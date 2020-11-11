"Нет золотой таблетки". Врачи рассказали о последствиях COVID-19 и долгом восстановлении

Пациент, переболевший коронавирусной инфекцией, может восстанавливаться в среднем до трех месяцев. Об этом во время пресс-конференции рассказала Анна Ефремушкина, главный внештатный кардиолог Алтайского края. После выписки из больницы пациенты еще долго могут жаловаться на боль в грудной клетке и отсутствие сил. Поэтому врачи рекомендуют вливаться в рабочий ритм постепенно, а не сразу.

Вирус бьет по сосудам

Коронавирус "ударяет" не только по легким. По словам врачей, он может поражать любые органы и ткани в организме.

Как пояснила Анна Ефремушкина, COVID-19 – болезнь эндотелия. Это такой тонкий слой клеток, которые выстилают внутреннюю поверхность кровеносных сосудов. Коронавирус проникает в эти клетки, и возникает воспалительный процесс. И если поражается эндотелий, то в большей или меньшей степени вирус затронет и все органы в теле. Прежде всего, страдают легкие, ткань миокарда и ткань кишечника.

Одно из последствий коронавируса – образование тромбов. "То есть COVID-19 может привести к развитию инфаркта миокарда второго типа и воспаления мышцы сердца, а также развитию миокардита, которое сопровождается сердечной недостаточностью, и нарушению ритма. У пациентов возможны инсульты, хотя по статистике они встречаются не более чем у 6% людей с COVID-19. И страшное осложнение – развитие тромбоэмболии легочной артерии", – добавила Ефремушкина.

Такие осложнения чаще всего встречается у пожилых людей, у пациентов с сахарным диабетом, гипертонией и ожирением.

Реабилитация занимает месяцы

У переболевших коронавирусом период восстановления во многом зависит от тяжести заболевания и состояния на момент болезни. Чем тяжелее протекала инфекция, тем длительнее будет реабилитация. На это влияет и то, на каком фоне развивался COVID-19 – были ли сопутствующие заболевания.

"В среднем реабилитация длится около трех месяцев. Все это время человек будет приходить в себя. И он должен настроиться на то, что ему и дальше нужно продолжать бороться за жизнь и входить в нормальный режим. Это очень непросто. Поэтому реабилитация после перенесенного COVID-19 очень важна", – говорит Ефремушкина.

Симптомы после COVID

Чаще всего после выписки пациент не может в скором времени приступить к работе. Примерно еще около месяца у него сохраняется астеническое состояние – то есть слабость. Это последствия тяжести вирусной инфекции, поясняют врачи.

Помимо этого, у переболевшего COVID-19 долго не исчезает одышка (она же присутствует и при болезни). У многих наблюдается те или иные формы дыхательной недостаточности.

Также пациенты жалуются на боль в грудной клетке. Особенно это наблюдается у тех людей, у кого пневмония была на уровне КТ-1, КТ-2 (25-50% поражения легкого). Врачи говорят, что дышать после коронавируса еще сложно в течение двух-трех месяцев.

Расстройство пищеварения – еще один признак постковидного синдрома. Это как следствие воздействия антибиотика, так и влияние вируса на флору кишечника.

Как ускорить восстановление?

Врачи рекомендуют соблюдать несколько простых правил.

1. Полноценный сон. Как правило, у переболевших он нарушается. И спать бывает очень сложно, человек не может выспаться. Врачи говорят, что спать нужно как минимум 8-9 часов в сутки.

2. Полноценное питание. Есть нужно четыре-пять раз в день. Пища должна быть нетяжелой и богатой клетчаткой. В рационе должны присутствовать кисломолочные продукты, рыба, возможно, орехи, если пациент их переносит.

3. Постепенная физическая нагрузка. Если пациент выписывается из стационара и целыми днями лежит – это неправильно. По словам врачей, нужно постепенно возвращаться к своей привычной деятельности.

4. Прогулки на свежем воздухе. По мнению медиком, ходьба хорошо действует на сердечно-сосудистую и дыхательную системы. "Поэтому один час на свежем воздухе, на солнце с открытым лицом даже в зимнее время будет способствовать здоровью", – говорит Марина Никонорова, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и фтизиатрии АГМУ.

5. Взять себя в руки. "Нет ни одной золотой таблетки, чтобы ее протянули и человек стал здоров. Он должен сам приложить усилия к тому, чтобы поправиться. Легкие получают серьезный стресс. Одно из осложнений – развитие пневмосклероза. Он не начинается прямо сейчас или через две недели. И если на раннем этапе реабилитации с пациентом правильно позаниматься, и он сам приложит к этому усилия, а не будет лежать и ждать, что кто-то с ним что-то сделает, тогда у него спаечный процесс будет минимальным. А если будет просто лежать, то ничего хорошего из этого не выйдет", – говорит Елена Воранкова, врач лечебной физкультуры высшей категории Алтайского врачебно-физкультурного диспансера.

Но только без самолечения

Как отметила Воранкова, человеку мало поставить диагноз, его еще нужно научить с ним жить. Когда пациента выписывают из стационара, он уходит на амбулаторный этап лечения и, по сути, оказывается предоставлен сам себе. Если в больнице за ним наблюдали, лечили, то дома он находится в растерянности и не знает, что ему делать и куда обратиться.

И вместо того чтобы пойти к специалистам, многие заходят в интернет и стараются найти себе там дыхательные гимнастики и слушают другие советы, которые могут помочь восстановить легкие (к примеру, надувать шары). По словам врачей, делать так не нужно. Потому что нет единых упражнений, которые бы подошли каждому человеку.

"Почему мы против того, чтобы человек брал сам какую-то дыхательную гимнастику? Очень сложно ее подобрать для каждого человека. Это трудоемкий процесс. Так он может себе больше навредить", – говорит Воранкова.

В любом случае пациент по поводу дыхательной гимнастики должен обратиться к специалисту, который ему поможет, подберет индивидуальную программу реабилитации. "Это пациенту не навредит, а пойдет только на пользу. А вот самолечение в любой ситуации может привести к необратимым последствиям. Когда рядом профессионал, то реабилитация идет быстрее", – говорит Никонорова.

Реабилитация может быть дистанционной

Пациенты после выписки из стационара, как правило, идут на диспансерный учет по перенесенному заболеванию. Этот учет ведет участковый врач-терапевт либо врач-специалист, который этого пациента наблюдал до заболевания коронавирусной инфекции. К примеру, кардиолог, у которого он проходил лечение по поводу гипертонической болезни.

"Врач участковый является в этом отношении тем связующим звеном, который должен помочь ему, объяснить и решить вопрос о проведении реабилитации уже в физкультурном диспансере под контролем врача ЛФК", – пояснила Никонорова.

Однако, как отметили врачи, не пациент решает, что ему нужно пойти в центр на реабилитацию, а врач-терапевт.

По словам эксперта, переболевшие COVID-19 (которые перенесли пневмонию, вызванную коронавирусом) могут воспользоваться платформой COVID-REHAB. Там можно удаленно пройти бесплатное анкетирование и получить консультацию врачей о дальнейшей реабилитации после перенесенного коронавируса.