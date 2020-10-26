Алтайские медики начинают болеть коронавирусом по второму разу

Медицинские работники в Алтайском крае начинают болеть коронавирусной инфекцией по второму разу. Антител в организме хватает всего на несколько месяцев. Об этом во время пресс-конференции 26 октября рассказала руководитель регионального центра медицинской профилактики, профессор, доктор медицинских наук Ирина Осипова, которая и сама недавно переболела COVID-19.

"Инфекция с нами надолго. Иммунитет будет защищать нас с вами два месяца. Расслабляться, что вы переболели и все, – нельзя. Со временем количество антител уменьшается. Те врачи, которые переболели COVID в июне, начинают болеть сейчас повторно. Поэтому необходимы меры профилактики. Прежде всего, носить маски", – отметила специалист.

По ее словам, также необходимо употреблять в пищу большое количество витаминов C и D, которые снижают вирусную нагрузку.

Отметим, 10 октября 2020 года глава Роспотребнадзора Анна Попова на "Деловом завтраке" в "Российской газете" заявила, что в России нет ни одного документально подтвержденного случая повторного заражения коронавирусом. Зато известно о шести подтвержденных случаях за рубежом.

Так, 33-летний житель Гонконга переболел ковидом еще в марте. В апреле его признали полностью здоровым. В августе, после поездки в Испанию, у него снова тест показал положительный результат.

У врачей две основные версии, почему так происходит. По одной – это действительно повторное заражение. По второй – реактивация, то есть вирус как будто засыпает в организме, а потом снова просыпается. Медики считают, что заболеть коронавирусом теоретически можно и в третий раз, хотя пока таких случаев не зафиксировано.

За время пандемии на Алтае от коронавируса умерло несколько известных врачей. Среди них главврач железнодорожной больницы Александр Зальцман, завотделением травматологии краевой больницы Игорь Деев, бывший ректор АГМУ, профессор Валерий Брюханов и другие.