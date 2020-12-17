Владимир Путин пообещал новую поддержку семьям с детьми

Программу поддержки семей с детьми расширят в следующем году. Об этом во время большой пресс-конференции в четверг , 17 декабря, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства напомнил, что в рамках этой программы выплаты получают семьи, в которых воспитываются дети до полутора лет, от полутора до трех лет и от 3 до 7 лет.

По словам Путина, с 2021 года нуждающимся семьям с детьми от 3 до 7 лет, доходы на каждого члена семьи в которых с учетом получаемых ими выплат не превышают прожиточного минимума, назначат пособие в размере прожиточного минимума на каждого ребенка. Напомним, в 2020 году они получали на каждого ребенка по 0,5 прожиточного минимума, установленного в регионе.

"Мы проанализировали ситуацию, посмотрели, как это будет отражаться на доходах на семьи, и с 1 января будем на каждого ребенка платить больше", — сказал президент.

Как уже сообщал amic.ru, большая пресс-конференция Путина проходит 17 декабря в онлайн-формате. На момент публикации Путин общается с журналистами и населением уже более четырех часов.