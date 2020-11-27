Роспотребнадзор не нашел причины отправить алтайских студентов на дистант

Студентов Алтайского края нецелесообразно отправлять на дистанционное обучение из-за невысокого количества заболевших. Соответствующие рекомендации управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю разослало руководителям всех высших учебных заведений региона.

Как следует из ответа на запрос, адресованного председателю Совета ректоров образовательных организаций высшего образования Алтайского края и Республики Алтай Андрея Маркова, на территории региона ситуация с коронавирусом идет к стабилизации. С 1 сентября в Алтайском крае заболело около 6% от общего количества студентов.

"Групповой заболеваемости не зарегистрировано", – говорится в письме ведомства.

Роспотребнадзор считает, что на данный момент переход на реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий не целесообразен.

Ранее алтайские студенты обратились с просьбой отправить их на дистанционное обучение. По словам авторов обращения, в АлтГУ не соблюдают антиковидные меры, а большинство студентов и преподавателей уже болеют.

В самом опорном вузе заявили, что соблюдают масочный режим. В случае выявления коронавируса у студентов всю группу отправляют на дистанционное обучение.

"На данный момент эпидемиологическая обстановка в университете остается стабильной. Темпы прироста числа выявленных случаев COVID-19 среди работников и обучающихся университета не превышают соответствующие показатели в регионе. Общее число подтвержденных результатами ПЦР-тестирования больных новой коронавирусной инфекцией на протяжении последних двух недель снижается", – сообщили в пресс-службе классического университета.