"Это не пневмония, это инфаркт легких". Врачи о том, как восстановиться после ковид

Специалисты говорят, что коронавирус буквально уничтожает на своем пути сосуды всех органов, повреждая и легкие, и головной мозг, а также печень, почки и кишечник. Поэтому процесс реабилитации длится довольно долго.

Врачи объяснили, почему у многих пациентов в период восстановления долго держится температура, почему люди чувствуют слабость и одышку, а также рассказали, когда можно начинать заниматься физическими упражнениями. "Гуляйте, – говорят медики. – Ходите пешком, и тогда ваш организм быстрее придет в норму". Как правильно дышать, что принимать, чтобы быстро восстановиться и можно ли заразиться повторно – смотрите интервью на amic.ru.

Кто в "Переговорке"?

Главный врач городской больницы № 11 Андрей Коломиец и врач лечебной физкультуры Елена Воранкова.

2:10 "Если взять термин "пневмония", то он выбран неправильно. Правильно говорить либо инфаркт-пневмония, либо инфаркт легкого. К поражению легких приводит тромбоз сосудов, который с пневмонией не имеет ничего общего, говорит Андрей Коломиец.

2:50 "Оно может проходить само, но где-то надо этому процессу и помогать". Врачи рассказывают о том, почему процесс восстановления после COVID-19 довольно длительный.

3:48 "Русский человек устроен так: найти бы молодильное яблоко, ничего не делать, чтобы поскорее выздороветь". Рекомендации в интернете могут навредить, считают врачи, потому что в каждом конкретном случае нужно учитывать историю болезни и сопутствующие заболевания человека.

4:10 "Общая рекомендация для всех – это прогулки на свежем воздухе 3-5 километров". Ходьба поможет восстановиться быстрее. "Перегрузки при этом не происходит, это мягкая реабилитация". Какую нагрузку давать – нужно смотреть по состоянию, врачи объясняют, на что нужно ориентироваться.

6:30 "Это абсолютно противопоказано пациентам, которые перенесли именно COVID". Надувать воздушные шарики может быть опасно для здоровья, рассказывает врач-физиотерапевт Елена Воранкова, ссылаясь на академика Лядова. Она объясняет, что происходит в легких, когда человек неправильно выполняет дыхательные упражнения: "Страдает сосудистая стенка, напряжение в ней может быть опасным для здоровья".

7:50 "При пневмонии, вызванной COVID-19, увеличивать объем легких нельзя, поэтому шарик не нужен". Нагрузка на легкие должна быть постепенной и посильной.

9:08 "Я предлагаю в самом начале пациентам провести шестиминутный тест ходьбы", – Елена Воранкова отвечает на вопрос о самостоятельных занятиях дыхательными практиками из интернета. "Проведя анкетирование, даже я, врач с 35-летним стажем, не всегда понимаю, какой комплекс лечебной гимнастики дать пациенту".

9:50 Платформа COVID-REHAB. О ней сейчас очень много информации, там можно пройти бесплатное анкетирование и получить консультацию врачей о дальнейшей реабилитации после перенесенного коронавируса.

11:04 В Китае пришли к тому, что нужно давать нагрузку не на сами легкие, а укреплять мышцы спины, туловища, нижних конечностей, делать динамические упражнения, которые эффективнее.

12:30 Депрессии и неврастении после коронавируса связаны с недостатком движения. Пациент долго лежал, анализирует Андрей Коломиец, попал в некомфортную психологическую среду, поэтому все эти состояния естественны. "Движение, смена обстановки позволяет выйти из этих состояний, не принимая медикаментов".

14:30 Можно ли заниматься в спортивных залах после ковида и плавать? Можно, если не нагружать себя сильно. "Например, плавать не брасом, когда выдох идет в воду, а на спине, в расслабленном состоянии".

15:30 "По себе скажу, если я в неделю четыре-пять раз бываю в сауне, то для меня в реабилитационном периоде один раз на пять минут зайти – комфортно". Андрей Коломиец рекомендует баню только тем, чей организм подготовлен. Приступ слабости, сердцебиение, головокружение – это сигналы организма для того чтобы остановиться.

18:00 "При пневмонии хуже всего вентилируется нижний задний отдел легких, грудные мышцы ослабевают". Если позволяет состояние пациента, говорит Елена Воранкова, в стационарах укладывают больного на живот, работа мышц спины помогает улучшить вентиляцию нижних отделов легких.

18:40 "Высокая температура – это всегда признак интоксикации". В каком случае заниматься лечебной гимнастикой врачи не рекомендуют.

19:20 "Согласно современным исследованиям, считается, что на восьмой-десятый день вирус уже убивается". Еще пару недель в организме циркулируют продукты его распада, поэтому у многих в этот период может держаться субфебрильная температура, объясняет доктор.

21:45 "Позагорать три-шесть минут в неделю, и у вас свой активный витамин D". О витаминах при восстановлении и том, должны ли они быть дорогими.

23:12 "Любой человек должен приучить себя к тому, что он делает вдох носом, а выдох через рот". Елена Воранкова показывает упражнения, которые могут помочь восстановить легкие после ковида, и рассказывает, что дыхательные упражнения нужно делать в комплексе с общеразвивающими, тогда это принесет пользу.

28:40 "Если два месяца назад, я узнавал, штаммов коронавируса было 68, то сейчас уже около 100". Застрахованы ли переболевшие от опасности повторного заражения? (Спойлер: нет.)