Большая пресс-конференция Владимира Путина начинается через 15 минут

Большая ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина начинается 17 декабря в 16:00 по барнаульскому времени (12:00 мск). Как сообщает корреспондент amic.ru Вячеслав Кондаков, который находится на онлайн-площадке мероприятия в Новосибирске, предполагается, что глава государства будет отвечать на вопросы журналистов и населения около пяти часов.

Напомним, прошлогодняя пресс-конференция Путина состоялась 19 декабря. На мероприятие было аккредитовано рекордное число журналистов – 1702 человека. Сам эфир длился 4 часа 18 минут.

В этом году из-за пандемии коронавируса общение президента с представителями СМИ пройдет в онлайн-формате. Всего аккредитацию получили 774 журналиста, 237 из которых будут работать в столице. Сибирские журналисты (61 человек) собрались на площадке в Новосибирске.

В этот раз, помимо представителей СМИ, вопросы смогут задать и обычные россияне: в пресс-конференцию встроят элементы прямой линии с президентом.

От Владимира Путина ждут реакции на ряд острых тем. Одна из них – ответ на прямые обвинения президента от Алексея Навального в организации отравления блогера. Также сам глава государства обещал назвать имена заказчиков убийства Бориса Немцова. Кроме того, множество вопросов связано с социальной тематикой.