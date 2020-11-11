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Председатель алтайского парламента призвал усилить контроль за масочным режимом в ТЦ

, ИА "Амител"
Отдельно Романенко возмутился действиями антимасочников, которые из-за "непонятно как возникших принципов" мешают окружающим
Фото: akzs.ru

Фото: akzs.ru

Председатель АКЗС Александр Романенко предложил усилить контроль за соблюдением масочного режима в торговых центрах. По его словам, не менее трети всех посетителей ТЦ либо ходят без маски, либо неправильно ее носят.

Как рассказал спикер в ходе онлайн-конференции на сайте алтайского парламента, свое предложение он уже озвучил на заседании краевого оперштаба.

"Буквально на днях я сам был в одном из барнаульских торговых центров и видел, что не меньше трети всех посетителей ходят или вовсе без маски, или неправильно ее надев. И администрация торгового центра при этом не делает ничего, чтобы донести до покупателей необходимость ношения маски. Когда я спросил администратора торгового центра, почему они не обязывают людей надевать средства защиты, мне не ответили ничего вразумительного, и я понимаю почему. Владельцам этого ТРЦ все равно", – заявил Романенко.

Парламентарий напомнил, что на данный момент в Алтайском крае продолжается прирост больных коронавирусом, и, по его словам, причина в безответственности "как бизнеса, так и некоторых наших сограждан".

Также Романенко возмутился действиями антимасочников, которые "из-за своих непонятно как возникших принципов и бессмысленной упертости" мешают работе общественного транспорта и окружающим. Председатель отметил, что до них необходимость надевать маски донесут с помощью судов и штрафов.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

11.11.2020 09:31
Filin

Главе парламента кроме как масками заняться нечем? В крае зарплаты выросли, а может уровень жизни?

11.11.2020 09:41
Мимопроходящий

А сам без маски.

11.11.2020 09:42
- гость -

по его словам, причина в безответственности "как бизнеса, так и некоторых наших сограждан"

а то
реализация оптимизации медицины налицо)))

11.11.2020 09:44
Зайка

Дорогой Председатель АКЗС Александр Романенко, я предлагаю вам пойти и помочь господину Попову, коль у вас много свободного времени на пустую болтовню. Например выяснить почему в поликлиниках людям с ковидной симптоматикой ставят диагноз ОРВИ "на глаз" даже не предложив сдать тесты. Или порешать проблемы с машинами скорой помощи. Собственники ТЦ не должны нести ответственность за всех посетителей без масок - это нереально. Или предложить реальный алгоритм как же можно несколько тысяч человек в день обязать носить маски. А на сотрясать воздух в поиске виноватых в собственных оплошностях

11.11.2020 09:44
- гость -

Председатель отметил, что до них необходимость надевать маски донесут с помощью судов и штрафов.

обкатка новых реалий в мАскве прошла успешно
надобно полученный положительный опыт теперь распространять повсеместно на территории рф...

11.11.2020 09:45
- гость -

ну какой же он зануда.... фу

11.11.2020 09:56
-меcный-

А людям непонятно почему им вместо настоящей защиты от царьвируса предлагают какое то фуфло носить в обязательном порядке?

11.11.2020 09:58
-меcный-

Когда я спросил администратора торгового центра, почему они не обязывают людей надевать средства защиты....

А потому что у людей нет средств защиты. Как можно попросить одеть то чего нет? Средства защиты у нас должны быть сертифицированы, как-то так.

11.11.2020 09:59
- гость -

Романенко, пройдись лучше по больницам и выясни, почему такая нехватка врачей, оборудования и медикаментов! Покажи свою заботу о людях! Что ты к маскам прицепился или умственных способностей только на это и хватает?
В крае уже два тамографа сломались, ну реши проблему как власть! Или только языком пустозвонить!

11.11.2020 10:02
- гость -

Эта маска, как стринги при поносе

11.11.2020 10:05
- гость -

11.11.2020 09:44
- гость -
В масквабаде уже оспорено огромное количество этих самых штрафов.

11.11.2020 10:07
- гость -

"необходимость надевать маски донесут с помощью судов и штрафов", Романенко, прочитай указ, а потом и грози! Стыдно за таких безграмотных "властителей".
Романенко, для тебя лично сообщаю, а то наверно читать не умеешь:
В подпункте "В" пункта №3 Постановления Правительства РФ от 2 апреля 2020 г. № 417 "Об утверждении Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации"
...использовать средства коллективной и индивидуальной защиты и другое имущество (в случае его предоставления органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями), предназначенное для защиты населения от чрезвычайных ситуаций.
А маски были выданы людям на основании этого указа??? Вот то то и как можно требовать от людей, когда сама власть не выполняет своих же указов!

11.11.2020 10:25
Вова

ПРИ КАРЛИНЕ НЕ БЫЛО НЕ СЛЫШНО НЕ ВИДНО А СЕйЧАС ПРЯМО ЦИЦЕРОН

11.11.2020 10:33
- гость -

Мне кажется он немножечко хохол, таки

11.11.2020 10:42
-меcный-

11.11.2020 10:07
- гость -

Вся фигня в том, что средства индивидуальной защиты должны быть сертифицированными, причём на защиту конкретно от чего-то, без этого они такими являться не могут, ну а такие средства стоят хорошо, тратиться на это не собираются.

11.11.2020 10:44
- гость -

11.11.2020 10:25
Вова
Да и сейчас не видно и не слышно. Вот сбор налогов, тут как тут председательствует. И тут видать команду дали, решил выступить. Вся жизнь в командах, скажут пенсионный возраст увеличить он увеличит. А вот так выйти поработать, когда поликлиники трещат, когда действительно надо вмешаться так и не видно. Позиция, "не трожте меня , дайте уйти на пенсию спокойно". А они даже Новикова боятся выгнать, не то что на 10 суток запереть.

11.11.2020 11:03
- гость -

Дураков в России много, вот и шарятся везде без масок. Типа "не помогает", "не имеете права". Ножками топать дураки всегда горазды.

11.11.2020 11:09
- гость -

Да оставьте уже людям выбор, кто боится пусть одевают, кто нет ходят без маски. Кто очень боится пусть две одевает). А по поводу что без маски ходят заражают, ты одел маску - значит защищён, или маска не защищает?

11.11.2020 11:18
- гость -

Браво, Филин. Первый раз разумно говоришь.

11.11.2020 11:20
- гость -

Я переболел ковид19, хожу без маски
у меня в крови антитела
кому какой дело ???
зачем мне маска??

11.11.2020 11:20
- гость -

Собственники ТЦ не должны нести ответственность за всех посетителей без масок - это нереально

Давайте персональную ответственность за без маски возложим на Романенко. Пусть платит все штрафы за каждого безмасочника, и взыскивать с едираста как с юр.лица.

11.11.2020 11:21
- гость -

сам еще летел с доминиканкой в самолете, на самоизоляцию не присел, улетел в москву, типа по делам, а теперь тут крякает про маски??

11.11.2020 11:22
- гость -

11.11.2020 11:03
- гость -
Дураков в России много. Ножками топать дураки всегда горазды.


Ты про Романенко?

11.11.2020 11:26
- гость -

Гнать ссаными тряпками бездельников едорасов. Попова, Томенко, Романенко.

11.11.2020 11:26
- гость -

11.11.2020 11:09
- гость -
Да оставьте уже людям выбор, кто боится пусть одевают, кто нет ходят без маски. Кто очень боится пусть две одевает). А по поводу что без маски ходят заражают, ты одел маску - значит защищён, или маска не защищает?
------
Условно говоря, маска на здоровом человеке снижает вероятность заразиться на 30%. Если маска на больном человеке, он не заразит окружающих с вероятностью 70%. Если же маски и на здоровых, и на больных, вероятность не заразиться уже около 90%.
Это условные цифры, но они показывают, насколько маска важнее не на здоровом, а на больном. И ещё важнее, когда она и на тех, и на других.

11.11.2020 11:29
- гость -

11.11.2020 11:20
- гость -
Я переболел ковид19, хожу без маски


Маска не для тебя, а для защиты окружающих. Организм переболевшего еще до 90 дней выделяет заразу.

11.11.2020 11:36
- гость -


11.11.2020 11:29
- гость -
Если человек переболел, значит имеет антитела, которые убивают вирус в его организме. Так как может переболевший выделять заразу?

11.11.2020 11:39
- гость -


11.11.2020 11:26
- гость -
Так тогда скажите, почему столько больных? Большинство носили маски.
Я не придираюсь, я просто спрашиваю...

11.11.2020 11:40
гость

А почему председателю можно без маски? А другим нет?
Осветите далее.

11.11.2020 11:55
- гость -

11.11.2020 11:29
- гость -

Маска не для тебя, а для защиты окружающих. Организм переболевшего еще до 90 дней выделяет заразу.
********
ничего он не выделяет.
это все придумки, никто точно не знает когда и сколько заразен человек и почему вообще в семье один болеет а три нет , хотя все в тесном контакте
или три болеют два нет

11.11.2020 11:57
- гость -

11.11.2020 11:39
- гость -

Так тогда скажите, почему столько больных? Большинство носили маски.
Я не придираюсь, я просто спрашиваю...

потому что маска это не респиратор, она пропускает воздух, к тому же не гермитична
да, какой то % есть, но маловероятный.
лучше в маске, чем без нее.
но это дело самого человека, а не какого там романенко
который сам летает самолетами и без маски

11.11.2020 12:01
-меcный-

11.11.2020 11:26
- гость -
Условно говоря, маска на здоровом человеке снижает вероятность заразиться на 30%. Если маска на больном человеке, он не заразит окружающих с вероятностью 70%. Если же маски и на здоровых, и на больных, вероятность не заразиться уже около 90%.

Вы это откуда взяли? Сами придумали? Хорош людям мозги пудрить!!!
У маски в сертификате написано на защиту от чего она сертифицирована всё остальное бред полнейший!!!

11.11.2020 12:03
-меcный-

11.11.2020 11:29
- гость -
Маска не для тебя, а для защиты окружающих.


Ну окружающие пусть хоть цак в нос напяливают если это для них!

11.11.2020 12:05
- гость -

а чего сразу блокировать сообщения?

11.11.2020 12:16
- гость -

Романенко сделал прививку от Ковида? Медведев сказал, что все члены Единой россии должны поставить прививки, похоже Романенко еще не поставил прививку.

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