку.