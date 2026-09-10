В Госдуме предложили сохранить социальную доплату к пенсии инвалидов

Мера может снизить финансовые риски при выходе человека с инвалидностью на работу

10 сентября 2026, 18:53, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Депутаты Госдумы выступили с инициативой о сохранении социальной доплаты к пенсии для людей с инвалидностью в случае их трудоустройства. Соответствующее обращение на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина имеется в распоряжении РИА Новости.

"Представляется целесообразным установить для взрослых граждан с инвалидностью переходный период после трудоустройства, в течение которого социальная доплата к пенсии сохраняется в полном объеме", — сказано в документе.

Авторы инициативы подчеркивают, что продолжительность переходного периода необходимо установить после проведения финансово-экономической оценки. При расчетах следует учесть количество потенциальных получателей выплат и возможные последствия для государственного бюджета.

По мнению депутатов, мера поможет снизить финансовые риски при выходе человека с инвалидностью на работу. Инициатива призвана сделать процесс перехода от социальных пособий к трудовому доходу более плавным, а также дополнить существующие программы поддержки работодателей прямой финансовой помощью самим россиянам на этапе поиска работы.