В Госдуме предложили сохранить социальную доплату к пенсии инвалидов
Мера может снизить финансовые риски при выходе человека с инвалидностью на работу
10 сентября 2026, 18:53, ИА Амител
Депутаты Госдумы выступили с инициативой о сохранении социальной доплаты к пенсии для людей с инвалидностью в случае их трудоустройства. Соответствующее обращение на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина имеется в распоряжении РИА Новости.
"Представляется целесообразным установить для взрослых граждан с инвалидностью переходный период после трудоустройства, в течение которого социальная доплата к пенсии сохраняется в полном объеме", — сказано в документе.
Авторы инициативы подчеркивают, что продолжительность переходного периода необходимо установить после проведения финансово-экономической оценки. При расчетах следует учесть количество потенциальных получателей выплат и возможные последствия для государственного бюджета.
По мнению депутатов, мера поможет снизить финансовые риски при выходе человека с инвалидностью на работу. Инициатива призвана сделать процесс перехода от социальных пособий к трудовому доходу более плавным, а также дополнить существующие программы поддержки работодателей прямой финансовой помощью самим россиянам на этапе поиска работы.
19:13:40 10-09-2026
Если инвалид выходит на работу инвалидность надо снимать.
Значит здоров.
19:32:15 10-09-2026
Там доплата смех. И тут отнять надо.
21:06:34 10-09-2026
Позорные пенсии..
21:40:49 10-09-2026
Если инвалид, например, диабетик и работает, то это не значит, что он здоров. Или удачно опухоль оперировали. И т.д. У этих людей есть ограничения и проблемы по жизни из-за этого, поэтому им дается инвалидность, чтобы жилось полегче. При этом устанавливается квест при получении льготных лекарств, а тем , у кого инвалидность не пожизненная , то ежегодные "развлекалки" по подтверждению инвалидности, отнимающие уйму времени и здоровья.
08:26:50 11-09-2026
гость (21:40:49 10-09-2026) Если инвалид, например, диабетик и работает, то это не значи... все так
каждый раз для человека стресс- продлят инвалидность или нет?
еще люди работают, даже на курсе химии и лучевой терапии
кто в теме знают что это такое
08:27:43 11-09-2026
сохранить целых 1245 рублей доплаты?)
17:04:09 11-09-2026
Гость (08:27:43 11-09-2026) сохранить целых 1245 рублей доплаты?)...
Инвалидность нужна из-за льготных лекарств. Некоторым, чтобы была возможность попадать в санатории. Задумано в помощь, на самом деле так себе. Да, ещё 50% льгота на оплату комуналки, т.е. свет, вода, отопление, газ, вроде мусор, уголь дрова.
09:08:36 11-09-2026
А что авторов инициативы не озвучили? Перевозбуждение перед выборами? Неделя для инициатив осталась. Уж потерпим...