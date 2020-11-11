Председатель алтайского парламента призвал усилить контроль за масочным режимом в ТЦ

Председатель АКЗС Александр Романенко предложил усилить контроль за соблюдением масочного режима в торговых центрах. По его словам, не менее трети всех посетителей ТЦ либо ходят без маски, либо неправильно ее носят.
Как рассказал спикер в ходе онлайн-конференции на сайте алтайского парламента, свое предложение он уже озвучил на заседании краевого оперштаба.
"Буквально на днях я сам был в одном из барнаульских торговых центров и видел, что не меньше трети всех посетителей ходят или вовсе без маски, или неправильно ее надев. И администрация торгового центра при этом не делает ничего, чтобы донести до покупателей необходимость ношения маски. Когда я спросил администратора торгового центра, почему они не обязывают людей надевать средства защиты, мне не ответили ничего вразумительного, и я понимаю почему. Владельцам этого ТРЦ все равно", – заявил Романенко.
Парламентарий напомнил, что на данный момент в Алтайском крае продолжается прирост больных коронавирусом, и, по его словам, причина в безответственности "как бизнеса, так и некоторых наших сограждан".
Также Романенко возмутился действиями антимасочников, которые "из-за своих непонятно как возникших принципов и бессмысленной упертости" мешают работе общественного транспорта и окружающим. Председатель отметил, что до них необходимость надевать маски донесут с помощью судов и штрафов.
Комментарии
Главе парламента кроме как масками заняться нечем? В крае зарплаты выросли, а может уровень жизни?
А сам без маски.
по его словам, причина в безответственности "как бизнеса, так и некоторых наших сограждан"
а то
реализация оптимизации медицины налицо)))
Дорогой Председатель АКЗС Александр Романенко, я предлагаю вам пойти и помочь господину Попову, коль у вас много свободного времени на пустую болтовню. Например выяснить почему в поликлиниках людям с ковидной симптоматикой ставят диагноз ОРВИ "на глаз" даже не предложив сдать тесты. Или порешать проблемы с машинами скорой помощи. Собственники ТЦ не должны нести ответственность за всех посетителей без масок - это нереально. Или предложить реальный алгоритм как же можно несколько тысяч человек в день обязать носить маски. А на сотрясать воздух в поиске виноватых в собственных оплошностях
Председатель отметил, что до них необходимость надевать маски донесут с помощью судов и штрафов.
обкатка новых реалий в мАскве прошла успешно
надобно полученный положительный опыт теперь распространять повсеместно на территории рф...
ну какой же он зануда.... фу
А людям непонятно почему им вместо настоящей защиты от царьвируса предлагают какое то фуфло носить в обязательном порядке?
Когда я спросил администратора торгового центра, почему они не обязывают людей надевать средства защиты....
А потому что у людей нет средств защиты. Как можно попросить одеть то чего нет? Средства защиты у нас должны быть сертифицированы, как-то так.
Романенко, пройдись лучше по больницам и выясни, почему такая нехватка врачей, оборудования и медикаментов! Покажи свою заботу о людях! Что ты к маскам прицепился или умственных способностей только на это и хватает?
В крае уже два тамографа сломались, ну реши проблему как власть! Или только языком пустозвонить!
Эта маска, как стринги при поносе
11.11.2020 09:44
- гость -
В масквабаде уже оспорено огромное количество этих самых штрафов.
"необходимость надевать маски донесут с помощью судов и штрафов", Романенко, прочитай указ, а потом и грози! Стыдно за таких безграмотных "властителей".
Романенко, для тебя лично сообщаю, а то наверно читать не умеешь:
В подпункте "В" пункта №3 Постановления Правительства РФ от 2 апреля 2020 г. № 417 "Об утверждении Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации"
...использовать средства коллективной и индивидуальной защиты и другое имущество (в случае его предоставления органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями), предназначенное для защиты населения от чрезвычайных ситуаций.
А маски были выданы людям на основании этого указа??? Вот то то и как можно требовать от людей, когда сама власть не выполняет своих же указов!
ПРИ КАРЛИНЕ НЕ БЫЛО НЕ СЛЫШНО НЕ ВИДНО А СЕйЧАС ПРЯМО ЦИЦЕРОН
Мне кажется он немножечко хохол, таки
11.11.2020 10:07
- гость -
Вся фигня в том, что средства индивидуальной защиты должны быть сертифицированными, причём на защиту конкретно от чего-то, без этого они такими являться не могут, ну а такие средства стоят хорошо, тратиться на это не собираются.
11.11.2020 10:25
Вова
Да и сейчас не видно и не слышно. Вот сбор налогов, тут как тут председательствует. И тут видать команду дали, решил выступить. Вся жизнь в командах, скажут пенсионный возраст увеличить он увеличит. А вот так выйти поработать, когда поликлиники трещат, когда действительно надо вмешаться так и не видно. Позиция, "не трожте меня , дайте уйти на пенсию спокойно". А они даже Новикова боятся выгнать, не то что на 10 суток запереть.
Дураков в России много, вот и шарятся везде без масок. Типа "не помогает", "не имеете права". Ножками топать дураки всегда горазды.
Да оставьте уже людям выбор, кто боится пусть одевают, кто нет ходят без маски. Кто очень боится пусть две одевает). А по поводу что без маски ходят заражают, ты одел маску - значит защищён, или маска не защищает?
Браво, Филин. Первый раз разумно говоришь.
Я переболел ковид19, хожу без маски
у меня в крови антитела
кому какой дело ???
зачем мне маска??
Собственники ТЦ не должны нести ответственность за всех посетителей без масок - это нереально
Давайте персональную ответственность за без маски возложим на Романенко. Пусть платит все штрафы за каждого безмасочника, и взыскивать с едираста как с юр.лица.
сам еще летел с доминиканкой в самолете, на самоизоляцию не присел, улетел в москву, типа по делам, а теперь тут крякает про маски??
11.11.2020 11:03
- гость -
Дураков в России много. Ножками топать дураки всегда горазды.
Ты про Романенко?
Гнать ссаными тряпками бездельников едорасов. Попова, Томенко, Романенко.
11.11.2020 11:09
- гость -
Да оставьте уже людям выбор, кто боится пусть одевают, кто нет ходят без маски. Кто очень боится пусть две одевает). А по поводу что без маски ходят заражают, ты одел маску - значит защищён, или маска не защищает?
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Условно говоря, маска на здоровом человеке снижает вероятность заразиться на 30%. Если маска на больном человеке, он не заразит окружающих с вероятностью 70%. Если же маски и на здоровых, и на больных, вероятность не заразиться уже около 90%.
Это условные цифры, но они показывают, насколько маска важнее не на здоровом, а на больном. И ещё важнее, когда она и на тех, и на других.
11.11.2020 11:20
- гость -
Я переболел ковид19, хожу без маски
Маска не для тебя, а для защиты окружающих. Организм переболевшего еще до 90 дней выделяет заразу.
11.11.2020 11:29
- гость -
Если человек переболел, значит имеет антитела, которые убивают вирус в его организме. Так как может переболевший выделять заразу?
11.11.2020 11:26
- гость -
Так тогда скажите, почему столько больных? Большинство носили маски.
Я не придираюсь, я просто спрашиваю...
А почему председателю можно без маски? А другим нет?
Осветите далее.
11.11.2020 11:29
- гость -
Маска не для тебя, а для защиты окружающих. Организм переболевшего еще до 90 дней выделяет заразу.
********
ничего он не выделяет.
это все придумки, никто точно не знает когда и сколько заразен человек и почему вообще в семье один болеет а три нет , хотя все в тесном контакте
или три болеют два нет
11.11.2020 11:39
- гость -
Так тогда скажите, почему столько больных? Большинство носили маски.
Я не придираюсь, я просто спрашиваю...
потому что маска это не респиратор, она пропускает воздух, к тому же не гермитична
да, какой то % есть, но маловероятный.
лучше в маске, чем без нее.
но это дело самого человека, а не какого там романенко
который сам летает самолетами и без маски
11.11.2020 11:26
- гость -
Условно говоря, маска на здоровом человеке снижает вероятность заразиться на 30%. Если маска на больном человеке, он не заразит окружающих с вероятностью 70%. Если же маски и на здоровых, и на больных, вероятность не заразиться уже около 90%.
Вы это откуда взяли? Сами придумали? Хорош людям мозги пудрить!!!
У маски в сертификате написано на защиту от чего она сертифицирована всё остальное бред полнейший!!!
11.11.2020 11:29
- гость -
Маска не для тебя, а для защиты окружающих.
Ну окружающие пусть хоть цак в нос напяливают если это для них!
а чего сразу блокировать сообщения?
Романенко сделал прививку от Ковида? Медведев сказал, что все члены Единой россии должны поставить прививки, похоже Романенко еще не поставил прививку.