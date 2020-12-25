"Динамо-Алтай" проиграло заключительный матч против "Чебоксар"

Хоккеисты "Динамо-Алтая" проиграли заключительный матч домашней серии против "Чебоксар". Четвертый поединок состоялся 24 декабря на льду "Титов-Арены" и завершился со счетом 3:4 (0:1, 2:3 1:0)

Голы со стороны алтайской команды забили Евгений Филин, Андрей Соколов и Сергей Рябухин. На данный момент "Чебоксары" сохраняют лидерство в турнирной таблице, а "Динамо-Алтай" занимает второе место с отставанием в пять очков.

Следующие матчи барнаульские хоккеисты проведут уже в 2021 году: 16, 17, 19 и 20 января на домашней арене они сразятся с "Красноярскими Рысями", которые находятся на третьем месте турнирной таблицы.

Напомним, что 20, 21 и 23 декабря хоккеисты клуба "Динамо-Алтай" три раза подряд выиграли у "Чебоксар".