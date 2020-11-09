Мэр Москвы "подарил" Алтайскому краю защитные костюмы и маски на 1,3 млрд рублей

Правительство Москвы безвозмездно предоставило Алтайскому краю средства индивидуальной защиты (СИЗы) на сумму 1,3 миллиарда рублей. Об этом рассказал губернатор региона Виктор Томенко во время пресс-конференции, которая прошла 6 ноября.

Мэр столицы Сергей Собянин выделил краю защитные средства еще до второй волны коронавируса. Из Москвы в Барнаул привезли несколько большегрузов с масками и костюмами, которые отправили медикам, работающим в ковидных госпиталях.

"Мы за них ничего не платили. Но когда уезжала последняя наша фура, то после нее Москва уже не стала никому помогать. Нам повезло. Я выразил благодарность Сергею Семеновичу от лица всех жителей края. Кроме того, к нам дважды приезжал помощник министра здравоохранения, главный реаниматолог-анестезиолог, специалист из "Пироговки". Они дали свои рекомендации. Сейчас в больнице № 12 в Барнауле работает специализированная бригада анестезиологов из федерального центра кардиологии Красноярска. Они взяли на себя прямую нагрузку и занимаются улучшением работы ковидного госпиталя", – сообщил Виктор Томенко.

Также губернатор рассказал, что Алтайскому краю выделили из федерального бюджета около 80 миллионов рублей на закупку антибиотиков для лечения больных коронавирусом дома.