Еще 14 пациентов с ковидом умерли в Алтайском крае

Оперативный штаб Алтайского края по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил о 14 летальных исходах среди пациентов с COVID-19, зарегистрированных в регионе за минувшие сутки. Таким образом, общее число умерших с начала эпидемии выросло до 1315.

За минувшие 24 часа в Алтайском крае лабораторно подтвердили 218 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших в регионе с начала эпидемии достигло 29 463 человек. Выздоровели 25 928 человек (+367 за сутки).

Новые случая заражения распределились так: Барнаул – 63, Бийск – 19, Рубцовск – 17, Заринск – 11, Славгород – 8, Новоалтайск – 7, Шипуновский район – 6, Яровое, Благовещенский и Локтевский районы – по 5 заболевших, Алейск, Первомайский, Кулундинский, Новичихинский, Поспелихинский районы – по 4 заболевших, Заринский, Калманский, Каменский, Суетский район – по 3 заболевших, Алейский, Бурлинский, Волчихинский, Егорьевский, Косихинский, Кытмановский, Немецкий национальный, Павловский, Панкрушихинский, Рубцовский, Тальменский, Тогульский, Тюменцевский, Усть-Пристанский районы – по 2 заболевших, Залесовский, Змеиногорский, Ключевский, Краснощековский, Михайловский, Табунский, Топчихинский, Третьяковский, Троицкий, Усть-Калманский, Хабарский, Шелаболихинский районы – по одному заболевшему.

В настоящее время в тяжелом состоянии находятся 494 пациента, из них 134 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 1255 коек.

Напомним, ранее министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов в интервью amic.ru спрогнозировал начало очередной волны COVID-19 в Алтайском крае.