Водителя без маски нашли во время рейдов по автобусам в Барнауле

Очередной рейд по соблюдению масочного режима прошел в Барнауле. Во время проверки было выявлено одно нарушение – водитель маршрута № 33 не использовал маску.

"Такие мероприятия, направленные на профилактику коронавирусной инфекции, проводятся нами ежедневно. Данный рейд был направлен на проверку соблюдения масочного режима водителями, кондукторами транспортных средств. Выявлено было одно нарушение – у водителя была полностью снята маска с лица. В отношении него составлен протокол, материалы будут направлены в суд для принятия решения", – рассказал главный специалист-эксперт Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Александр Райзер.

За несоблюдение масочного режима мужчине грозит штраф, размер которого определит суд, пишет пресс-служба мэрии.