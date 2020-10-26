В кинотеатрах Барнаула проверили соблюдение санитарно-эпидемиологических норм

25 октября сотрудники Роспотребнадзора и администрации Барнаула обошли кинотеатры в четырех торговых центрах: "Огни", "Европа", "Галактика" и "Пионер". Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Участники рейда побеседовали с кассирами и администраторами, а также проверили, как рассаживают людей в кинозалах. Отмечается, что на входах стоят стойки с санитайзерами, в залах установлены приборы для обеззараживания воздуха, а на полу нанесена разметка для соблюдения дистанции.

Главный специалист Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Марианна Коротеева отметила, что все необходимые санитарно-эпидемические меры в кинотеатрах соблюдаются, а сотрудники ответственно относятся к профилактике распространения коронавирусной инфекции.