Водителя без маски нашли во время рейдов по автобусам в Барнауле

Очередной рейд по соблюдению масочного режима прошел в Барнауле. Во время проверки было выявлено одно нарушение – водитель маршрута № 33 не использовал маску.
"Такие мероприятия, направленные на профилактику коронавирусной инфекции, проводятся нами ежедневно. Данный рейд был направлен на проверку соблюдения масочного режима водителями, кондукторами транспортных средств. Выявлено было одно нарушение – у водителя была полностью снята маска с лица. В отношении него составлен протокол, материалы будут направлены в суд для принятия решения", – рассказал главный специалист-эксперт Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Александр Райзер.
За несоблюдение масочного режима мужчине грозит штраф, размер которого определит суд, пишет пресс-служба мэрии.
Комментарии
Все водители с масками на подбородке, половина пассажиров без масок, где проводят рейды не понятно
А капец мегапреступник. Маразм крепчает.
Ну, это не Томенко и с Поповым штраф выписывать. Один как-то пытался - ничего не получилось.
Так водитель от пассажиров и так на дистанции полтора метра! Для чего ему маска?
Идиотизм в чиновнических головах все крепче и крепче!
30.11.2020 10:47
- гость -
Лупни даже не понимают, что автобус это замкнутое пространство.
Это ж сколько мусаров, с непомерными жалованиями участвовало в поиске "козла отпущения" ???