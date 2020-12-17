Владимир Путин ответил на вопрос, пойдет ли на новый президентский срок в 2024 году

Президент России Владимир Путин пока не решил, будет ли участвовать в следующих президентских выборах. Об этом он рассказал в ходе большой пресс-конференции, которая сейчас проходит в онлайн-формате.

Вопрос об "обнулении сроков" президенту задал журналист коммерсанта Андрей Колесников.

"Это было жестоко по отношению к Конституции. Хотел бы спросить: оно того стоило?" — обратился он к президенту.

Путин ответил, что главное в этом вопросе — "благо страны".

"У меня есть одно универсальное правило. Нужно понимать: пойдет то, что мы делаем на благо страны или нет. Если пойдет, то стоит делать. Для себя я пока не принял решение — пойду или не пойду на выборы в 2024 году. Но что касается стабильного развития страны, это многого стоит. Формально есть решение народа", — объяснил президент.

Напомним, "обнуление" стало одной из поправок в Конституцию РФ, которые вступили в силу в июле 2020 года. На референдуме за внесение изменений в основной закон страны проголосовали 78% россиян.