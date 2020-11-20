Список памяти. Кого из медиков унес коронавирус в Алтайском крае

Фото: amic.ru

Борьбу с коронавирусом часто сравнивают с войной. На ее передовой не солдаты, а врачи, которые в госпиталях, рискуя своей жизнью, спасают чужие. Вирус не щадит никого, и с начала пандемии в России от COVID-19 официально погибли 830 медработников. И это только согласно официальным данным. Их имена опубликованы в интернете в специальном списке памяти.. Есть в нем и алтайские медики – 11 человек. Amic.ru вспоминает тех, кто стал жертвой эпидемии и выражает соболезнования их родным и близким.

Всего же с начала пандемии в России официально от коронавирусной инфекции умерли около 34 тысяч человек. Из них 1000 – в Алтайском крае.