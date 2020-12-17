Владимир Путин пообещал в ходе большой пресс-конференции открыть границы страны и отдельных городов, "как только врачи разрешат". Вопрос задал журналист из Санкт-Петербурга.

"Конечно, очень бы хотелось, чтобы граждане России пользовались возможностями внутреннего туризма, поддержкой со стороны государства и приезжали бы в Петербург. Границы для этого открывать не нужно. У нас за границей люди оставляют 35 млрд долларов. Давайте потом этот поток перенаправим в Петербург. Если мы перенаправим это на развитие внутреннего туризма", – сказал президент.

Как уже сообщал amic.ru, популярные у российских туристов страны могут открыться не раньше сентября 2021 года. Напомним, в марте Россия закрыла авиасообщение с рядом стран из-за пандемии коронавируса. Летом возобновились полеты в Турцию, Великобританию и Танзанию. Позднее стали доступны ОАЭ, Египет, Мальдивы, Чехия, Швейцария, Франция и Сербия.

В начале декабря власти Санкт-Петербурга из-за пандемии коронавируса попросили туристов не приезжать в Северную столицу на новогодние праздники.