Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о скандальном расследовании отравления оппозиционера Алексея Навального, в котором блогер назвал имена "сотрудников ФСБ", которые якобы причастны к инциденту.
"Мы прекрасно понимаем, что это такое. Это легализация материалов американских спецслужб. Мы что, не знаем, что они локации отслеживают? Это значит, что пациент берлинской клиники пользуется поддержкой американских спецслужб. А если это так, то это любопытно. Тогда спецслужбы, конечно, за ним должны присматривать, — заявил Путин. — Это значит, его и травить не нужно, кому он нужен? Если б мы хотели, довели бы до конца. А так жена ко мне обратилась, я дал команду выпустить его на лечение в Германию".
Глава государства выразил мнение, что целью таких материалов является "нападение на первых лиц" и "подтягивание до определенного уровня и калибра".
Как ранее писал amic.ru, Алексей Навальный опубликовал расследование собственного отравления, в котором ему помогали несколько зарубежных изданий. На основании биллинга телефонных переговоров участники расследования очертили группу лиц, которая с 2017 года незаметно сопровождала Навального в его поездках и якобы готовила его убийство.
Комментарии
"Кому он нужен?" - хорошо сказал)))))
Три года ездили за Навальным, чтобы защитить от ЦРУ.
Ну так это сотрудники ФСБ или нет? Ездили он за Навальным или нет?
кому он нужен? за три дня 13 млн просмотров 1.2 лайков
17.12.2020 17:51
-гость-
Так он ради этого себя и травит, что-бы бабала с Ютюба поднять)))
17.12.2020 17:51
-гость-
И чо? Я посмотрел и в очередной раз убедился какое же Навальный дно.
за три дня 13 млн просмотров 1.2 лайков
меньше 10% от населения. с учетом того, что некоторые имбицилы смотрели не по одному разу, вывод самостоятельно сделаешь?
"Если б мы хотели, довели бы до конца."
Амик зачем вы в цитату добавили слово мы? Вы информационное агенство или что?