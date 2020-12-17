Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о скандальном расследовании отравления оппозиционера Алексея Навального, в котором блогер назвал имена "сотрудников ФСБ", которые якобы причастны к инциденту.

"Мы прекрасно понимаем, что это такое. Это легализация материалов американских спецслужб. Мы что, не знаем, что они локации отслеживают? Это значит, что пациент берлинской клиники пользуется поддержкой американских спецслужб. А если это так, то это любопытно. Тогда спецслужбы, конечно, за ним должны присматривать, — заявил Путин. — Это значит, его и травить не нужно, кому он нужен? Если б мы хотели, довели бы до конца. А так жена ко мне обратилась, я дал команду выпустить его на лечение в Германию".

Глава государства выразил мнение, что целью таких материалов является "нападение на первых лиц" и "подтягивание до определенного уровня и калибра".

Как ранее писал amic.ru, Алексей Навальный опубликовал расследование собственного отравления, в котором ему помогали несколько зарубежных изданий. На основании биллинга телефонных переговоров участники расследования очертили группу лиц, которая с 2017 года незаметно сопровождала Навального в его поездках и якобы готовила его убийство.