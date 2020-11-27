Роспотребнадзор не нашел причины отправить алтайских студентов на дистант

Студентов Алтайского края нецелесообразно отправлять на дистанционное обучение из-за невысокого количества заболевших. Соответствующие рекомендации управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю разослало руководителям всех высших учебных заведений региона.
Как следует из ответа на запрос, адресованного председателю Совета ректоров образовательных организаций высшего образования Алтайского края и Республики Алтай Андрея Маркова, на территории региона ситуация с коронавирусом идет к стабилизации. С 1 сентября в Алтайском крае заболело около 6% от общего количества студентов.
"Групповой заболеваемости не зарегистрировано", – говорится в письме ведомства.
Роспотребнадзор считает, что на данный момент переход на реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий не целесообразен.
Ранее алтайские студенты обратились с просьбой отправить их на дистанционное обучение. По словам авторов обращения, в АлтГУ не соблюдают антиковидные меры, а большинство студентов и преподавателей уже болеют.
В самом опорном вузе заявили, что соблюдают масочный режим. В случае выявления коронавируса у студентов всю группу отправляют на дистанционное обучение.
"На данный момент эпидемиологическая обстановка в университете остается стабильной. Темпы прироста числа выявленных случаев COVID-19 среди работников и обучающихся университета не превышают соответствующие показатели в регионе. Общее число подтвержденных результатами ПЦР-тестирования больных новой коронавирусной инфекцией на протяжении последних двух недель снижается", – сообщили в пресс-службе классического университета.
Комментарии
среди студентов невысокий уровень заболевших коронавирусом
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Нет тестов - нет заболевших.
Бред какой то. Неужели они не понимают, что на дистанте образование становится просто никаким. ОРВИ они испугались. Жили же до этого и спокойно переживали эти эпид. подъёмы
А что насчет медицинского университета? С марта на дистанте!
27.11.2020 12:57
Гость
Бред какой то. Неужели они не понимают, что на дистанте образование становится просто никаким. ОРВИ они испугались. Жили же до этого и спокойно переживали эти эпид. подъёмы
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И что именно вы переживали? Сезонный грипп или ротавирус в детском саду? Напомните, когда последний раз была эпидемия такого масштаба.
27.11.2020 12:57
Гость
Бред какой то. Неужели они не понимают, что на дистанте образование становится просто никаким. ОРВИ они испугались. Жили же до этого и спокойно переживали эти эпид. подъёмы
чтоб тебе ковидом заболеть, и под ИВЛ лежать
не вижу причин не переходить на дистант, студенты деньги все равно будут платить, бизнес не остановится
Масочный режим в АлтГУ не соблюдается нигде, кроме проверки на входе.
27.11.2020 12:57
Гость
Бред какой то. Неужели они не понимают, что на дистанте образование становится просто никаким. ОРВИ они испугались. Жили же до этого и спокойно переживали эти эпид. подъёмы
а без дистанта образование какое?
Психопатам, раздувающим истерику по поводу ковида, как человек, переболевший этой дрянью, докладываю- не так страшен чёрт!
Да, неприятно, да обломно жить без вкуса и запахов, но не смертельно. А студентам-медикам просто-таки необходимо поболеть внутрибольничными инфекциями, чтобы в будущем ничего не бояться.
Без практики нет врача, хоть убейтесь! Чему научатся эти студенты-медики? Википедию читать?
27.11.2020 13:12
Митенька ржевский
Психопатам, раздувающим истерику по поводу ковида, как человек, переболевший этой дрянью, докладываю- не так страшен чёрт!
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Расскажи это тем, кто от него умер.
Митенька, если конкретно вы достаточно легко переболели, то это не значит, что другие, даже молодые, так же легко и без последствий переболеют. Ошибочно судить по одному личному примеры о картине вообщем.К тому же много возрастных преподавателей. По вашей логике медикам надо всеми болезнями переболеть?!
27.11.2020 13:20
- гость -
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Вы представитель именно этого стада, про которое я писал выше.
Народ мрёт не от ковида, а от того, что плановая медпомощь перестала оказываться дОлжным образом, ... если у человека инфаркт, но у него же диагностирован ковид, что, думаете запишут в причинах смерти? Конечно, ковид, как вы догадались...
И ещё, повторяю- я им переболел, так что знаю несколько больше, нежели истерички обоих полов из комментариев.
27.11.2020 13:21
гость
***
Всеми болезнями переболеть не получится.
Мой случай- не единственный, 90% моего окружения так же перенесли болезнь...
Естественно, никуда не обращаясь, как большинство нормальных людей... так что можете судить о реальном масштабе
К тому моменту, когда будет проводиться массовая вакцинация, большинство народу и так переболеет, в разной степени тяжести, так что вакцинация будет вполне успешной- антитела, при том настоящие, лично выработанные в бою с реальным врагом, будут у всех.
27.11.2020 13:26
Митенька ржевский
Митенька, как же ты глуп, как ты ложку-то до рта доносишь.
Плановая помощь не оказывается, потому что, во-первых, ее некому оказывать, врачи заняты коронавирусными больными или сами как раз болеют. Во-вторых, сейчас любая госпитализация - это высокий риск подцепить в больнице коронавирус. Очень этого хочется?
"если у человека инфаркт, но у него же диагностирован ковид" - практика показывает, что смерть от коронавируса крайне неохотно регистрируют, не хотят портить показатели. Поэтому, если можно, указывают другие причины смерти.
Ты переболел, а мы похоронили нескольких этой осенью. Иди докажи им, что ни болели легко.
А у нас года три назад дворник чистил крышу пятиэтажки, упал и отделался синяками. И теперь он знает о падении с крыши несколько больше, нежели всякие истерички.
Митя, не будь истеричкой, прыгни с крыши.
Ну, я понял, доводы выслушал. А теперь не задерживаю, можете идти и смотреть "Пусть говорят" и прочую подобную шляпу. Скоро вам про зомби и инопланетян расскажут, а вы и поверите. Адьоас, чикитас.
27.11.2020 13:26
Митенька ржевский
Народ мрёт не от ковида, а от того, что плановая медпомощь перестала оказываться дОлжным образом
Умирают в основном от энтеробактериоза, на который не действуют никакие антибиотики. Радуйся, что у тебя до этого не дошло.
27.11.2020 13:12
Митенька ржевский
А студентам-медикам просто-таки необходимо поболеть внутрибольничными инфекциями,
*
А вы вообще понимаете, что такое "внутрибольничые инфекции"?
"...Масочный режим в АлтГУ не соблюдается нигде, кроме проверки на входе..."
Радует, что хоть одна нормальная организация осталась...
Если все так безопасно, как пишут, то почему праздники и корпоративы отменили?
Фома, ты до сих пор продолжаешь верить, что причина отмены заключается в коронавирусе?
Низкий уровень, конечно, хорошо. А надо чтобы был высокий?
Ясен пень: из-за доллара-евро-нефти
27.11.2020 14:21
Чучмек
Фома, ты до сих пор продолжаешь верить, что причина отмены заключается в коронавирусе?
А вы верите в происки зарубежной агентуры или мирового закулисья? В Европе кататься на лыжах запретили, тоже Фомы)))
90% моего окружения так же перенесли болезнь...
Странное у вас окружения, вокруг меня навскидку меньше 30%, знаю целые семьи, которые еще не познакомились с вирусом. И не надо про бессимптомность. Докажите наличием антител. Хоть какие- то проявления должны быть.
Да у Митеньки просто сопли были. А он пытается всех уверить что ковид.
27.11.2020 13:41
Митенька ржевский
Ну, я понял, доводы выслушал. А теперь не задерживаю, можете идти и смотреть "Пусть говорят" и прочую подобную шляпу. Скоро вам про зомби и инопланетян расскажут, а вы и поверите. Адьоас, чикитас.
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Так ты лучше нас знаешь, что там показывают по ТВ всяким Митенькам. А у нас телевизора дома уже несколько лет как нет.
27.11.2020 14:21
Чучмек
Фома, ты до сих пор продолжаешь верить, что причина отмены заключается в коронавирусе?
Верю, что Б Гейс виноват, чипировать через вакцину хочет всё население земли, а потом будет им управлять через свой айфон.