Список памяти. Кого из медиков унес коронавирус в Алтайском крае

Фото: amic.ru
Борьбу с коронавирусом часто сравнивают с войной. На ее передовой не солдаты, а врачи, которые в госпиталях, рискуя своей жизнью, спасают чужие. Вирус не щадит никого, и с начала пандемии в России от COVID-19 официально погибли 830 медработников. И это только согласно официальным данным. Их имена опубликованы в интернете в специальном списке памяти.. Есть в нем и алтайские медики – 11 человек. Amic.ru вспоминает тех, кто стал жертвой эпидемии и выражает соболезнования их родным и близким.
Всего же с начала пандемии в России официально от коронавирусной инфекции умерли около 34 тысяч человек. Из них 1000 – в Алтайском крае.
Комментарии
Женщины врачи берегут себя.
Зубарев Михаил не от ковида умер...
Дата смерти неизвестно??? Это как, господа журналисты?! Стыдно... Непростительно
Это далеко не все врачи
Умерших от ковида врачей больше, даже если просто читать сводки Амика
Господи, даруй им Царствие Небесное!