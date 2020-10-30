Рекордное число смертей больных с COVID-19 зарегистрировали в Алтайском крае

Как сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, за минувшие сутки в Алтайском крае скончались 17 пациентов, зараженных коронавирусом – рекорд с начала пандемии в регионе. Шесть из них умерли из-за инфекции.
Таким образом, число смертельных исходов инфицированных больных достигло 765, в том числе 367 от коронавируса, 394 – по иным причинам. Четыре случая находятся на экспертизе.
Также за прошедшие сутки в регионе лабораторно подтвердили 219 инфицированных COVID-19.
Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 82, Бийск – 19, Рубцовск – 13, Заринск – 12, Новоалтайск – 11, Славгород – 9, Бурлинский, Тальменский районы – по 7 заболевших, Белокуриха – 6, Алейск, Яровое, Первомайский, Петропавловский районы – по 4 заболевших, Алейский, Зональный, Топчихинский, Чарышский районы – по 3 заболевших, Камень-на-Оби, Алтайский, Заринский, Солтонский, Солонешенский районы – по 2 заболевших, ЗАТО Сибирский, Благовещенский, Залесовский, Калманский, Косихинский, Краснощековский, Кулундинский, Кытмановский, Немецкий национальный, Панкрушихинский, Смоленский, Советский, Табунский, Тогульский, Усть-Пристанский районы – по 1 заболевшему.
Всего за время эпидемии в Алтайском крае зарегистрировано 19 тысяч случаев инфицирования коронавирусом. В тяжелом состоянии находятся 511 пациентов, из них 149 – на ИВЛ.
Комментарии
Жесть
Может правильнее писать "антирекорд" или я чего-то не знаю ?!
Ну, так и дальше не оказывайте медпомощь! Главное маску на парковке надеть
Ситуация сложная в крае. Количество тяжёлых растёт. Вот только 400 казалось где-то далеко, а уже почти 500. Ивээльщики тоже растут, хотя не так быстро пока - в районе отметки 150 задержались. По логике эпидпроцесса, часть тяжёлых конвертируется в ивээльщиков, а часть тех - сами знаете в кого
30.10.2020 12:26
Алик
Может правильнее писать "антирекорд" или я чего-то не знаю ?!
путену и его правительству чем больше умрет, тем лучше, так что все правильно "рекорд"
Цифры ни о чём. В районах запретили брать тесты. Раньше брали и отвозили в Барнаул. Теперь только если сам поедешь. Много можно наездиться допустим с Бурлы. А ведь более 70% населения это не Барнаул
30.10.2020 12:34
- гость -
путену и его правительству чем больше умрет, тем лучше, так что все правильно "рекорд"
Пишите дальше, они ещё и премии за это получают. Задолбали уже.
Возраст почему не пишете? В других регионах пишут. Иначе будут думать, что помирают только старики.
Когда в крае не было трупов, то власти объявляли выходные, самоизоляцию, закрывали предприятия. Сейчас же все вокруг болеют о карантине даже не говорят.
30.10.2020 12:39
- гость -
Цифры ни о чём. В районах запретили брать тесты.
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Так и в Барнауле практически ни у кого не берут. Куча знакомых переболела уже, тест сделали только медику (в больнице, где он работает) и тому, кто с пневмонией добился теста. А контактные из семьи переболели ОРЗ (типа), контактным тесты не положены.
Некоторые из них потом платные тесты на антитела сделали - положительные, значит именно коронавирусом переболели. В статистику не попали.
Рацпредложение министерству: пишите что все умирают не от ковида, зачем целых шесть вам портят статистику?
30.10.2020 12:46
- гость -
Власти края не решают таких вопросов, для карантина нужны деньги, довольно много денег. Если вы давно живете в Барнауле, то можете наблюдать, что кроме гетто на выселках, ничего не построено, нет современных поликлиник, нормальных дорог и т.п. Я к тому, что кроме одного города эта власть не будет и не хочет содержать другие города, про деревню можно вообще забыть и по их логике они полностью правы т.к. расстояния большие и чтобы тут не происходило они в безопасности. И насчет местных еще, они все назначенцы, отчитываются перед москвой и как бы тут нам или везет, что случайно среди них оказываются профессиональные люди или не везет, не считаю Маменко худшим губернатором но в целом кадровый состав удручающий, делаю выводы по интервью местных чиновников от медицины.
Походу антимасочники правы
От масок падёж ещё сильнее
30.10.2020 13:11
- гость -
Походу у вас с головой что-то не то.
Тесты не берут,потому что Вектор перестал отгружать среду для транспортировки этих тестов.Один Вектор производил эти среды..Где больницы возьмут среду ,если ее перестали производить??
30.10.2020 12:46
- гость -
Когда в крае не было трупов, то власти объявляли выходные, самоизоляцию, закрывали предприятия. Сейчас же все вокруг болеют о карантине даже не говорят.
"Никогда ничего не замышляйте против России, потому что на каждую вашу хитрость она ответит своей непредсказуемой глупостью."
Видимо, никто не занимается спасением тяжелых, они обречены. В период пандемии лечат средних, чтобы не допустить переход их в тяжелые. Легкие больные лечатся на дому.
Читаю я коменты и диву даюсь(((Люди почему то не хотят сами себя предохранять от ковида,не хотят свести к минимуму все контакты..Весь мир перестаивается,а русские все страдают,как дети малые..и в ресторанах тусить по ночам хотим,и в масках ходить не желаем..Так почему потом,кричите,что вас не госпитализируют,не делают тесты..Половина коментаторов здесь ведут себя саботажники,принципиально не желая перестраивать свое поведение..Врачей больше не становиться,они не успевают спасать всех саботажников,не говоря о нормальных людях..Зачем вы эксперементируете со своей жизнью и жизнью окружающих людей?Потусить на танцполе,чтобы через неделю в гробу лежать без легких?Мне сложно вас понять..
30.10.2020 13:20
- гость -
Ты свою хлеборезку проверь
Ждём пока будет по 100 трупов в день? Может тогда подумают о карантине?
Барнаул. Снохе с температурой и без обоняния - ОРВИ. Тестов - никаких, половины лекарств в продаже нет, все кол-центры посылают нафиг. В поликлинике номер 11 на огромный район - 2 терапевта, очереди в 300 чел, ждут у кабинета 5-6 часов. Причем это без тепловизора и масочного контроля!
ЧТО ВООБЩЕ ПРОИСХОДИТ В КРАЕ?
Алтайский край возглавлял рейтинг регионов России, где население болеет чаще всего. На 100 тысяч населения в регионе в 2019 году диагностировали свыше 252,7 тысячи случаев заболеваний. Врачи тоже болели. И гриппом болели, и ОРВИ, и...
Сейчас отменили оказание плановой медицинской помощи,с коронавирусом в госпиталях Алтайского края борются около 70% алтайских студентов-медиков, это примерно 800 человек, выделяются деньги правительством на борьбу с коронавирусом, Алтайский край получил 29 автомобилей скорой помощи и т .д. и т. п. Ситуация должна улучшаться,но...
13.02 прав, можно и дальше развить, деревня для Барнаула то же самое, что регионы для Москвы:
В США, в крупных странах Европы, Латинской Америки, Южной Азии от 20 до 80 тысяч выявляют ежедневно.
Врачей больше не становится..Они к сожалению также умирают от ковида,болеют уже по 2-3 разу..Вы хоть 50 машин купите,1000 коек откройте..Кто будет там работать?Чтобы стать врачом-реаниматологом после ВУЗа проходит лет 5-10,только тогда он профессионал..Что могут студенты?Послушать вас,взять у вас мазок,поставить укольчик..ФСЕЕЕЕ.Они не доктора,они только учатся..Берегите свое здоровье сами,не доводите себя до ИВЛ
30.10.2020 13:44
гость
В аналогичной ситуации сам был. Орви нюха нет, температура 24 дня была.
Протоколы лечения уже все желающие себе скачали на всякий случай, надеясь, конечно, что не понадобятся. Ладно, врачей не хватает, болеют, выгорают, за любые деньги человек может работать какое-то ограниченное время как в аду, потом так устает, что никаких денег не надо, даже при условии, что обещанное действительно выплачивают. Но по этим протоколам выкупить все не могут, противовирусных нет, правда антибиотики начали появляться. Пусть хоть с этим ситуацию стабилизируют. Это поможет не доводить заболевающих до стационара.
Просто ужас, такой знаете ли, ужас.... аппаратов Ивл не хватает— забирают из детских реанимаций, что— то меняют и отдают взрослым, не покупают новые, а именно забирают, вы только вдумайтесь— оголяют детские реанимации, получается, что скоро повысится детская смертность. Человек предоставлен судьбе— выживешь, молодец@! Поинтересуйтесь — сколько могил роют каждый день— будете в шоке, похоронщики не успевают, система здравоохранения дышит на ладан.... это преступление!, наверное, это назовут геноцидом собственного народа
Лабораторно значит. Ну ну. Значит 219 можно смело умножать на пять и тогда получим картину близкую к реальной.
Заражение происходит когда наличие вируса в организме достигает определенной концентрации.Поэтому любые средства ,которые уменьшают,предотвращают попадание вируса в организм человека,необходимо применять. И не важно что это маски, перчатки,санитайзеры, самоизоляция,носки,презервативы и т.д. их надо применять если они хоть на йоту уменьшают проникновение вируса в организм в условиях пандемии.
Больше 1000 положительных тестов в сутки в Иркутской области фиксируется уже две недели . Об этом заявил председатель комитета ЗС по здравоохранению Александр Гаськов на заседании депутатского штаба ЗС по коронавирусу.
Таким образом, Гаськов фактически официально подтвердил информацию «Главмед Иркутск» от 14 октября, что реальный суточный прирост заболевших в регионе свыше 1 тысяч человек.
Оперштаб по коронавирусу Иркутской области распространяет недостоверные данные? Ведь очевидно для всех, живущих в Иркутской области, что никаких 223 заболевших в сутки и в помине нет. Цифра занижена в пять раз?
Ждём что то подобного у нас
Продолжение по Иркутску
«Все лаборатории области за прошлые сутки выдали 1700 положительных тестов. Оперштаб говорит о 223 заболевших», - говорит Гаськов
Таким образом, только за прошедшие две недели число заболевших в Иркутской области - минимум 15 тысяч человек. За этот же период времени официальные данные по зараженным 2520 человек.
Что хотел сделать оперштаб занижением статистики? Спрятать эпидемию? Люди не заметят, что кругом болеют?
Госпитали и приемные покои в буквальном смысле завалены людьми, "скорая" едет трое суток, в аптеках сметены лекарства, врачи валятся с ног, но если написать что суточный прирост 200 человек, ситуация сразу станет под контролем.
С заболеваемостью нужно бороться не на бумаге.
У нас предложение. Давайте будем писать, что заболевших в Иркутской области – 0 (ноль) за сутки. И это будет означать, что мы победили эпидемию.
К им едет ревизор
30.10.2020 14:24
Как то так
Чем дальше на восток, тем больше пофигистов. Хабаровский край тоже влип с ковидом. И москвичи не помогли. Вот вам и демонстрации.
Почему бы в санаториях не развернуть ковидные госпитали? "Обь", "Барнаульский" и т.д. А вся Белокуриха? Там и персонал и почти готовая инфраструктура... Проще, наверное, чем переделывать ТРЦ и школы. Или "все украдено до нас" - приватизировано и забыто?
Ждём что то подобного у нас
да уже
30.10.2020 14:48
- гость -
Ждём что то подобного у нас
да уже
Печально, когда нарисованная администрацией золочёная карета здравоохранения оказывается тыквой.
30.10.2020 14:09
гость
Царьвирус это тебе не сперматозойд его достаточно одного, дальше он размножится в тебе!
30.10.2020 14:53
- гость -
Чё тебе печально? Израиль и тот не может справиться с ковидом. У них правила гораздо строже. После 6 нельзя выходить на улицу.
30.10.2020 15:04
-меcный-
Снова гонишь. Чем больше доза, тем тяжелее течение болезни. Это уже конретно установили.
30.10.2020 14:44
Владислав
частная собственность власть имущих неприкосновенна,
они скорее заработают на этой ситуации чем благотворительностью будут заниматься.
Короче, в случае заболевания, ни диагноза ни лечения не будет. Скрестите пальцы и смиритесь.
Чё тебе печально? Израиль и тот не может справиться с ковидом. У них правила гораздо строже. После 6 нельзя выходить на улицу.
тут надо выдохнуть с облегчением?)
30.10.2020 15:09
- гость -
Снова гонишь. Чем больше доза, тем тяжелее течение болезни. Это уже конретно установили.
Да нет не гоню. Всё просто, думать есть чем? Чем дольше твой имменитет вирус не замечает тем больше его доза в твоей тушке образуется! А иммунитет его достаточно долго не видит к сожалению. Так, что 1 или 1000 вирусов ты втянул особой роли не сыграет он плодится в геометрической прогрессия причём с постоянно увеличивающимся знаменателем равным предыдущему количеству вирусов.
30.10.2020 13:44
гость
Барнаул. Снохе с температурой и без обоняния - ОРВИ. Тестов - никаких, половины лекарств в продаже нет, все кол-центры посылают нафиг. В поликлинике номер 11 на огромный район - 2 терапевта, очереди в 300 чел, ждут у кабинета 5-6 часов. Причем это без тепловизора и масочного контроля!
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Правдда? да вы что!!!
вы, видимо, только из летаргии? Здравствуйте. Пару месяцев об этом все кричат, а тут ВАША СНОХА!
путену и его правительству чем больше умрет, тем лучше, так что все правильно "рекорд"
Пишите дальше, они ещё и премии за это получают. Задолбали уже.
Да в каждую бочку затычка эти боты. Уже рвотный рефлекс на них.
Люди должны отнестись с пониманием к этой не простой ситуации.
30.10.2020 12:39
- гость -
Но большинство находят именно в брн.
Кстати, заметил, что сейчас в брн много, кто анализов сдает - весной такого не было.
Поэтому и статистика бьет антирекорды.
Если сейчас еще районы подключить, то нам всем не то, что на парковке запретят без масок быть, но и в холодильник заглядывать.
Сюда набегут дармоеды из роспотребнадзора и будет рассказывать о молодом петросяне (на больше, то мозгов не хватает, чем использовать давно заезженный шаблон) и обосновывать, как важно заглядывать в холодильник в маске.