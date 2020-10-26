Алтайские медики начинают болеть коронавирусом по второму разу

Медицинские работники в Алтайском крае начинают болеть коронавирусной инфекцией по второму разу. Антител в организме хватает всего на несколько месяцев. Об этом во время пресс-конференции 26 октября рассказала руководитель регионального центра медицинской профилактики, профессор, доктор медицинских наук Ирина Осипова, которая и сама недавно переболела COVID-19.
"Инфекция с нами надолго. Иммунитет будет защищать нас с вами два месяца. Расслабляться, что вы переболели и все, – нельзя. Со временем количество антител уменьшается. Те врачи, которые переболели COVID в июне, начинают болеть сейчас повторно. Поэтому необходимы меры профилактики. Прежде всего, носить маски", – отметила специалист.
По ее словам, также необходимо употреблять в пищу большое количество витаминов C и D, которые снижают вирусную нагрузку.
Отметим, 10 октября 2020 года глава Роспотребнадзора Анна Попова на "Деловом завтраке" в "Российской газете" заявила, что в России нет ни одного документально подтвержденного случая повторного заражения коронавирусом. Зато известно о шести подтвержденных случаях за рубежом.
Так, 33-летний житель Гонконга переболел ковидом еще в марте. В апреле его признали полностью здоровым. В августе, после поездки в Испанию, у него снова тест показал положительный результат.
У врачей две основные версии, почему так происходит. По одной – это действительно повторное заражение. По второй – реактивация, то есть вирус как будто засыпает в организме, а потом снова просыпается. Медики считают, что заболеть коронавирусом теоретически можно и в третий раз, хотя пока таких случаев не зафиксировано.
За время пандемии на Алтае от коронавируса умерло несколько известных врачей. Среди них главврач железнодорожной больницы Александр Зальцман, завотделением травматологии краевой больницы Игорь Деев, бывший ректор АГМУ, профессор Валерий Брюханов и другие.
Комментарии
Антител в организме хватает всего на несколько месяцев.
а как-же вакцина, получается что через несколько месяцев надо будет перепрививаться...
Ну что где тут те которые верят, что от ковид можно пересидеть в бункере?
подтверждаю в марте болела и вот неделю назад снова
Ну что наш губернатор ещё не заложил первый камень на строительстве новой краевой ковидной больницы?
губернатор озабочен бронью на постоянной основе вип-палаты
Вирус он не уйдет. Просто надо это понять и спокойно жить, а не паниковать! Жизнь это и так постоянная борьба организма с бактериями, вирусами и др.
В данном случае на вирусе многие наживаются. Власть списывает на пандемию свое бездарное руководство. Мы увидели в каком состоянии находится наша хваленая медицина. Я не про врачей, я про само состояние здравоохранения!
Одно что они и смогли власти, это ввести масочный режим и считать, что у них совесть перед народом чиста! Они же позаботились о народе!!!
26.10.2020 16:46
- гость -
вас баба еще нарожает....
Если врач заболел короновирусом ему положена какая-нибудь выплата?
взяли, настроение испортили...
Вакцина от короны - это миф.
26.10.2020 17:05
- гость
Да, и посмертная выплата тоже
26.10.2020 17:05
- гость
Путин еще в марте озвучил для ковидников 68000 при заболевании на работе и 2000000 в случае смерти
Если врач заболел короновирусом ему положена какая-нибудь выплата?
Положена. Но только вы это не докажете !
26.10.2020 16:34
- гость -
подтверждаю в марте болела и вот неделю назад снова
Вывод? Надо бросить все силы на укрепление иммунитета, а не на поиски антибиотиков и фуфломицинов антивирусных по аптекам.
Предлагаю на сайте регионального Минздрава провести опрос "Что делать с медиками, которые повторно заразились"
это скорее вопрос диагностике, насколько она достоверна в первом и втором случае