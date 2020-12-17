СК начал проверку после обращения мурманских врачей во время пресс-конференции Путина

В Мурманской области начали проверку по вопросу неполучении ковидных выплат медиками в Коле. Проблему озвучили во время большой пресс-конференции с президентом.

Волонтер рассказал, что врачи в Коле ни разу с начала пандемии не получали никаких выплат. Сразу после того, как прозвучал вопрос, глава регионального Минздрава выехал в город, а после проверку организовал Следственный комитет.

"В ходе прямой линии с президентом Российской Федерации озвучена информация о неполучении медицинскими работниками в городе Коле выплат за работу с пациентами, больными коронавирусной инфекцией. Региональным следственным управлением инициирована доследственная проверка по данному факту", — цитирует СК РИА Новости.