Дополнительные ковидные госпитали откроют в Бийске и Рубцовске

Замминистра здравоохранения Алтайского края Наталья Белоцкая рассказала о том, что в Бийске и Рубцовске начнут работать дополнительные ковидные госпитали. Запустить их планируют уже на нынешней неделе.

"Мы готовим к развертыванию еще два госпиталя в Рубцовске на базе 3-й городской больницы – на 120 коек, все они будут подключены к кислороду. Надеемся, что уже в среду начнем работать на этих площадках. Параллельно в Бийске на территории основного корпуса 2-й городской больницы также заканчиваются подготовительные мероприятия. Общий коечный фонд составит 245 единиц, но начнем мы со 135 коек, кислородом будут обеспечены 90", – рассказала Белоцкая.

На сегодняшний день в Алтайском крае работает 30 ковидных госпиталей. Общий объем коечного фонда составляет 5575 единиц, пишет официальный сайт Алтайского края.

На утро 9 ноября занятость коечного фонда составляет 88%. По словам замминистра, число тяжелобольных пациентов остается высоким – 25% от общего числа госпитализированных.