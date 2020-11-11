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Ковидный госпиталь Заринска освятили после настойчивых просьб пациентов

, ИА "Амител"
Батюшка провел в СИЗе более полутора часов

Фото: vk.com/gazetazar

Отец Андрей Ушаков посетил оба корпуса ковидного госпиталя в Заринске: здание бывших инфекционного отделения и роддома. Сделал это священнослужитель после настойчивых просьб пациентов и медиков.

Как сообщает газета "Наш город Заринск" со ссылкой на главврача больницы Алексея Бракоренко, батюшка освятил ординаторскую, приемный покой, палаты, окропил святой водой пациентов. Также он передал госпиталю пять икон.

С учетом соблюдения требований и обязательной смены костюма в каждом из корпусов посещение заняло более полутора часов.

По последним официальным данным, в Заринске и Заринском районе коронавирусом с начала эпидемии заразились в общей сложности 635 человек.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

11.11.2020 10:34
- гость -

Ну без этих-то никак, в любую дыру залезут

11.11.2020 10:35
- гость -

В бой пошла тяжелая артиллерия.

11.11.2020 10:38
- гость -

Я, если бы работать не хотел, тоже бы в священники пошел.

11.11.2020 10:50
-меcный-

Вот кстате на попе масочка - вот так вот выглядит та которая может иметь какую-то защиту от царьвируса! Ну и зацените в целом весь комплекс защите, а не просто м а с о ч к а...

Ха! Стопэ! А чё поп уже не верит в защиту от бога?

11.11.2020 10:59
Filin

мдя...значит, шаманские обряды, знахари-целители - это мракобесие...

11.11.2020 10:59
- гость -

11.11.2020 10:50
-меcный-
----
Ты когда пойдешь в ковидный госпиталь, тебе такую же маску выдадут. А вне госпиталя тебе такая не нужна. Успокойся уже.

11.11.2020 11:03
- гость -

Что-то совсем не понятно.
1. Если при коронавирусе помогает бог, зачем попу СИЗ?
2. Если при коронавирусе помогает СИЗ, зачем в госпитале поп?

11.11.2020 11:03
Иsтина

А раввина с муллой что забыли позвать?

11.11.2020 11:04
- гость -


11.11.2020 10:50
-меcный-
— Береженого Бог бережет, — сказала монашка, натягивая на свечку презерватив.

11.11.2020 11:04
- гость -

11.11.2020 11:03
- гость -
Что-то совсем не понятно.
-----
Есть поговорка "На бога надейся, а сам не плошай".

11.11.2020 11:07
-меcный-

11.11.2020 10:59
- гость -
Ты когда пойдешь в ковидный госпиталь, тебе такую же маску выдадут. А вне госпиталя тебе такая не нужна.

А чё в госпитале царьвирус другой?

11.11.2020 11:08
- гость -

По весне уже летал на вертолете над Москвой с иконой патриарх... Толи вертолет не освятили или коронавирус не верит в бога.., но почему то не помогло.

11.11.2020 11:09
-меcный-

11.11.2020 11:04
- гость -

Не порти анекдот -
— Береженого Бог бережет, — повторяла монашка, натягивая на свечку десятый презерватив.!

11.11.2020 11:10
- гость -

11.11.2020 11:03
- гость -

Он помогает, а не делает все за тебя. В том числе и твоим желанием надеть маску.

11.11.2020 11:11
- гость -

Маски... попы... Мда... Вот это медицина в России!!!

11.11.2020 11:12
-меcный-

11.11.2020 11:10
- гость -
Он помогает, а не делает все за тебя.

Как и чем именно помогает - можете уточнить, если есть вообще что , по этому поводу?

11.11.2020 11:13
- гость -

11.11.2020 11:07
-меcный-

Ты когда пойдешь в ковидный госпиталь, тебе такую же маску выдадут. А вне госпиталя тебе такая не нужна.

А чё в госпитале царьвирус другой?
------
Концентрация вируса там другая, поэтому и степень защиты должна быть выше.

11.11.2020 11:18
- гость -

11.11.2020 11:12
-меcный-

Как и чем именно помогает - можете уточнить, если есть вообще что , по этому поводу?
-----
Разум он даёт тем, кому помогает. Но к тебе это не относится, ты элементарных вещей не можешь понять, типа "зачем маска".

11.11.2020 11:21
Marine

Скока стоит услуга? Скока хапнул?

11.11.2020 11:26
- гость -

Кто оплатил "божью" услугу?

11.11.2020 11:27
- гость -

Если из бюджета, то уголовка

11.11.2020 11:27
АБОРИГЕН

Мы получаем то, что заслуживаем.(С)

11.11.2020 12:14
-меcный-

11.11.2020 11:13
- гость -
Концентрация вируса там другая, поэтому и степень защиты должна быть выше.

У меня (не одного) такое впечатление, что вы даже в школе не учились, раз такой бред несёте!
По вашему если в вас стреляют с пулемёта то нужен бронежилет, а если с пистолета то маечка покатит, ага?

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