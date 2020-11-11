Ковидный госпиталь Заринска освятили после настойчивых просьб пациентов

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Отец Андрей Ушаков посетил оба корпуса ковидного госпиталя в Заринске: здание бывших инфекционного отделения и роддома. Сделал это священнослужитель после настойчивых просьб пациентов и медиков.

Как сообщает газета "Наш город Заринск" со ссылкой на главврача больницы Алексея Бракоренко, батюшка освятил ординаторскую, приемный покой, палаты, окропил святой водой пациентов. Также он передал госпиталю пять икон.

С учетом соблюдения требований и обязательной смены костюма в каждом из корпусов посещение заняло более полутора часов.

По последним официальным данным, в Заринске и Заринском районе коронавирусом с начала эпидемии заразились в общей сложности 635 человек.