Среда, 11 Ноябрь, 12:34

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 76,4
€ 90,36
5°


1817109 +0
Обь
45см -4

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Полезный городДистанционное обучениеКоронавирус на Алтае
Новости

"Нет золотой таблетки". Врачи рассказали о последствиях COVID-19 и долгом восстановлении

, ИА "Амител"
Не всегда переболевшие могут сразу приступить к работе
Фото. www.pexels.com

Фото. www.pexels.com

Пациент, переболевший коронавирусной инфекцией, может восстанавливаться в среднем до трех месяцев. Об этом во время пресс-конференции рассказала Анна Ефремушкина, главный внештатный кардиолог Алтайского края. После выписки из больницы пациенты еще долго могут жаловаться на боль в грудной клетке и отсутствие сил. Поэтому врачи рекомендуют вливаться в рабочий ритм постепенно, а не сразу.

Вирус бьет по сосудам

Коронавирус "ударяет" не только по легким. По словам врачей, он может поражать любые органы и ткани в организме.

Как пояснила Анна Ефремушкина, COVID-19 – болезнь эндотелия. Это такой тонкий слой клеток, которые выстилают внутреннюю поверхность кровеносных сосудов. Коронавирус проникает в эти клетки, и возникает воспалительный процесс. И если поражается эндотелий, то в большей или меньшей степени вирус затронет и все органы в теле. Прежде всего, страдают легкие, ткань миокарда и ткань кишечника.

Одно из последствий коронавируса – образование тромбов. "То есть COVID-19 может привести к развитию инфаркта миокарда второго типа и воспаления мышцы сердца, а также развитию миокардита, которое сопровождается сердечной недостаточностью, и нарушению ритма. У пациентов возможны инсульты, хотя по статистике они встречаются не более чем у 6% людей с COVID-19. И страшное осложнение – развитие тромбоэмболии легочной артерии", – добавила Ефремушкина.

Такие осложнения чаще всего встречается у пожилых людей, у пациентов с сахарным диабетом, гипертонией и ожирением.  

Реабилитация занимает месяцы

У переболевших коронавирусом период восстановления во многом зависит от тяжести заболевания и состояния на момент болезни. Чем тяжелее протекала инфекция, тем длительнее будет реабилитация. На это влияет и то, на каком фоне развивался COVID-19 – были ли сопутствующие заболевания. 

"В среднем реабилитация длится около трех месяцев. Все это время человек будет приходить в себя. И он должен настроиться на то, что ему и дальше нужно продолжать бороться за жизнь и входить в нормальный режим. Это очень непросто. Поэтому реабилитация после перенесенного COVID-19 очень важна", – говорит Ефремушкина.

Симптомы после COVID

Чаще всего после выписки пациент не может в скором времени приступить к работе. Примерно еще около месяца у него сохраняется астеническое состояние – то есть слабость. Это последствия тяжести вирусной инфекции, поясняют врачи. 

Помимо этого, у переболевшего COVID-19 долго не исчезает одышка (она же присутствует и при болезни). У многих наблюдается те или иные формы дыхательной недостаточности.

Также пациенты жалуются на боль в грудной клетке. Особенно это наблюдается у тех людей, у кого пневмония была на уровне КТ-1, КТ-2 (25-50% поражения легкого). Врачи говорят, что дышать после коронавируса еще сложно в течение двух-трех месяцев.

Расстройство пищеварения – еще один признак постковидного синдрома. Это как следствие воздействия антибиотика, так и влияние вируса на флору кишечника.

Как ускорить восстановление?

Врачи рекомендуют соблюдать несколько простых правил.

1. Полноценный сон. Как правило, у переболевших он нарушается. И спать бывает очень сложно, человек не может выспаться. Врачи говорят, что спать нужно как минимум 8-9 часов в сутки.

2. Полноценное питание. Есть нужно четыре-пять раз в день. Пища должна быть нетяжелой и богатой клетчаткой. В рационе должны присутствовать кисломолочные продукты, рыба, возможно, орехи, если пациент их переносит.

3. Постепенная физическая нагрузка. Если пациент выписывается из стационара и целыми днями лежит – это неправильно. По словам врачей, нужно постепенно возвращаться к своей привычной деятельности.

4. Прогулки на свежем воздухе. По мнению медиком, ходьба хорошо действует на сердечно-сосудистую и дыхательную системы. "Поэтому один час на свежем воздухе, на солнце с открытым лицом даже в зимнее время будет способствовать здоровью", – говорит Марина Никонорова, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и фтизиатрии АГМУ.

5. Взять себя в руки. "Нет ни одной золотой таблетки, чтобы ее протянули и человек стал здоров. Он должен сам приложить усилия к тому, чтобы поправиться. Легкие получают серьезный стресс. Одно из осложнений – развитие пневмосклероза. Он не начинается прямо сейчас или через две недели. И если на раннем этапе реабилитации с пациентом правильно позаниматься, и он сам приложит к этому усилия, а не будет лежать и ждать, что кто-то с ним что-то сделает, тогда у него спаечный процесс будет минимальным. А если будет просто лежать, то ничего хорошего из этого не выйдет", – говорит Елена Воранкова, врач лечебной физкультуры высшей категории Алтайского врачебно-физкультурного диспансера.  

Но только без самолечения

Как отметила Воранкова, человеку мало поставить диагноз, его еще нужно научить с ним жить. Когда пациента выписывают из стационара, он уходит на амбулаторный этап лечения и, по сути, оказывается предоставлен сам себе. Если в больнице за ним наблюдали, лечили, то дома он находится в растерянности и не знает, что ему делать и куда обратиться.

И вместо того чтобы пойти к специалистам, многие заходят в интернет и стараются найти себе там дыхательные гимнастики и слушают другие советы, которые могут помочь восстановить легкие (к примеру, надувать шары). По словам врачей, делать так не нужно. Потому что нет единых упражнений, которые бы подошли каждому человеку. 

"Почему мы против того, чтобы человек брал сам какую-то дыхательную гимнастику? Очень сложно ее подобрать для каждого человека. Это трудоемкий процесс. Так он может себе больше навредить", – говорит Воранкова.

В любом случае пациент по поводу дыхательной гимнастики должен обратиться к специалисту, который ему поможет, подберет индивидуальную программу реабилитации. "Это пациенту не навредит, а пойдет только на пользу. А вот самолечение в любой ситуации может привести к необратимым последствиям. Когда рядом профессионал, то реабилитация идет быстрее", – говорит Никонорова.

Реабилитация может быть дистанционной

Пациенты после выписки из стационара, как правило, идут на диспансерный учет по перенесенному заболеванию. Этот учет ведет участковый врач-терапевт либо врач-специалист, который этого пациента наблюдал до заболевания коронавирусной инфекции. К примеру, кардиолог, у которого он проходил лечение по поводу гипертонической болезни.

"Врач участковый является в этом отношении тем связующим звеном, который должен помочь ему, объяснить и решить вопрос о проведении реабилитации уже в физкультурном диспансере под контролем врача ЛФК", – пояснила Никонорова.

Однако, как отметили врачи, не пациент решает, что ему нужно пойти в центр на реабилитацию, а врач-терапевт.

По словам эксперта, переболевшие COVID-19 (которые перенесли пневмонию, вызванную коронавирусом) могут воспользоваться платформой COVID-REHAB. Там можно удаленно пройти бесплатное анкетирование и получить консультацию врачей о дальнейшей реабилитации после перенесенного коронавируса.

Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< ноябрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                  
Loading...
12:30
Дистант для депутатов менее удобен. Александр Романенко о "заочных" сессиях АКЗС 0
12:22
Автомобиль "взлетел" на трамвайном переезде в Барнауле 0
12:10
Морги в Красноярске не справляются с потоком умерших 2
11:55
Почти половина россиян собирается сменить работу в 2021 году 3
11:43
"Нет золотой таблетки". Врачи рассказали о последствиях COVID-19 и долгом восстановлении 0
11:31
Партию цветов с опасными насекомыми сожгли в Алтайском крае 0
11:22
Два врача умерли в Бийске 9
11:09
Джонни Депп получит 10 миллионов долларов за отказ от роли в "Фантастических тварях" 7
10:55
Представители Алтайского края завоевали четыре медали на Дельфийских играх 0
10:42
Российские миротворцы выдвинулись из Армении в сторону Нагорного Карабаха 15
10:29
В России разработали премиальный электромобиль Monarch 13
10:17
В Белокурихе мужчина обокрал пенсионера, пока делал ремонт в его квартире 0
10:05
Ковидный госпиталь Заринска освятили после настойчивых просьб пациентов 23
09:58
СМИ: руководитель управления печати Алтайского края Евгений Нечепуренко возглавит ЦУР 6
09:45
Губернатор Камчатского края заразился коронавирусом 0
09:34
Всезнающий Трамп и зануда Байден. Как выборы в США повлияют на мировую политику 6
09:21
Председатель алтайского парламента призвал усилить контроль за масочным режимом в ТЦ 35
09:07
И себе, и людям. Пять жителей Алтайского края борются за звание "Доброволец России" 0
08:55
Российским мусульманам запретили браки с представителями других конфессий 21
08:42
Apple представила первые MacBook на процессоре собственной разработки 2
08:28
"Выкручивайся как хочешь". Родители и учителя о том, чем обернется продление каникул 46
08:15
Дорогу Барнаул – Павловск начнут расширять до четырех полос в 2021 году 5
08:01
Камни в почках, мочевом пузыре и опухоли не страшны: лазер в урологии совершил прорыв 1
07:50
Сергей Лазарев обнажился в поддержку Артема Дзюбы 23
07:34
Собака нового президента США станет первым питомцем в Белом доме, взятым из приюта 0
07:20
Власти: поломка аппаратов КТ не оставит жителей Бийска и Рубцовска без диагностики 9
07:03
По пути с бонусами. Сеть АЗС "Газпромнефть" запустила выгодную акцию для водителей 3
06:48
Вандалы разломали качели на набережной в Алтайском крае 12
06:32
Праздник к нам приходит. Новогоднее настроение начинает окутывать Барнаул 2
06:17
Разработчики вакцины "Спутник V" объяснили заражение алтайских врачей ковидом 27
06:02
Мокрый снег и порывистый ветер. Прогноз погоды в Алтайском крае на 11 ноября 0
23:55
Такой день. Увольнение главы Октябрьского района и поддельное масло в школах 0
23:30
Путин наградил двоих жителей Алтайского края 0
23:15
Умер актер из сериала "Доктор Хаус" 0
22:46
Алтайский край признали лучшим по воспитанию и социализации школьников 0
22:29
Путин сообщил о скорой регистрации третьей российской вакцины от коронавируса 7
22:08
Жителям Алтайского края объяснили, куда звонить при контакте с больным ковидом 1
21:43
Житель Алтайского края не менее пяти раз ударил ножом родного брата 0
21:29
ГИБДД предупреждает алтайских водителей о неблагоприятной погоде 0
21:06
Госдума РФ утвердила кандидатуры новых министров и вице-премьера 0
20:44
Основатель паблика Barnaul 22 решил войти в Общественную палату региона 4
20:27
Специалисты выяснили, что барнаульцы готовы отдать даром 0
20:06
Томенко рассказал о поломке второго аппарата КТ и принимаемых мерах 2
19:43
Барнаульский таксист украл дорогие украшения и кошелек у спящей пассажирки 0
19:21
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 226 1
19:05
"Подбросили туши лосей". Алтайский егерь получает угрозы от браконьеров 2
18:43
Житель Алтайского края изнасиловал психически больную женщину 1
18:23
В общежитиях Барнаула проверили соблюдение санитарно-эпидемиологических норм 0
18:06
"МегаФон" запустит в Барнауле "умные" счетчики ЖКХ с доступом в интернет 0
17:54
Минздрав ввел нормативы времени приема пациентов 2

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.