Рекордное число смертей больных с COVID-19 зарегистрировали в Алтайском крае

Как сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, за минувшие сутки в Алтайском крае скончались 17 пациентов, зараженных коронавирусом – рекорд с начала пандемии в регионе. Шесть из них умерли из-за инфекции.

Таким образом, число смертельных исходов инфицированных больных достигло 765, в том числе 367 от коронавируса, 394 – по иным причинам. Четыре случая находятся на экспертизе.

Также за прошедшие сутки в регионе лабораторно подтвердили 219 инфицированных COVID-19.

Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 82, Бийск – 19, Рубцовск – 13, Заринск – 12, Новоалтайск – 11, Славгород – 9, Бурлинский, Тальменский районы – по 7 заболевших, Белокуриха – 6, Алейск, Яровое, Первомайский, Петропавловский районы – по 4 заболевших, Алейский, Зональный, Топчихинский, Чарышский районы – по 3 заболевших, Камень-на-Оби, Алтайский, Заринский, Солтонский, Солонешенский районы – по 2 заболевших, ЗАТО Сибирский, Благовещенский, Залесовский, Калманский, Косихинский, Краснощековский, Кулундинский, Кытмановский, Немецкий национальный, Панкрушихинский, Смоленский, Советский, Табунский, Тогульский, Усть-Пристанский районы – по 1 заболевшему.

Всего за время эпидемии в Алтайском крае зарегистрировано 19 тысяч случаев инфицирования коронавирусом. В тяжелом состоянии находятся 511 пациентов, из них 149 – на ИВЛ.