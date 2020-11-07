Томенко рассказал, уволит ли он главу Минздрава и когда появятся лекарства в аптеках

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко не планирует отправлять в отставку министра здравоохранения региона Дмитрия Попова, несмотря на критику работы ведомства в соцсетях. Ситуация с пандемией в регионе, по мнению Томенко, находится под контролем властей. В ближайшее время будут открыты дополнительные ковидные госпитали. Однако все же существует проблема с перебоями поставок лекарств в аптеки, которую правительство пытается решить в том числе и на федеральном уровне. Об этом губернатор Виктор Томенко рассказал журналистам во время большой пресс-конференции, которая прошла 6 ноября.
"Кадровых перестановок не будет"
Глава региона признался, что активно следит за всеми сообщениями, которые приходят ему в Instagram. В них жители не только умоляют о помощи, но и активно советуют отправить в отставку главу Минздрава региона Дмитрия Попова. Однако Виктор Томенко уверен, что все управленческие решения для борьбы с пандемией в Алтайском крае были приняты своевременно. Поэтому никаких кадровых перестановок в ближайшее время не будет.
"Кадровый вопрос все последние дни преследует меня. Люди советуют в соцсетях отправить министра здравоохранения Дмитрия Попова в Красноярск. Но это говорит об эмоциональной напряженности в обществе. Однако министерство работает и проделало огромную работу для улучшения ситуации. Поэтому кадровых перестановок не будет. В отставку никого отправлять не планирую", – отметил Виктор Томенко.
По его словам, ситуация с пандемией в крае за последнюю неделю, по сравнению с началом октября, улучшилась. Только количество больных ОРВИ снизилось почти на несколько тысяч человек в сутки. Вызовов скорой помощи стало меньше в два раза: с 2500 в день до 1100. Сейчас люди успевают дождаться неотложной помощи в течение суток после звонка. Еще месяц назад о таком, по мнению губернатора, можно было только мечтать. Кроме того, сейчас уже 30 учреждений в крае переделали под ковидные госпитали. Также стали больше проводить тестов. И всего этого удалось добиться, уверен Томенко, благодаря героизму врачей и правильным решениям Минздрава края.
"Можно сказать, что регион сейчас переживает вторую волну вируса. Ее прохождение усугубилось резким подъемом заболевших ОРВИ и гриппом. По масштабу вторая волна превосходила возможности системы здравоохранения нашего края. Поэтому систему пришлось прямо на ходу перестраивать, чтобы справиться с этой ситуацией. Это непростое дело, потому что возможности алтайской медицины – не безграничны. Пришлось принять решение по ограничению плановой медицинской помощи. Это позволило притормозить распространение вируса в медицинских учреждениях, а также направить медперсонал работать с больными коронавирусом. Пришлось спасать жизни людей. Уже есть робкие черты стабилизации ситуации, несмотря на то, что цифры зараженных растут. Представьте, что в начале октября мы фиксировали 100 тысяч случаев ОРВИ в крае. Это огромная нагрузка на систему здравоохранения. Сейчас стало немного легче", – рассказал журналистам губернатор.
"Ситуация с лекарствами в Алтайском крае – не уникальная"
Однако наиболее острой проблемой остается нехватка лекарств для лечения больных коронавирусом в аптеках. В госпиталях их запаса хватит на полтора месяца. Также край получил из федерального бюджета около 80 миллионов рублей на покупку антибиотиков для лечения ковидных больных на дому (таких сейчас около 1500). А вот в коммерческих аптеках нужные лекарства сейчас не найти. По словам губернатора, к настоящему моменту сбыт противовирусных и сопутствующих препаратов увеличился в 3-4 раза. Однако насыщения рынка не происходит из-за ажиотажного спроса. Если лекарства и приходят в аптеку, то их раскупают всего за несколько часов. Многие жители региона пытаются достать антибиотики, отметил глава региона, через знакомых.
"Ажиотаж колоссальный. Выставляешь в продажу партию лекарств – ее сметают. Выставляешь новую – ее тоже сметают даже по удвоенной цене. Конечно, это все из-за нервной напряженности и паники у населения. Но лекарства, пусть не с первого раза, можно найти в аптеках. Однако ситуация все равно тяжелая. Мы находимся в диалоге с аптеками и федеральными властями. Могу сказать, что ситуация с лекарствами в Алтайском крае – не уникальная. Перебои с поставками произошли по всей стране. Мы стараемся исправить ситуацию. В том числе обращаемся с этим вопросом в правительство страны и федеральный Минздрав", – отметил глава региона.
Также во время пресс-конференции Виктор Томенко рассказал о том, будут ли вводить новые ограничения для бизнеса, как он относится к антимасочникам и не устало ли краевое правительство работать в условиях жуткого стресса из-за пандемии. Ответы губернатора на эти и другие вопросы, заданные во время пресс-конференции, читайте на нашем сайте в понедельник, 9 ноября.
Комментарии
Однако Виктор Томенко уверен, что все управленческие решения для борьбы с пандемией в Алтайском крае были приняты своевременно.
Особенно решение о открытие ковидного госпиталя в тц. Когда планируется его открытие?
Молодец! Как и Карлина его мнение народа не интересует и он продолжает твердить какой-то бред.
"Ажиотаж колоссальный. Выставляешь в продажу партию лекарств – ее сметают. Выставляешь новую – ее тоже сметают даже по удвоенной цене. "
а по утроенной цене не пробовали ? )) Удесятеренной ?)
Кукушка хвалит петуха, за то что хвалит он кукушку
Правильные решения минздрава:
Не обращайтесь в поликлиники,врачам и без вас сложно
Не вызывайте скорую с температурой, она на экстренные случаи не успевает выезжать.
Не покупайте лекарства, а то другим не хватит.
Только что и научились чинуши, красивые слова с трибун говорить и отчёты правильные батюшке-царю слать. Весной было понятно,и об этом все говорили,что осенью коронавирус наложится на подъём заболеваемостью сезонными ОРВИ и гриппом. Как подготовился к этому минздрав АК, под гениальным руководством попова? Вот за это его нужно уже под суд,а не только в отставку
Да поймите же, Томенко НЕ может принимать решепия НЕЛЬЗЯ ему думать, он тупо насиживает стаж чиновника, у него одна задача просидеть указанный срок и свалить, дался ему край с холопами
Пора требовать отставки самого Томенко.
С таким Карлинским последышем Томенко только в могилу без проволочек. Это ж надо так запудрить мозги жителям региона , что усё в порядке , что начинаешь верить этим бредням !
троллям не спится.
все о народе думают
7.11.2020 08:24
Константин
Пора требовать отставки самого Томенко.
Да вы экстремист!
Просто ЕРовцы прокляты богами и людьми - не принимает их земля русская
Он серьезно?
Достижение скорую могут дождаться за сутки?
По мнению губернатора, его в соцсетях постоянно просят "отправить Попова обратно в Красноярск"
Неверная формулировка - вас просят уехать вместе.
7.11.2020 08:20
- гость -
Да поймите же, Томенко НЕ может принимать решепия
Ну и нах он здесь нужен? Все дружно подписываем петицию на change. org за его отставку, хоть она там с 18 года, но не Сказочному же челобитную писать.