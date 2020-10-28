В алтайском Театре драмы на входах установили говорящие тепловизоры

На основном и служебном входах в Алтайский краевой театр драмы имени Шукшина установили говорящие тепловизоры.

Как сообщает пресс-служба компании "Ростелеком", которая занималась монтажом оборудования, техника позволяет свести к минимуму риск распространения коронавируса и других респираторных заболеваний среди посетителей театра.

Устройства установили в кассовом зале, перед входом в фойе и со стороны служебного входа, ведущего на экспериментальную сцену. Аппараты быстро и бесконтактно измеряют температуру тела, ограничивая вход людям с показателем выше 37°C.

"Тепловизоры при входе в учреждения становятся частью новой реальности, к которой мы все должны адаптироваться. В театре уже опробовали новую технику на первых показах сезона и убедились, насколько процесс термометрии может быть комфортным для зрителей и удобным в использовании для сотрудников", – сказала директор Любовь Березина.

Для облегчения работы контролера аппарат передает голосовые уведомления – "Температура нормальная, проходите" или "Отклоняющаяся от нормы температура" со звуком тревожного сигнала.