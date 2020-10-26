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Новости

Антибиотики в Алтайском крае из-за ажиотажа будут продавать по новым правилам

, ИА "Амител"
Краевой Минздрав разрабатывает новый алгоритм продажи лекарств
Фото: vademec.ru

Фото: vademec.ru

Министерство здравоохранения Алтайского края разрабатывает алгоритм, при котором необходимые антибиотики для лечения пневмонии и коронавируса пациент может купить только в аптеках рядом с местом жительства. Об этом во время пресс-конференции заявила представитель краевого Минздрава Ольга Семина.

По ее словам, из-за ажиотажа и паники среди населения многие лекарства в аптеках Алтайского края закончились еще 23 октября. Люди скупают антибиотики "про запас" пачками.

"Сейчас прорабатывается вопрос, как контролировать скупку антибиотиков. Чтобы не было так, что одни из-за паники скупают, а больные реально не могут приобрести. Для этого поликлиники будут выписывать рецепты в электронном варианте и передавать их в аптеки рядом с местом жительства пациента. Таким образом, мы исключаем фактор, когда человек бесконтрольно скупает все антибиотики", – сообщила Ольга Семина.

По ее словам, лекарства можно будет купить именно по месту жительства, а не по месту прописки. Сейчас новый алгоритм отрабатывается на отдельных поликлиниках Алтайского края. Если эксперимент будет положительным, то его применят во всех учреждениях региона.

Директор ГУП "Аптеки Алтая" Ольга Калита также сообщила, что ажиотаж со стороны населения очень большой. За последние недели в аптеках сети раскупили около 1000 упаковок антибиотиков. В обычное время этого запаса хватало на три месяца. 

По ее словам, возник дефицит не только лекарственных препаратов, но и ртутных градусников. Сейчас в свободной продаже их ни в одной аптеке края нет. Руководство Минздрава уже связалось с заводом-поставщиком градусников, который пообещал нарастить мощности, чтобы перекрыть дефицит.

При этом Калита утверждает, что из-за дефицита стоимость лекарственных препаратов не выросла. По словам директора ГУП "Аптеки Алтая", сейчас противовирусные препараты стоят также, как и год назад.

Напомним, жители Алтайского края уже несколько недель жалуются на дефицит антибиотиков и антивирусных препаратов в аптеках. Региональный Минздрав проблему признал и сообщил, что поставки происходят каждый день, но люди слишком быстро разбирают препараты. Также на проблему повлияла система маркировки лекарств, которая была запущена летом этого года, а сейчас дала сбои.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

26.10.2020 15:52
- гость -

пациент может купить только в аптеках рядом с местом жительства.

Что за бред??? Не пора ли устроить бунт и снести этих дуралеев?

26.10.2020 15:54
- гость -

Вот именно бездари и дуралеи.

26.10.2020 15:54
Filin

Очень интересное решение. При том, что плановый прием запретили. Все рапортовали, что у нас всего хватает, все обеспечены. И вдруг...

26.10.2020 15:56
Не робот

Устроили коллапс - скорую не вызвать, врачи заняты, теперь нужно отполировать. Интересно, а на какую реакцию населения расчитывали если мед помощь недоступна.

26.10.2020 15:57
Гость

а ЧЕМ??? будут лечиться те, кто не может попасть в поликлинику? а температура неделями не спадает и скорая не едет..

26.10.2020 15:57
- гость -

К врачу не попасть, рецепт не получить, в аптеке не дадут. Нормально.

26.10.2020 15:58
- гость -

Ну всё,то в поликлинику не ходите, не нагружайте врачей, теперь в аптеки не ходите. Один выход- Михайловка. Так что ли,господа чинуши?

26.10.2020 16:00
- гость -

Семина, а может ты еще скажешь, как к врачу попасть? Сейчас, а не через полторы недели, когда твой антибиотик может уже не понадобиться? Алгоритмы она прорабатывает, дура!

26.10.2020 16:01
- гость -

Интересно, это всех антибиотиков касается? А как , например, от цистита купить, а не от ковида? Тоже только около дома, если там будут? Или на стенку лезть от боли?

26.10.2020 16:01
- гость -

Замечательно. Ещё один гвоздь?
Во-первых. Чтобы получить электронный рецепт, нужно попасть к врачу. На дом врачи не ходят, значит человеку с температурой под 40 сидеть в очереди в полуклинику 6-8 часов, а неходячему просто лежать и помирать.
Во-вторых. Теперь если рядом с домом закончится лекарство, я не смогу сходить в соседний квартал и там купить. Опять же ложись и помирай.

И вообще. Фраза покупают в прок - очередная отмазка. Может просто неучтённые ковидники, которые не дождались медицинской помощи лечатся тем же чем лечились их родственники/друзья. Вот как раз дефицит лекарств и говорит о реальных масштабах болезни, а не цифры статистики. Мне не понятны только градусники. Неужели дома градусниов ни у кого не было?

26.10.2020 16:03
- гость -

Ну кто хотел обратно в СССР, вспоминаем уже забытое слово "дефицит".

26.10.2020 16:04
- гость -

есть аптеки в которых не спрашивают рецепт, ими и спасаемся

26.10.2020 16:04
Мимопроходящий

Подобные решения похожи на предсмертные конвульсии. Когда умирающий делает бессмысленные двидения. Абсолютно непродумано. И аптекари. и покупатели в глубоком недоумении.

26.10.2020 16:04
- гость -

Ага еще на туалетную бумагу и гречку тоже рецептик выпишете!

26.10.2020 16:06
- гость -

Аптекари говорят лекарства есть на складах. Что за искусственный дефицит?

26.10.2020 16:09
- гость -

Ну кто хотел обратно в СССР, вспоминаем уже забытое слово "дефицит".

Опять по знакомству, из-под прилавка будем брать)).

26.10.2020 16:09
Обыватель

Да чтобы им эти антибиотики поперек горла встали, тем, которые про запас закупились.

26.10.2020 16:11
- гость -

есть аптеки в которых не спрашивают рецепт, ими и спасаемся

Теперь будут)

26.10.2020 16:15
- гость -

А могли бы просто заработать, если б с логистикой было бы в порядке...

26.10.2020 16:17
Мимопроходящий

26.10.2020 16:15
- гость -
+100500

26.10.2020 16:17
- гость -

Хватит уже лгать про дефицит и СССР - решение проблемы с продуктами питания это не заслуга власти, все торговые центры это частный бизнес, который уничтожить пока не решаются! А в медицине "дефицит" только растет - оптимизация ему в помощь!!!

26.10.2020 16:20
- гость -

Не то что логистика хромает там голова напрочь чем то отбитая.

26.10.2020 16:20
- гость -

ЦЕФОТАКСИМ СЕГОДНЯ УТРОМ БЫЛ В НАЛИЧИИ ТОЛЬКО В ОДНОЙ АПТЕКЕ !!!

26.10.2020 16:23
- гость -


Люди напуганы, не получают нужную информацию, не получают вовремя помощь, поэтому нечего их обвинять, делают, что сами могут для себя сделать. Другое дело, что скупать антибиотики бессмысленно при вирусном заболевании. Поэтому решение простое - широко информировать население о том, что антибиотики не нужны при лечении вирусной инфекции, врачам - не назначать их при первом посещении, отслеживать состояние больных и присоединять антибиотики позже при необходимости, это потребуется очень небольшому количеству заболевших.

26.10.2020 16:27
- гость -

Ага еще на туалетную бумагу и гречку тоже рецептик выпишете!

Так и это было уже! Рецепты назывались талонами.

26.10.2020 16:29
- гость -

26.10.2020 16:23
- гость -

Да зачем так сложно? Проще же просто сказать, что люди сами дураки и запретить покупать. Не попасть к врачу? Нет терапевтов? Не дозвониться, не получить рецепт? Глупости это все, неправда ваша. Все можно, все работает, люди просто обманывают. По официальной статистике, учитывая цифры - никакого коллпаса и быть не может.

Просто страшно, господа. Просто страшно. До сих пор была мысль, что ну чтож - сами будем пытаться, а теперь и самим невозможно - перекрывают вообще все!!! Какой день люди пишут - на Южном поликлинуку проверьте - там же мрак полный! А теперь вишенка на торте - и лекарства вы без рецепта не купите! А где ж его, этот рецепт взять?

26.10.2020 16:30
- гость -

вот здесь - 26.10.2020 16:29 - *коллапса, опечатка вышла

26.10.2020 16:38
гость

сирии бы помочь

26.10.2020 16:44
Мимопроходящий

26.10.2020 16:23
- гость -

При вирусе антибиотики действительно бесполезны. Но проблема в том, что после ковида возникает пневмония уже бактериальная! Вот тут и нужны антибиотики. Иначе смерть.

26.10.2020 16:48
Гость

Дожились , вот чудеса творим , им бы следовало заниматься своими прямыми обязанностями , а не лезть в работу аптек , а как в сельской местности , одна аптека на село и та не работает , куча проблем будет .....

26.10.2020 16:52
- гость -

у власти видимо только один рычаг воздействия - ЗАПРЕТИТЬ!

26.10.2020 16:52
гость

Маразм Минздрава всё крепчает.

26.10.2020 16:54
Гость

она может передавать свои рецепты только государственным аптекам.Коммерческим аптекам все равно кому продавать..Что за ерунду она говорит..

26.10.2020 16:56
- гость -

а рецепт где взять, если к врачу не попасть???

26.10.2020 16:57
- гость -

вся проблема с маркировкой товара .фактуру с 21 октября оприходовать и соответственно продать не можем. а там и цефтриаксон и арбидол и левофлоксацин лежат. так во многих аптеках и на складах у фарм фирм. Москва живёт своей жизнью.

26.10.2020 16:58
- гость -

Если у горожан еще тут как бы есть выбор в аптеках, то о сельчанах и речи быть не может- выкинуты из общей цепи, кто выживет тот выживет.

26.10.2020 17:00
Правда

Беда, а для многих катастрофа в том, что анитибиотики сами по себе значительно садят иммунитет, напрочь убивая микрофлору кишечника.
Действие же этого вируса, как уже известно, выработанного искуственно и являющегося ни чем иным, как биологическим оружием "судного дня", армагедона, созданным для массовой депопуляции "излишнего неселения" в мировом масштабе, заключается в том, что заражение будет происходить повторно вновь и вновь. При этом не будут успевать восстановиться ни лёгкие, поражаемые вирусом, ни микрофлора кишечника, убиваемая антибиотиками, ни природный иммунитет организма, что в итоге неминуемо приведёт к смерти.
Надо не антибиотики скупать, а заниматься естественным укреплением иммунитета, профилактикой и чисткой организма травами и нормализовать питание по принципу Гиппократа:
"Пусть ваша пища станет вашим лекарством, а ваше лекарство - вашей пищей".

26.10.2020 17:09
- гость -

26.10.2020 16:03
- гость -
Ну кто хотел обратно в СССР, вспоминаем уже забытое слово "дефицит".

ври, ври, да не завирайся.
в СССР гриппа почти не было, потому что население не сидело на таблетках как сейчас.
А слово дефицит услышал знакомое, надо же.
Так твой рынок - спрос должен порождать предложение, ну в нашем случае ооочень высокую цену

26.10.2020 17:10
Для правда

Мозги себе для начала почисть. Дремучесть средневековая. Людям нужны лекарства, при отсутствии своевременной медицинской помощи - особенно.

26.10.2020 17:21
пенсионер

"Минздрав АК разрабатывает новый алгоритм..." Работать надо! Заказывать больше антибиотиков в аптеки! Выдавать дотации! Люди не могут зарегистрироваться на прием к врачам, ни дозвониться! Теперь не могут заняться самолечением, чтобы не попасть на погост! А-у! Чинуши! Не осложняйте борьбу с коронавирусом! Уйдите в отставку по хорошему! Не ждите, чтобы люди выходили на улицы и вынесли вас силой! Бегитете черти, бегите!!!

26.10.2020 17:27
гiсть

таки, чтобы купить антибиотик придется отстоять в маске в очереди несколько часов в поликлинике?

26.10.2020 17:36
- гость -

26.10.2020 16:01
Говорят, что в больнице требуют быть со своим градусником (для госпитализированных).
Видимо, в госпиталях народа столько,что не хватает.

26.10.2020 17:41
- гость -

Из рекомендаций МЗ по лечению Ковид
Антибактериальная терапия назначается при наличии убедительных признаков присоединения бактериальной инфекции (повышение прокальцитонина более 0,5 нг/мл, лейкоцитоз > 10*109/л, появление гнойной мокроты).

То есть антибиотики должны назначаться не всем подряд с первого дня, а только при присоединении бактериальной инфекции, что покажет анализ крови и утяжеление состояния. Чаще всего антибиотики не требуются.

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