Московские специалисты прибыли в Барнаул для оценки ситуации в ковидных госпиталях

По обращению правительства Алтайского края в Барнаул прибыли помощник министра здравоохранения РФ Олеся Старжинская и завкафедрой анестезиологии и реаниматологии Института усовершенствования врачей ФГБУ "НМХЦ им. Н. И. Пирогова" Михаил Замятин.

Как пишет пресс-служба регионального парламента, представители Минздрава посетят поликлиники, изучат работу "красных" зон в ковидных госпиталях, проведут консультации с алтайскими анестезиологами-реаниматологами по тактике лечения больных коронавирусом.

По итогу поездки специалисты дадут рекомендации по организации медпомощи и при необходимости примут решение об оказании дополнительной поддержки региону из федерального центра.