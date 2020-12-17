Большая пресс-конференция Владимира Путина состоится 17 декабря

Президент России Владимир Путин готовится к ежегодному общению с журналистами. Большая пресс-конференция главы государства пройдет сегодня, 17 декабря.
В этом году из-за пандемии коронавируса общение президента с представителями СМИ пройдет в онлайн-формате. При этом вопросы будут задавать не только журналисты, но и обычные россияне. Тем самым пресс-конференция будет напоминать традиционную прямую линию с президентом. Сам Путин будет в это время находиться в своей резиденции в Ново-Огареве.
Политологи и журналисты сходятся во мнении, что в этом году от пресс-конференции стоит ожидать сенсаций. Во-первых, Путин не может не ответить на прямые обвинения Алексея Навального в организации отравления блогера. Во-вторых, сам президент пообещал назвать имена заказчиков убийства Бориса Немцова. Да и в целом уходящий год был непростым. Поэтому и вопросы ожидаются соответствующими.
Центральные каналы заложили на пресс-конференцию три часа эфирного времени, но, как показывает практика предыдущих лет, мероприятие продлится намного дольше.
Добавим, что от Алтайского края на большую пресс-конференцию Владимира Путина аккредитованы шестеро журналистов, в том числе корреспондент amic.ru Вячеслав Кондаков.
Комментарии
лучше скажите когда состоиться судебное заседание
17.12.2020 11:13
гость
Точно! Вот суд над этим персонажем я бы посмотрел с удовольствием.
А судьи кто?... Как Чаушеску к стенке и делов то...
Спросят, что делается в медицине и как сдерживаются цены.
Получат получасовые ответы.
Продолжительные апплодисменты.
Всем спасибо, до встречи через год
попросите президента побольше направлять в Рубцовск заключенных (ваша любимая тема), скажете, что это драйвер роста Алтайского края.
Вопросы все подготовленные( и люди которые будут задавать, тоже) так что. все как обычно.
По мнению экспертов, в этом году общение президента РФ с журналистами будет одним из самых сенсационных за всю историю.Да не уж то скажет что собрался уходить,хотя он должен не просто уйти,сначала его судить надо за развал промышленности,медицины за нищенские зарплаты,пенсии,пособия за постоянное враньё и многое чего другого один только пенсионный возраст чего стоит.
Если включить какую-нибудь старую, то никто не заметит разницы. По содержанию - лапша и бла бла бла от старенького дедушки.
Дорогой президент!
Пишу тебе письмо на наждачной бумаге. Вот теперь посмотрим, сможешь ли ты сделать с моим листом то, что ты сделал с ним в прошлом году.
11-36
сможет, там настолько всё зализали, что даже не почувствует
Скажет что Навальный заказал Немцова...
***
и заказчиков "нашёл"... и Лёшеньке дорогу в Россию закрыл...
не удивлюсь если именно так будет.
Опять людям не далёкого ума , будет вешать лапшу . Путину повезло , в России много таких людей . Если был бы мужиком , то рассказал бы , на сколько он обворовал Россию .
17.12.2020 11:36
- гость -
плюсую - необычно и оригинально, а главное ведь по существу
17.12.2020 11:36
- гость -
Дорогой президент!
Пишу тебе письмо на наждачной бумаге. Вот теперь посмотрим, сможешь ли ты сделать с моим листом то, что ты сделал с ним в прошлом году.
СУПЕР
"не может не ответить"
Хаха, еще как может. Как он уже отвечал про Чайку, про Медведева, и про своих дочерей.
как вы его смотреть можете?! не понимаю....
а мы и не смотрим, у нас рабочий день вообще-то...
17.12.2020 11:20
гость 22
Вот как раз этого делать не надо. К стенке это не вариант. Суд нужен не сколько для наказания того или иного персонажа, суд нужен для того чтобы проанализировать, разобраться, скорректировать и не повторять ошибок. Начиная с самого первого дня президентства детально разбирая каждый шаг, для чего, зачем и каковы последствия.
Например начал финансировать Думу, для чего, зачем, каков результат? Отменил прямые выборы губернаторов и мэров, для чего, зачем, каков результат? Переподчинил субъекты финансово и административно метрополии,.... и так по цепочке. Иначе лет через 20 появятся идиоты и на голубом глазу будут всем рассказывать как им хорошо жилось при Путине.
В такое трудное время такие громадные расходы. Показали, что тонны оборудования монтируют, километры кабеля, а электроэнергия и проч. Вот в какой стране это будут делать?