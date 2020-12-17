Путин рассказал о падении доходов и росте безработицы в России

Президент России Владимир Путин признал, что реальные доходы населения в 2020 году упали, а безработица возросла. Соответствующее заявление президент сделал во время большой пресс-конференции, отвечая на вопрос об итогах уходящего года.

"Реальная заработная плата, надеюсь, подрастет до конца года где-то на 1,5%, к сожалению, при падении реально располагаемых доходов населения", – констатировал Путин.

По его словам, это происходит в основном за счет падения доходов индивидуальных предпринимателей.

"В общем и целом падение реальных доходов по итогам года будет около 3%, – уточнил глава государства. – Уровень безработицы у нас был 4,6%, а сейчас он подрос до 6,3%".

Путин подчеркнул, что правительство предпринимает максимум усилий для поддержания числа рабочих мест. Он выразил уверенность, что в следующем году удастся вернуться к прежним показателям.