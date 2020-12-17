Путин заявил, что Россия слезает с "нефтегазовой иглы"

До 70% федерального бюджета России формируются не за счет доходов от добычи нефти и газа, рассказал президент страны Владимир Путин во время своей большой пресс-конференции. По его словам, назвать Россию "бензоколонкой" у других стран теперь не получится.

"Что является положительным моментом развития российской экономики – 70% нашего бюджета формируется не за счет нефтегазовых доходов. Это значит, что мы не полностью, но постепенно слезаем с нефтяной иглы. И если кому-то хочется до сих пор представлять нас бензоколонкой, то это уже не имеет под собой реальных оснований. Хотя зависимость еще очень большая", – отметил Путин.

Оценивая экономическую ситуацию в стране, президент также подчеркнул, что в ноябре годовой рост обрабатывающей промышленности составил 1,1%. Отметил президент и рост производства в сельском хозяйстве на 1,8%. Владимир Путин выразил надежду, что к концу года этот показатель доведут до 2%.

Большая пресс-конференция Владимира Путина проходит в эти минуты. В этот раз ее проводят в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Всего на пресс-конференцию аккредитовали 744 журналиста со всей страны. Возможность задать вопрос президенту получил 61 сибирский журналист: они работают на площадке в Новосибирске.