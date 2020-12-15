Еще 14 пациентов с ковидом умерли в Алтайском крае

Оперативный штаб Алтайского края по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил о 14 летальных исходах среди пациентов с COVID-19, зарегистрированных в регионе за минувшие сутки. Таким образом, общее число умерших с начала эпидемии выросло до 1315.
За минувшие 24 часа в Алтайском крае лабораторно подтвердили 218 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших в регионе с начала эпидемии достигло 29 463 человек. Выздоровели 25 928 человек (+367 за сутки).
Новые случая заражения распределились так: Барнаул – 63, Бийск – 19, Рубцовск – 17, Заринск – 11, Славгород – 8, Новоалтайск – 7, Шипуновский район – 6, Яровое, Благовещенский и Локтевский районы – по 5 заболевших, Алейск, Первомайский, Кулундинский, Новичихинский, Поспелихинский районы – по 4 заболевших, Заринский, Калманский, Каменский, Суетский район – по 3 заболевших, Алейский, Бурлинский, Волчихинский, Егорьевский, Косихинский, Кытмановский, Немецкий национальный, Павловский, Панкрушихинский, Рубцовский, Тальменский, Тогульский, Тюменцевский, Усть-Пристанский районы – по 2 заболевших, Залесовский, Змеиногорский, Ключевский, Краснощековский, Михайловский, Табунский, Топчихинский, Третьяковский, Троицкий, Усть-Калманский, Хабарский, Шелаболихинский районы – по одному заболевшему.
В настоящее время в тяжелом состоянии находятся 494 пациента, из них 134 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 1255 коек.
Напомним, ранее министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов в интервью amic.ru спрогнозировал начало очередной волны COVID-19 в Алтайском крае.
Комментарии
Многие кивают на Китай, вот простой пример их действий
Ситуация: в городе обнаружили одного зараженного.
Предпринятые меры:
ПЕКИН, 12 декабря. /ТАСС/. Китайские власти
- полностью прекращают транспортное сообщение с городом Дуннином в провинции Хэйлунцзян на границе с Россией в связи с внезапно возросшим риском локальной вспышки коронавируса нового типа. Об этом сообщила в субботу региональная руководящая рабочая группа по противодействию эпидемиологической угрозе.
- Дуннин не сможет покинуть ни один человек или средство передвижения.
- Временно приостановлена работа всего общественного транспорта.
- Владельцы автомобилей лишаются права использовать свои машины "вплоть до особого распоряжения правительства".
- Все магазины, универмаги, рынки и прочие торговые точки города, а также коммунальные службы обязаны в течение пяти дней предоставить местной администрации результаты тестов на коронавирус всего персонала и отчетность о проведении инспекции, которая подтверждает отсутствие заражения на территории подотчетных объектов.
- Перемещение транспорта на территории населенного пункта возможно только при перевозке медиков, военнослужащих и кадровых работников, ответственных за борьбу с пандемией, если имеется специальный пропуск. Исключение также составляют фургоны, перевозящие продукты и прочие товары, в случае если их водители прошли проверку и получили особое разрешение компетентных госорганов.
Представьте это у нас.
15.12.2020 13:59
Предпринятые меры:
дык это карантин, а не самоизоляция)))
и тама это китайские коммунисты во главе с КПК так бесчинствуют
а у нас так нельзя, так как демократия и свобода личности...
Даже представить такое у нас невозможно! Нет профессиональных управленцев, нет понимания о необходимости введения карантина, у региональных властей денег нет, а вождю на такие меры денег жалко...
Странные всё же цифры, все около 220. Наверное и правда, сколько тестов в сутки делают, столько и выявляют. Ну а что-удобно. Лучше уж совсем не делать, так спокойней будет
если у нас так же было как в китае то у нас не было 3 млн зараженнех ковидом
Что кричите, деньги тишину любят🤫, я прям чую как по карманам чинушь разного уровня, освоенные ковидные денешки шуршат...
Тенденция на снижение запланирована и обозначена.
В ближайшие дни будут цифры 216-215-213-211
Наверное и правда, сколько тестов в сутки делают, столько и выявляют.
тогда как объяснить июльский скачек с 79 до 246 после голосования на пеньках...
15.12.2020 13:59
- гость -
Представьте это у нас.
Представляю. Закрыли ОДИН город, где нащли инфицированного. Зато ВСЯ СТРАНА живет в обычном режиме, без всяких ограничений, как до ковида-19: учатся, работают, получают медпомощь в полном объёме, отмечают праздники, ходят в кафе и рестораны, проводят корпоративы.
15.12.2020 15:23
- гость -
Напишите, какой город нужно было закрыть в России, с учетом того, что в Красноярск ковид привезли из Италии, в Алтайский край из Доминиканской республики. Ну и т.д.
у туристки, вернувшейся из доминиканы, у первой выявили. А сколько вернулось до нее? оставьте уже вы ее. Невозможно, чтобы весь мир заболел и только один город нет
15.12.2020 16:16
- гость -
Про туристку здесь никто не сказал ни слова, кроме вас.