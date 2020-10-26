Антибиотики в Алтайском крае из-за ажиотажа будут продавать по новым правилам

Министерство здравоохранения Алтайского края разрабатывает алгоритм, при котором необходимые антибиотики для лечения пневмонии и коронавируса пациент может купить только в аптеках рядом с местом жительства. Об этом во время пресс-конференции заявила представитель краевого Минздрава Ольга Семина.

По ее словам, из-за ажиотажа и паники среди населения многие лекарства в аптеках Алтайского края закончились еще 23 октября. Люди скупают антибиотики "про запас" пачками.

"Сейчас прорабатывается вопрос, как контролировать скупку антибиотиков. Чтобы не было так, что одни из-за паники скупают, а больные реально не могут приобрести. Для этого поликлиники будут выписывать рецепты в электронном варианте и передавать их в аптеки рядом с местом жительства пациента. Таким образом, мы исключаем фактор, когда человек бесконтрольно скупает все антибиотики", – сообщила Ольга Семина.

По ее словам, лекарства можно будет купить именно по месту жительства, а не по месту прописки. Сейчас новый алгоритм отрабатывается на отдельных поликлиниках Алтайского края. Если эксперимент будет положительным, то его применят во всех учреждениях региона.

Директор ГУП "Аптеки Алтая" Ольга Калита также сообщила, что ажиотаж со стороны населения очень большой. За последние недели в аптеках сети раскупили около 1000 упаковок антибиотиков. В обычное время этого запаса хватало на три месяца.

По ее словам, возник дефицит не только лекарственных препаратов, но и ртутных градусников. Сейчас в свободной продаже их ни в одной аптеке края нет. Руководство Минздрава уже связалось с заводом-поставщиком градусников, который пообещал нарастить мощности, чтобы перекрыть дефицит.

При этом Калита утверждает, что из-за дефицита стоимость лекарственных препаратов не выросла. По словам директора ГУП "Аптеки Алтая", сейчас противовирусные препараты стоят также, как и год назад.

Напомним, жители Алтайского края уже несколько недель жалуются на дефицит антибиотиков и антивирусных препаратов в аптеках. Региональный Минздрав проблему признал и сообщил, что поставки происходят каждый день, но люди слишком быстро разбирают препараты. Также на проблему повлияла система маркировки лекарств, которая была запущена летом этого года, а сейчас дала сбои.