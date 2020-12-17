Большая пресс-конференция Владимира Путина состоится 17 декабря

Президент России Владимир Путин готовится к ежегодному общению с журналистами. Большая пресс-конференция главы государства пройдет сегодня, 17 декабря.

В этом году из-за пандемии коронавируса общение президента с представителями СМИ пройдет в онлайн-формате. При этом вопросы будут задавать не только журналисты, но и обычные россияне. Тем самым пресс-конференция будет напоминать традиционную прямую линию с президентом. Сам Путин будет в это время находиться в своей резиденции в Ново-Огареве.

Политологи и журналисты сходятся во мнении, что в этом году от пресс-конференции стоит ожидать сенсаций. Во-первых, Путин не может не ответить на прямые обвинения Алексея Навального в организации отравления блогера. Во-вторых, сам президент пообещал назвать имена заказчиков убийства Бориса Немцова. Да и в целом уходящий год был непростым. Поэтому и вопросы ожидаются соответствующими.

Центральные каналы заложили на пресс-конференцию три часа эфирного времени, но, как показывает практика предыдущих лет, мероприятие продлится намного дольше.

Добавим, что от Алтайского края на большую пресс-конференцию Владимира Путина аккредитованы шестеро журналистов, в том числе корреспондент amic.ru Вячеслав Кондаков.