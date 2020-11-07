Томенко рассказал, уволит ли он главу Минздрава и когда появятся лекарства в аптеках

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко не планирует отправлять в отставку министра здравоохранения региона Дмитрия Попова, несмотря на критику работы ведомства в соцсетях. Ситуация с пандемией в регионе, по мнению Томенко, находится под контролем властей. В ближайшее время будут открыты дополнительные ковидные госпитали. Однако все же существует проблема с перебоями поставок лекарств в аптеки, которую правительство пытается решить в том числе и на федеральном уровне. Об этом губернатор Виктор Томенко рассказал журналистам во время большой пресс-конференции, которая прошла 6 ноября.

"Кадровых перестановок не будет"

Глава региона признался, что активно следит за всеми сообщениями, которые приходят ему в Instagram. В них жители не только умоляют о помощи, но и активно советуют отправить в отставку главу Минздрава региона Дмитрия Попова. Однако Виктор Томенко уверен, что все управленческие решения для борьбы с пандемией в Алтайском крае были приняты своевременно. Поэтому никаких кадровых перестановок в ближайшее время не будет.

"Кадровый вопрос все последние дни преследует меня. Люди советуют в соцсетях отправить министра здравоохранения Дмитрия Попова в Красноярск. Но это говорит об эмоциональной напряженности в обществе. Однако министерство работает и проделало огромную работу для улучшения ситуации. Поэтому кадровых перестановок не будет. В отставку никого отправлять не планирую", – отметил Виктор Томенко.

По его словам, ситуация с пандемией в крае за последнюю неделю, по сравнению с началом октября, улучшилась. Только количество больных ОРВИ снизилось почти на несколько тысяч человек в сутки. Вызовов скорой помощи стало меньше в два раза: с 2500 в день до 1100. Сейчас люди успевают дождаться неотложной помощи в течение суток после звонка. Еще месяц назад о таком, по мнению губернатора, можно было только мечтать. Кроме того, сейчас уже 30 учреждений в крае переделали под ковидные госпитали. Также стали больше проводить тестов. И всего этого удалось добиться, уверен Томенко, благодаря героизму врачей и правильным решениям Минздрава края.

"Можно сказать, что регион сейчас переживает вторую волну вируса. Ее прохождение усугубилось резким подъемом заболевших ОРВИ и гриппом. По масштабу вторая волна превосходила возможности системы здравоохранения нашего края. Поэтому систему пришлось прямо на ходу перестраивать, чтобы справиться с этой ситуацией. Это непростое дело, потому что возможности алтайской медицины – не безграничны. Пришлось принять решение по ограничению плановой медицинской помощи. Это позволило притормозить распространение вируса в медицинских учреждениях, а также направить медперсонал работать с больными коронавирусом. Пришлось спасать жизни людей. Уже есть робкие черты стабилизации ситуации, несмотря на то, что цифры зараженных растут. Представьте, что в начале октября мы фиксировали 100 тысяч случаев ОРВИ в крае. Это огромная нагрузка на систему здравоохранения. Сейчас стало немного легче", – рассказал журналистам губернатор.

"Ситуация с лекарствами в Алтайском крае – не уникальная"

Однако наиболее острой проблемой остается нехватка лекарств для лечения больных коронавирусом в аптеках. В госпиталях их запаса хватит на полтора месяца. Также край получил из федерального бюджета около 80 миллионов рублей на покупку антибиотиков для лечения ковидных больных на дому (таких сейчас около 1500). А вот в коммерческих аптеках нужные лекарства сейчас не найти. По словам губернатора, к настоящему моменту сбыт противовирусных и сопутствующих препаратов увеличился в 3-4 раза. Однако насыщения рынка не происходит из-за ажиотажного спроса. Если лекарства и приходят в аптеку, то их раскупают всего за несколько часов. Многие жители региона пытаются достать антибиотики, отметил глава региона, через знакомых.

"Ажиотаж колоссальный. Выставляешь в продажу партию лекарств – ее сметают. Выставляешь новую – ее тоже сметают даже по удвоенной цене. Конечно, это все из-за нервной напряженности и паники у населения. Но лекарства, пусть не с первого раза, можно найти в аптеках. Однако ситуация все равно тяжелая. Мы находимся в диалоге с аптеками и федеральными властями. Могу сказать, что ситуация с лекарствами в Алтайском крае – не уникальная. Перебои с поставками произошли по всей стране. Мы стараемся исправить ситуацию. В том числе обращаемся с этим вопросом в правительство страны и федеральный Минздрав", – отметил глава региона.

Также во время пресс-конференции Виктор Томенко рассказал о том, будут ли вводить новые ограничения для бизнеса, как он относится к антимасочникам и не устало ли краевое правительство работать в условиях жуткого стресса из-за пандемии. Ответы губернатора на эти и другие вопросы, заданные во время пресс-конференции, читайте на нашем сайте в понедельник, 9 ноября.