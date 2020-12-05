Еще 14 пациентов с COVID-19 умерли в Алтайском крае

За минувшие сутки в Алтайском крае лабораторно подтвердили 224 новых случая заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Новые случае заболевания распределились следующим образом: Барнаул – 63, Бийск – 22, Рубцовск – 21, Новоалтайск , Немецкий национальный район – по 11 заболевших, Алейск – 9, Залесовский , Славгород – по 7 заболевших, Заринский район – 6, Калманский, Рубцовский районы – по 5 заболевших, Волчихинский, Егорьевский районы – по 4 заболевших, Алейский, Благовещенский, Бурлинский, Каменский, Локтевский, Михайловский, Табунский, Яровое – по 3 заболевших, Косихинский, Панкрушихинский, Петропавловский, Солонешенский, Топчихинский, Тюменцевский районы – по 2 заболевших, Кулундинский, Курьинский, Павловский, Поспелихинский, Советский, Суетский, Тальменский, Троицкий, Третьяковский, Угловский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский, Хабарский районы – по 1 заболевшему.

Таким образом, общее число инфицированных достигло 27 249 человек. Выздоровели 23 656 пациентов, из которых 238 – за последние 24 часа.

Также в регионе зарегистрировали 14 смертей больных с коронавирусом, шесть из которых умерли от COVID-19. Всего в регионе зарегистрировано 1180 летальных исходов, из которых 618 от самой инфекции, 568 – по иным причинам.