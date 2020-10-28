В алтайском Театре драмы на входах установили говорящие тепловизоры

На основном и служебном входах в Алтайский краевой театр драмы имени Шукшина установили говорящие тепловизоры.
Как сообщает пресс-служба компании "Ростелеком", которая занималась монтажом оборудования, техника позволяет свести к минимуму риск распространения коронавируса и других респираторных заболеваний среди посетителей театра.
Устройства установили в кассовом зале, перед входом в фойе и со стороны служебного входа, ведущего на экспериментальную сцену. Аппараты быстро и бесконтактно измеряют температуру тела, ограничивая вход людям с показателем выше 37°C.
"Тепловизоры при входе в учреждения становятся частью новой реальности, к которой мы все должны адаптироваться. В театре уже опробовали новую технику на первых показах сезона и убедились, насколько процесс термометрии может быть комфортным для зрителей и удобным в использовании для сотрудников", – сказала директор Любовь Березина.
Для облегчения работы контролера аппарат передает голосовые уведомления – "Температура нормальная, проходите" или "Отклоняющаяся от нормы температура" со звуком тревожного сигнала.
Комментарии
Бал там на выходных- температуру показал 34. А если у кого 38 покажет 36?
фигня все эти ваши навороченные термометры. сразу с улицы показывает 30-32. на работе есть такой. была температура 37,8 почти неделю так он показывает 35. прям как у нас в стране вроде кругом оппа - а по отчетам все суперр
с такими тепловизорами все здоровые будут ))
А если темп 38 он сразу стреляет на поражение?)))
вызывает омон,полицаев,роспотребнадхзор,и автозак
Ну чуть больше 37,не будут пускать?
Во дворце спорта поставьте такой.
А родители без масок половина.
фигня все эти ваши навороченные термометры. сразу с улицы показывает 30-32
Это для вас фигня, а кто-то на этой фигне очень даже не плохо заработал.