Ковидный госпиталь Заринска освятили после настойчивых просьб пациентов

Фото: vk.com/gazetazar
Отец Андрей Ушаков посетил оба корпуса ковидного госпиталя в Заринске: здание бывших инфекционного отделения и роддома. Сделал это священнослужитель после настойчивых просьб пациентов и медиков.
Как сообщает газета "Наш город Заринск" со ссылкой на главврача больницы Алексея Бракоренко, батюшка освятил ординаторскую, приемный покой, палаты, окропил святой водой пациентов. Также он передал госпиталю пять икон.
С учетом соблюдения требований и обязательной смены костюма в каждом из корпусов посещение заняло более полутора часов.
По последним официальным данным, в Заринске и Заринском районе коронавирусом с начала эпидемии заразились в общей сложности 635 человек.
Комментарии
Ну без этих-то никак, в любую дыру залезут
В бой пошла тяжелая артиллерия.
Я, если бы работать не хотел, тоже бы в священники пошел.
Вот кстате на попе масочка - вот так вот выглядит та которая может иметь какую-то защиту от царьвируса! Ну и зацените в целом весь комплекс защите, а не просто м а с о ч к а...
Ха! Стопэ! А чё поп уже не верит в защиту от бога?
мдя...значит, шаманские обряды, знахари-целители - это мракобесие...
11.11.2020 10:50
-меcный-
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Ты когда пойдешь в ковидный госпиталь, тебе такую же маску выдадут. А вне госпиталя тебе такая не нужна. Успокойся уже.
Что-то совсем не понятно.
1. Если при коронавирусе помогает бог, зачем попу СИЗ?
2. Если при коронавирусе помогает СИЗ, зачем в госпитале поп?
А раввина с муллой что забыли позвать?
11.11.2020 10:50
-меcный-
— Береженого Бог бережет, — сказала монашка, натягивая на свечку презерватив.
11.11.2020 11:03
- гость -
Что-то совсем не понятно.
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Есть поговорка "На бога надейся, а сам не плошай".
11.11.2020 10:59
- гость -
Ты когда пойдешь в ковидный госпиталь, тебе такую же маску выдадут. А вне госпиталя тебе такая не нужна.
А чё в госпитале царьвирус другой?
По весне уже летал на вертолете над Москвой с иконой патриарх... Толи вертолет не освятили или коронавирус не верит в бога.., но почему то не помогло.
11.11.2020 11:04
- гость -
Не порти анекдот -
— Береженого Бог бережет, — повторяла монашка, натягивая на свечку десятый презерватив.!
11.11.2020 11:03
- гость -
Он помогает, а не делает все за тебя. В том числе и твоим желанием надеть маску.
Маски... попы... Мда... Вот это медицина в России!!!
11.11.2020 11:10
- гость -
Он помогает, а не делает все за тебя.
Как и чем именно помогает - можете уточнить, если есть вообще что , по этому поводу?
11.11.2020 11:07
-меcный-
Ты когда пойдешь в ковидный госпиталь, тебе такую же маску выдадут. А вне госпиталя тебе такая не нужна.
А чё в госпитале царьвирус другой?
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Концентрация вируса там другая, поэтому и степень защиты должна быть выше.
11.11.2020 11:12
-меcный-
Как и чем именно помогает - можете уточнить, если есть вообще что , по этому поводу?
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Разум он даёт тем, кому помогает. Но к тебе это не относится, ты элементарных вещей не можешь понять, типа "зачем маска".
Скока стоит услуга? Скока хапнул?
Кто оплатил "божью" услугу?
Если из бюджета, то уголовка
Мы получаем то, что заслуживаем.(С)
11.11.2020 11:13
- гость -
Концентрация вируса там другая, поэтому и степень защиты должна быть выше.
У меня (не одного) такое впечатление, что вы даже в школе не учились, раз такой бред несёте!
По вашему если в вас стреляют с пулемёта то нужен бронежилет, а если с пистолета то маечка покатит, ага?