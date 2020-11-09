Мэр Москвы "подарил" Алтайскому краю защитные костюмы и маски на 1,3 млрд рублей

Правительство Москвы безвозмездно предоставило Алтайскому краю средства индивидуальной защиты (СИЗы) на сумму 1,3 миллиарда рублей. Об этом рассказал губернатор региона Виктор Томенко во время пресс-конференции, которая прошла 6 ноября.
Мэр столицы Сергей Собянин выделил краю защитные средства еще до второй волны коронавируса. Из Москвы в Барнаул привезли несколько большегрузов с масками и костюмами, которые отправили медикам, работающим в ковидных госпиталях.
"Мы за них ничего не платили. Но когда уезжала последняя наша фура, то после нее Москва уже не стала никому помогать. Нам повезло. Я выразил благодарность Сергею Семеновичу от лица всех жителей края. Кроме того, к нам дважды приезжал помощник министра здравоохранения, главный реаниматолог-анестезиолог, специалист из "Пироговки". Они дали свои рекомендации. Сейчас в больнице № 12 в Барнауле работает специализированная бригада анестезиологов из федерального центра кардиологии Красноярска. Они взяли на себя прямую нагрузку и занимаются улучшением работы ковидного госпиталя", – сообщил Виктор Томенко.
Также губернатор рассказал, что Алтайскому краю выделили из федерального бюджета около 80 миллионов рублей на закупку антибиотиков для лечения больных коронавирусом дома.
Комментарии
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Радует новость. Спасибо Сергею Собянину за средства защиты на 1,5 млрд. Это большой вклад.
Сначала выдоят все регионы, а потом "дарят".
почему "подарил" в кавычках?
это осознанный сарказм или невежество редактора?
Налицо несправедливость в финансировании столицы и регионов, в России такого быть не должно! Вождь заявил, что сейчас продолжается первая волна коронавируса - почему заговорили о второй?! Или вождь не в теме?!
Кто вас выдаивал?Собянин молодец,хоть на этом наши врачи смогут выехать..
Налицо несправедливость в финансировании столицы и регионов, в России такого быть не должно?
присоединяюсь.
Возможно, конечно, что столица должна несколько лучше регионов финансироваться, но не на порядки же.
о, вот и уточнение что бесплатной раздачи масок волонтерами не будет...
Сергей Собянин безвозмездно выделил региону средства индивидуальной защиты для медиков.
СПАСИБО!
ЛЮДИ,ДАВАЙТЕ ПРОСТО БУДЕМ БЛАГОДАРНЫ ЗА ПОМОЩЬ!
Помощь на на сумму 1,3 миллиарда рублей!!!!! Помощь,которая очень нужна краю.
Благодарны мы. Как крестьяне - Барин шубу подарил!
Как крестьяне - Барин шубу подарил!
Я тоже . прочитав заголовок, подумала: "С барского плеча"
Благодарна медикам нашим, которые держатся из последних сил, а Собянину- спасибо, конечно, но он же не из собственного кармана вынул, наши дети, поуезжавшие туда за заработками, наработали, налоги заплатили, а могли бы и здесь заплатить, и с протянутой рукой не надо было бы ходить.
Лишь бы за что-нибудь зацепиться... В такое время, спасибо и за это.
Комментирующие, вы-то, что сделали для помощи?.. По клаве стучать и обезьяна может...
Куда конкретно отдали ?
То чувство когда москвичи заботятся о тебе больше чем местная "власть"
ЛЮДИ,ДАВАЙТЕ ПРОСТО БУДЕМ БЛАГОДАРНЫ ЗА ПОМОЩЬ!
Помощь на на сумму 1,3 миллиарда рублей!!!!! Помощь,которая очень нужна краю.
Это было 2 месяца назад.
Заботятся в ковычки надо
Так вот почему маски в магазинах подешевели!
Маски в магазинах продаются китайские бытовые..они не могут стоить дорого..они не медицинские.Медицинские маски со всеми документами стоят напорядок дороже.Там и плотность другая масок.
9.11.2020 14:48
Бабуля для Морозова
А Собянин точно медицинские отправил?
У банкфакса эту заразу ухватили, где надо и не надо кавычки ляпать?
Это вы у него спросите..Я видела только магазинные