Большая пресс-конференция Владимира Путина начинается через 15 минут

Большая ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина начинается 17 декабря в 16:00 по барнаульскому времени (12:00 мск). Как сообщает корреспондент amic.ru Вячеслав Кондаков, который находится на онлайн-площадке мероприятия в Новосибирске, предполагается, что глава государства будет отвечать на вопросы журналистов и населения около пяти часов.
Напомним, прошлогодняя пресс-конференция Путина состоялась 19 декабря. На мероприятие было аккредитовано рекордное число журналистов – 1702 человека. Сам эфир длился 4 часа 18 минут.
В этом году из-за пандемии коронавируса общение президента с представителями СМИ пройдет в онлайн-формате. Всего аккредитацию получили 774 журналиста, 237 из которых будут работать в столице. Сибирские журналисты (61 человек) собрались на площадке в Новосибирске.
В этот раз, помимо представителей СМИ, вопросы смогут задать и обычные россияне: в пресс-конференцию встроят элементы прямой линии с президентом.
От Владимира Путина ждут реакции на ряд острых тем. Одна из них – ответ на прямые обвинения президента от Алексея Навального в организации отравления блогера. Также сам глава государства обещал назвать имена заказчиков убийства Бориса Немцова. Кроме того, множество вопросов связано с социальной тематикой.
Комментарии
а это официальный повод свалить с работы дома смотреть не?
дедуля 5 часов выдержит?
за 5 часов НАРОД страстно полюбит его!-смотреть запрещено....
ну ирожа
Первый вопрос и первый ответ
- Владимир Владимирович, что в этом уходящем году было для вас самое трудное и сложное?
- Год был вообще неимоверно тяжелым... Но вы же спрашиваете о самом-самом? Ну во-первых, конечно, борьба с ковидом. А второе - придумать должности Медведеву и Чубайсу.
вечер коту под хвост, из всех щелей только про эту конференцию
короче я в запой...
Аборигей включил видак и подготовил блокнот и ручку.
Второй вопрос и ответ
- У нас при распределении лекарств - две проблемы, нет не дураки и дороги, а
слабый менеджмент и плохая логистика!
Третий вопрос и ответ
- Наши партии - политические сторожилы ГосДумы.
И сторожат они там, чтобы другие не пролезли...
Четвертый вопрос от Алтайского края и ответ
В Минздраве пообещали сделать вакцинацию от коронавируса добровольной. При этом, пообещали, что штрафы за отказ от добровольной вакцинации, будут не выше, чем за нарушение добровольной самоизоляции.
6 вопрос и ответ
- Американцы считают виновными в пандемии китайцев. Они предлагают заставить китайцев заплатить всем пострадавшим.
- Китайцы считают американцев разработчиками ковида и требуют, чтобы те компенсировали все убытки.
- У нас подход другой, никого не обвиняя, просто обязали своих граждан компенсировать убытки за их же счёт..
7 вопрос и ответ
Рубль просел, цена доллара постоянно меняется. Доллар - самая нестабильная валюта мира.
8 вопрос и ответ
Поддержка рынку труда, экономика, материнский капитал:
вот Медведева поддержали, зарплату в 617 тысяч рублей назначили, как материнский капитал, причем ежемесячно..
@@, Рубль уже 72.79 передохни и перетряси свои кубышки.