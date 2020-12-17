Около 60 сибирских журналистов попытаются задать вопрос Владимиру Путину

Сибирские журналисты готовятся к Большой пресс-конференции Владимира Путина / Фото: Вячеслав Кондаков / amic.ru

Около 60 представителей СМИ Сибирского федерального округа собрались в Новосибирске, где организована площадка для онлайн-общения с президентом Владимиром Путиным в рамках большой пресс-конференции. Об этом сообщает корреспондент amic.ru Вячеслав Кондаков, участвующий в мероприятии.

Напомним, из-за пандемии коронавируса традиционная пресс-конференция российского президента в этом году проходит в удаленном режиме. Однако часть прессы пустят в один зал с Путиным, который находится в своей резиденции в Ново-Огареве. Другие участники пресс-конференции разместятся в Центре международной торговли (ЦМТ). Для журналистов из регионов создали единые площадки в крупных российских городах. Помимо Новосибирска, это Тула, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Нижний Новгород, Екатеринбург и Владивосток. Всего аккредитацию получили 774 журналиста, 237 из которых будут работать в столице.

В этот раз, помимо представителей СМИ, вопросы смогут задать и обычные россияне: в пресс-конференцию встроят элементы прямой линии с президентом. Мероприятие начнется 17 декабря в 16:00 по барнаульскому времени (12:00 мск.)

Ранее amic.ru сообщал, что эксперты прогнозируют, что общение президента РФ с журналистами в этом году будет одним из самых сенсационных за всю историю проведения пресс-конференций с главой государства. Во-первых, Путин не может не ответить на прямые обвинения Алексея Навального в организации отравления блогера. Во-вторых, сам президент пообещал назвать имена заказчиков убийства Бориса Немцова. Да и в целом 2020 год был непростым. Поэтому и вопросы ожидаются соответствующими.