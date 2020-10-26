Московские специалисты прибыли в Барнаул для оценки ситуации в ковидных госпиталях

По обращению правительства Алтайского края в Барнаул прибыли помощник министра здравоохранения РФ Олеся Старжинская и завкафедрой анестезиологии и реаниматологии Института усовершенствования врачей ФГБУ "НМХЦ им. Н. И. Пирогова" Михаил Замятин.
Как пишет пресс-служба регионального парламента, представители Минздрава посетят поликлиники, изучат работу "красных" зон в ковидных госпиталях, проведут консультации с алтайскими анестезиологами-реаниматологами по тактике лечения больных коронавирусом.
По итогу поездки специалисты дадут рекомендации по организации медпомощи и при необходимости примут решение об оказании дополнительной поддержки региону из федерального центра.
Комментарии
Министра здравоохранения Алтайского края в отставку!
Отвратительно подготовились в осенние зимнему сезону по заболеваниям ОРВИ
Дошло до утки на пятые сутки
За это Томенке спасибо.
Даешь больше серьезной помощи из центра!
Министра здравоохранения АК в отставку!!!
Значит что то украдут.
Зачем приехали? Шоу устраивать? Так у нас и губернатор не так давно шоу с осмотром поликлиник устроил.
Посетите,пожалуйста,поликлинику на Южном.