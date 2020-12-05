По итогам недели с 28 ноября по 4 декабря скорость распространения коронавируса в Алтайском крае снизилась на 1% и составляет 6%.

Как сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, за прошедшую неделю регион перешагнул отметку в 27 000 выявленных случаев? на 4 декабря в крае зарегистрировано 27 025 подтвержденных диагнозов, что на 1 575 больше, чем неделей ранее. Показатель скорости распространения коронавируса в регионе ниже среднесибирского (7%), и среднероссийского (8%).

Быстрее, чем в Алтайском крае, коронавирус распространялся в Республике Хакасия (11%), Томской (8%) и Омской (8%) областях, а также Красноярском крае (7%). Такой же показатель отмечен в Республике Алтай, Иркутской, Новосибирской, Кемеровской областях (6%), а ниже – в Республике Тыва (5%).