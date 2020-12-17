Путин ответил на вопрос об индексации пенсии работающим пенсионерам

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос пензенской журналистки о возможности возобновления индексации пенсии работающим пенсионером, которую отменили пять лет назад, представляя это как временную меру.

Президент подчеркнул, что главное условие для этого — бюджетная обеспеченность. Он напомнил, что работающие пенсионеры в недавней российской истории знали и худшие времена.

"Ленинцы знают, что в Советском Союзе работающим пенсионерам пенсию вообще не платили, — констатировал Путин. — Но в сегодняшних условиях, особенно, когда речь идет о ситуации с коронавирусом, с падением доходов, конечно, индексация крайне важна. Здесь есть определенные тонкие элементы незачета некоторых компонентов пенсионного обеспечения при определении конечного результата пенсионеров. Вот с этим, определенно, нужно разобраться".

Глава государства уточнил, что следует подумать об отдельных категориях граждан, которые нуждаются в этой мере поддержки. По его словам, зачастую, пенсионеры работают на тех местах, в которых многие другие не хотят трудиться, и государство заинтересовано, чтобы они занимали эти рабочие места.

Путин напомнил, что в следующем году запланирована индексация пенсий на 6,3%. Это выше уровня инфляции (4-4,1%).

Как ранее писал amic.ru, глава Минфина Антон Силуанов выступил против индексации пенсий работающим пенсионерам. По словам министра, пенсии являются "компенсациями за утраченный заработок", которые не положены в том случае, если "заработок не утрачен".

Силуанов отметил, что в последние годы заработная плата растет в среднем быстрее темпов инфляции, а потому индексировать выплаты работающим пенсионерам не совсем справедливо.